Путин заявил о сокращении поставок российской пшеницы в Индонезию

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин на встрече с президентом Индонезии Прабово Субианто обратил внимание на уменьшение объемов поставок российской пшеницы на индонезийский рынок, передает РИА «Новости».

Российский лидер также заметил, что в сфере сельского хозяйства между Россией и Индонезией наблюдается определенный торговый профицит в пользу Индонезии.

Путин подчеркнул, что у России нет претензий к такому балансу, и заявил о намерении искать новые пути для расширения двустороннего сотрудничества в агропромышленной области. За столом переговоров российский президент указал, что снижение экспорта пшеницы станет одной из тем обсуждения с представителями Индонезии.

В ходе беседы Путин обратил внимание, что российская сторона готова делать «пару» в вопросах сельскохозяйственного партнерства, имея в виду обоюдную выгоду таких отношений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто.

Между тем Россия сохраняет мировое лидерство в производстве зерновых и экспорте пшеницы. На поддержку сельхозпроизводства направлены десятки программ на федеральном и региональном уровнях.