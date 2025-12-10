Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.15 комментариев
При падении в Воронеже обломков БПЛА пострадавших нет
Обломки сбитой скоростной воздушной цели повредили фасады и остекление домов в Воронеже, а из одного здания были эвакуированы 80 человек, пострадавших нет, возник пожар в админитсративном здании, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В результате падения обломков скоростной воздушной цели, сбитой за пределами города, в левобережной части Воронежа никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале Гусев.
Губернатор сообщил, что одному человеку с обострившимся при стрессе хроническим заболеванием помощь оказали на месте.
В результате падения обломков повреждены остекление и фасады нескольких многоквартирных домов. В одном малозаселенном доме на одном из этажей обрушилась лестничная клетка, из здания временно эвакуировали 80 человек. Для эвакуированных организован пункт временного размещения в учебном заведении, к месту происшествия уже прибыли автобусы.
Возник пожар в административном здании, который был быстро ликвидирован. Также отмечаются перебои в электроснабжении на нескольких улицах из-за повреждения линии электропередач.
Специалисты работают над восстановлением поврежденных сетей теплоснабжения. В ряде домов левого берега и в нескольких зданиях правобережья Воронежа возможно снижение температуры теплоносителя, жители предупреждены о временных неудобствах.
Ранее дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили воздушную цель на подлете к Воронежу. На левом берегу города несколько многоквартирных домов получили повреждения остекления и конструкций.