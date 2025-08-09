  • Новость часаПутин обсудил по телефону с Лулой да Силвой итоги переговоров с Уиткоффом
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Аляска как первый шаг

    Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда пошла попса

    Оказалось, что более всего публика падка на самое примитивное. Слухи о том, что Паганини заключил контракт с дьяволом, соблазнил сестру Наполеона и убил любовницу, приводили на концерты гораздо больше людей, чем тех, кто мог оценить технику его игры.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    8 комментариев
    9 августа 2025, 17:55 • Политика

    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит

    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит
    @ ANATOLY MALTSEV/POOL/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Аляска. Именно там 15 августа пройдет саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это будет первая с 2021 года встреча президентов России и США, на которой будет обсуждаться не отлько Украина, но и другие аспекты запущенных двусторонних отношений.

    Никто из экспертов или «осведомленных источников» не предполагал, что встреча России и США будет именно на Аляске. Фаворитом считались ОАЭ, за ними шли другие монархии Залива, также называли Турцию, Италию и Ватикан. Поэтому когда накануне вечером Белый дом в качестве согласованного места переговоров российского и американского президентов назвал Аляску, многие удивились.

    Но место действительно оказалось знаковое.

    Во-первых, с географической точки зрения. «Россия и США – близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив», – пояснил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Во-вторых, с точки зрения организации самого мероприятия. На то, чтобы все подготовить, у сторон меньше недели. И речь здесь идет не только о выборе гостиницы, но и о соблюдении многочисленных протоколов безопасности. Здесь наличие третьей, принимающей стороны – пусть даже друзей и партнеров, как в Эмиратах – лишь усложнит процесс согласования. Поэтому гораздо проще, если саммит проходит на территории одной из стран-участниц.

    В-третьих, налицо международный символизм. При всем уважении ко всем российским партнерам, предлагающим свою площадку, Москва и Вашингтон показывают, что посредники их президентам не нужны. Владимир Путин и Дональд Трамп сами способны найти общий язык. Более того, их уровень доверия таков, что они готовы встречаться на земле друг друга. Сначала на американской – а затем, как предполагает Ушаков, встреча пройдет уже в России.

    Аналогичный символизм был продемонстрирован и к непартнерам. То есть к европейцам – тем, кто выступает не только против мирного решения украинского конфликта, но и против как таковой нормализации российско-американских отношений.

    Путин и Трамп твердо дали всем понять, что решать вопросы Россия и США будут вдвоем. Без лишних языков и даже ушей.

    В-четвертых, здесь есть и своего рода двусторонний символизм. Западные СМИ, конечно, расценили его по-своему – мол, саммит проходит на еще одной территории, которую требуют себе «российские националисты». На самом же деле Аляска, которая когда-то была русской, символизирует российско-американскую общность – сотни лет общей истории, в рамках которой Россия поддерживала Вашингтон в войне за независимость, а также в ходе гражданской воны в США.

    «Рожденная как Русская Америка – православные корни, форты, пушной промысел – Аляска отражает эти связи и делает США арктической страной. Давайте сотрудничать в области окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за ее пределами», – отметил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. С аналогичной позицией выступают и американские политики – губернатор Аляски Майк Данливи, а также сенаторы и конгрессмены от этого штата. И действительно, Арктика – это ресурсы полярной зоны, единая экокультура, а также логистические пути, которые всем вместе выгодно развивать.

    Вопрос в том, на каких условиях сотрудничать? То есть, проще говоря, какова будет повестка саммита? Исторический опыт и дипломатические традиции таковы, что к моменту встречи лидеров такого уровня у них на столе уже должен лежать либо итоговый проект декларации, либо значительная его часть, согласованная на уровне рабочих групп.

    Ушаков заявил, что рабочие группы уже трудятся. «Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься», – отметил чиновник. Дав тем самым понять, что стороны пока еще прорабатывают детали.

    В свою очередь, западные СМИ сейчас публикуют многочисленные, но неподтвержденные так называемые инсайды переговорного процесса и скептически оценивают ситуацию для киевского режима. «В тот самый момент, когда Украина и ее европейские союзники думали, что президент Дональд Трамп склонится к их видению войны, он в итоге дал огромную победу своему российскому коллеге Владимиру Путину», – пишет NBC.

    В попытке хоть каким-то образом воспрепятствовать российско-американским переговорам глава киевского режима Зеленский не нашел ничего лучше, как выступить публично против Трампа. Против выбора места встречи с Путиным, состава участников, повестки – да всего. «Президент Трамп объявил о подготовке своей встречи с Путиным на Аляске, очень далеко от этой войны, – заявил Зеленский. – Любые решения против нас, любые решения без Украины – это одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут».

    СМИ пишут о том, что Зеленский и поддерживающие его европейские ястребы (те же британцы) намерены до встречи Трампа с Путиным собраться и решить, как жить дальше. А точнее как выживать – ведь если президенты России и США договорятся, то Трамп будет расценивать саботаж Зеленского и Европы как личный вызов. Что, как минимум, может стать основанием для выхода США из конфликта на Украине. И тогда те условия, которые предлагаются Киеву сейчас, уже через полгода будут вспоминаться им как идеальные. Как сейчас вспоминаются те условия, которые Москва предлагала весной 2022 года.

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит

    Аляска. Именно там 15 августа пройдет саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это будет первая с 2021 года встреча президентов России и США, на которой будет обсуждаться не отлько Украина, но и другие аспекты запущенных двусторонних отношений. Подробности

    Как японская разведка разжигала русскую революцию

    Ровно 120 лет назад, 9 августа 1905 года в американском Портсмуте началась конференция, призванная установить мир между Японией и Россией. Российская империя проиграла войну, и помог в этом Японии внутренний враг России – революционеры и сепаратисты. Именно среди них японские спецслужбы и вели в первую очередь свою тайную деятельность. Как все это происходило и чему привело в итоге? Подробности

    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства

    На Украине продолжается сдвиг общественного мнения в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией. Согласно исследованию Gallup, только 24% населения поддерживают продолжение боевых действий. Однако эта позиция остается доминирующей в публичной сфере – во многом благодаря двум ключевым группам националистов. В чем заключается разница между ними и почему их влияние все еще велико? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

