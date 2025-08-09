Tекст: Геворг Мирзаян

Никто из экспертов или «осведомленных источников» не предполагал, что встреча России и США будет именно на Аляске. Фаворитом считались ОАЭ, за ними шли другие монархии Залива, также называли Турцию, Италию и Ватикан. Поэтому когда накануне вечером Белый дом в качестве согласованного места переговоров российского и американского президентов назвал Аляску, многие удивились.

Но место действительно оказалось знаковое.

Во-первых, с географической точки зрения. «Россия и США – близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив», – пояснил помощник президента России Юрий Ушаков.

Во-вторых, с точки зрения организации самого мероприятия. На то, чтобы все подготовить, у сторон меньше недели. И речь здесь идет не только о выборе гостиницы, но и о соблюдении многочисленных протоколов безопасности. Здесь наличие третьей, принимающей стороны – пусть даже друзей и партнеров, как в Эмиратах – лишь усложнит процесс согласования. Поэтому гораздо проще, если саммит проходит на территории одной из стран-участниц.

В-третьих, налицо международный символизм. При всем уважении ко всем российским партнерам, предлагающим свою площадку, Москва и Вашингтон показывают, что посредники их президентам не нужны. Владимир Путин и Дональд Трамп сами способны найти общий язык. Более того, их уровень доверия таков, что они готовы встречаться на земле друг друга. Сначала на американской – а затем, как предполагает Ушаков, встреча пройдет уже в России.

Аналогичный символизм был продемонстрирован и к непартнерам. То есть к европейцам – тем, кто выступает не только против мирного решения украинского конфликта, но и против как таковой нормализации российско-американских отношений.

Путин и Трамп твердо дали всем понять, что решать вопросы Россия и США будут вдвоем. Без лишних языков и даже ушей.

В-четвертых, здесь есть и своего рода двусторонний символизм. Западные СМИ, конечно, расценили его по-своему – мол, саммит проходит на еще одной территории, которую требуют себе «российские националисты». На самом же деле Аляска, которая когда-то была русской, символизирует российско-американскую общность – сотни лет общей истории, в рамках которой Россия поддерживала Вашингтон в войне за независимость, а также в ходе гражданской воны в США.

«Рожденная как Русская Америка – православные корни, форты, пушной промысел – Аляска отражает эти связи и делает США арктической страной. Давайте сотрудничать в области окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за ее пределами», – отметил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. С аналогичной позицией выступают и американские политики – губернатор Аляски Майк Данливи, а также сенаторы и конгрессмены от этого штата. И действительно, Арктика – это ресурсы полярной зоны, единая экокультура, а также логистические пути, которые всем вместе выгодно развивать.

Вопрос в том, на каких условиях сотрудничать? То есть, проще говоря, какова будет повестка саммита? Исторический опыт и дипломатические традиции таковы, что к моменту встречи лидеров такого уровня у них на столе уже должен лежать либо итоговый проект декларации, либо значительная его часть, согласованная на уровне рабочих групп.

Ушаков заявил, что рабочие группы уже трудятся. «Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься», – отметил чиновник. Дав тем самым понять, что стороны пока еще прорабатывают детали.

В свою очередь, западные СМИ сейчас публикуют многочисленные, но неподтвержденные так называемые инсайды переговорного процесса и скептически оценивают ситуацию для киевского режима. «В тот самый момент, когда Украина и ее европейские союзники думали, что президент Дональд Трамп склонится к их видению войны, он в итоге дал огромную победу своему российскому коллеге Владимиру Путину», – пишет NBC.

В попытке хоть каким-то образом воспрепятствовать российско-американским переговорам глава киевского режима Зеленский не нашел ничего лучше, как выступить публично против Трампа. Против выбора места встречи с Путиным, состава участников, повестки – да всего. «Президент Трамп объявил о подготовке своей встречи с Путиным на Аляске, очень далеко от этой войны, – заявил Зеленский. – Любые решения против нас, любые решения без Украины – это одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут».

СМИ пишут о том, что Зеленский и поддерживающие его европейские ястребы (те же британцы) намерены до встречи Трампа с Путиным собраться и решить, как жить дальше. А точнее как выживать – ведь если президенты России и США договорятся, то Трамп будет расценивать саботаж Зеленского и Европы как личный вызов. Что, как минимум, может стать основанием для выхода США из конфликта на Украине. И тогда те условия, которые предлагаются Киеву сейчас, уже через полгода будут вспоминаться им как идеальные. Как сейчас вспоминаются те условия, которые Москва предлагала весной 2022 года.