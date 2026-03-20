Словения имеет разветвленную дипломатию в самых чувствительных для России регионах. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО. А сами словенцы стремятся стать «воспитателями» России.
Черновики заявлений в первый класс заработали на портале госуслуг
На портале «Госуслуги» появилась возможность заранее заполнить черновик заявления для записи ребенка в первый класс школы во всех регионах страны, кроме Москвы и ДНР, сообщает Минцифры.
Черновики заявлений на поступление детей в первый класс запустили на портале «Госуслуги», сообщает Минцифры РФ. Министерство пояснило, что заполнение черновика заранее повышает шансы ребенка на зачисление в выбранную школу, поскольку в день старта приемной кампании останется только отправить готовое заявление.
Представители ведомства отметили, что родители детей с льготами и жители 17 регионов-участников эксперимента могут воспользоваться функцией автоматической отправки заявления. Для этого необходимо поставить специальную отметку при заполнении черновика.
В Минцифры уточнили, что каждая школа самостоятельно определяет дату начала приема документов, но это должно произойти не позднее первого апреля. После создания черновика заявления у родителей появляется таймер обратного отсчета до старта подачи.
Согласно информации министерства, до 30 июня будут зачисляться дети, проживающие на закрепленных территориях, и льготники. С 6 июля по 5 сентября прием заявлений откроется для всех желающих при наличии свободных мест. Услуга записи доступна на всей территории России, кроме Москвы, Московской области и Донецкой Народной Республики.
Ранее образовательная платформа Сферум завершила интеграцию в национальный мессенджер МАХ. До этого в Общественной палате предложили вовлекать школьников в выбор формы через онлайн-голосование.
