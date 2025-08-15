В ОП предложили дать школьникам право выбирать фасоны формы

В ОП предложили провести голосование школьников за фасоны формы на Госуслугах

Tекст: Мария Иванова

Дети должны получить право выбирать модели школьной формы, для этого на портале Госуслуг можно организовать специальное голосование. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, передает ТАСС.

Он заявил: «Школьники хотят выглядеть так, как нравится им, а не только родителям и учителям. Нужно дать возможность детям голосовать за красивую школьную форму, и сделать это лучше на портале Госуслуг».

Рыбальченко напомнил, что вовлечение детей и подростков в принятие решений, которые касаются их интересов, уже предусмотрено в плане основных мероприятий Десятилетия детства. Ответственными за этот пункт он назвал Минпросвещения, Росмолодежь и Российское движение школьников. По мнению председателя комиссии, варианты одежды должны предлагать лучшие российские модельеры, после чего школьники и школы смогут выбрать понравившиеся фасоны.

Эксперт отметил, что производители смогут выпускать только те модели, которые будут отобраны голосованием, при обязательном соблюдении всех требований ГОСТ. Новый ГОСТ на школьную одежду регламентирует характеристики ткани, безопасность фурнитуры, размерные признаки и гигиенические параметры, но не ограничивает стиль. Таким образом, школьная мода и комфорт учеников могут быть гармонично совмещены.

Рыбальченко подчеркнул, что выбор школьной одежды должен осуществляться с участием подростков, особенно в старших классах, чтобы повысить лояльность к форме. Для начальной и средней школы, по его мнению, участие родителей в выборе остается необходимым.

Также он считает, что решение о проведении конкурса моделей школьной и спортивной формы должно принять Минпросвещения. Рыбальченко напомнил, что по указу президента дети из многодетных семей должны быть обеспечены школьной и спортивной одеждой, и важно, чтобы такая форма подчеркивала статус многодетной семьи как позитивного ориентира для общества, а не воспринималась как «социальная» одежда.

