Жительницу Ярославля оштрафовали за сравнение новой школьной формы с нацистской

Суд оштрафовал жительницу Ярославля за сравнение школьной формы с нацистской
Жительницу Ярославля обязали выплатить тысячу рублей штрафа за публикацию в соцсетях сравнения школьной формы с мундиром Гитлера и демонстрацию нацистской символики.
Дзержинский районный суд Ярославля оштрафовал местную жительницу на одну тысячу рублей за публичную демонстрацию нацистской символики. Поводом стало то, что Бондаренко А.А., используя псевдоним, оставила комментарий под публикацией о новой школьной форме, сравнив ее с мундиром Гитлера и приложив соответствующую фотографию, передает РИА «Новости».
Суд признал эти действия публичной демонстрацией нацистской атрибутики.
Бондаренко на заседании не отрицала совершенное правонарушение, признала вину и раскаялась. Суд учел, что она не замужем, одна воспитывает дочь, имеет доход 35 тыс. рублей и ранее не привлекалась к административной ответственности.
Суд постановил признать ее виновной по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ и назначить штраф в размере 1000 рублей, а также обязал удалить фото с запрещенной символикой.
Ранее Минпросвещения показало образец новой школьной формы из гипоаллергенной ткани без острых кромок.
Стилист Владислав Лисовец заявил, что новая форма выглядит старомодно и нефункционально.
