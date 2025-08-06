Лисовец: Новая школьная форма выглядит старомодно и нефункционально

Стилист Лисовец: Новая школьная форма делает из учеников «взрослых дядь и теть»

Tекст: Татьяна Косолапова

В Министерстве просвещения представили обновленный стандарт школьной формы. Отмечается, что одежда полностью соответствует ГОСТу: соблюдает строгие требования к качеству ткани (включая подкладку), в ней отсутствуют острые края и швы, она соответствует размерам детских фигур, гипоаллергенна, обладает свойствами влагоотведения и воздухопроницаемостью.

«Создается впечатление, что форма сделана из не очень качественной ткани. Еще одно ощущение: это очень старомодная одежда. Женский костюм из сороковых-пятидесятых годов прошлого века, а мужской будто из СССР. Это не совсем подходящие для сегодняшнего дня наряды», – считает Лисовец.

Он отмечает, что если посмотреть на современную молодежь – их образ жизни, интересы и ритм, то становится очевидно: подобные школьные наряды выглядят некомфортно, стесняют движения и не соответствуют духу времени. Например, на юбке, в области бедра, заметен залом, скорее всего, оставшийся после финальной примерки на модели. Эксперт подчеркивает, что при длительном сидении за партой на ткани будут появляться такие же складки, придавая образу неопрятный вид уже во время перемен или к концу учебного дня. Это, по мнению стилиста, свидетельствует, что материал недостаточно функционален в повседневных условиях.

При этом он отмечает, что сама идея единой формы правильная, но школьная одежда должна быть удобной для детей, не лишать их подвижности, не рваться от резких и активных движений. К тому же форма не должна делать из учеников «взрослых дядь и теть», они должны выглядеть в ней как молодые и красивые люди.

«Школьники – это будущее страны, новое поколение. На мой взгляд, чтобы они росли свободными и творческими, их одежда должна быть, прежде всего, комфортной. Ни цветовая гамма, ни крой представленной формы не вызывают желания не то что примерить ее – даже просто смотреть на нее как-то странно. Это напомнило мне манекены из советского магазина "Богатырь", где одевали людей крупных размеров», – делится стилист.

Эксперт прокомментировал и реплики в Сети, где люди сравнивают новую школьную форму с одеждой героев «Служебного романа» Людмилы Прокофьевны Калугиной и Анатолия Ефремовича Новосельцева. Однако, по мнению эксперта, представленная форма проигрывает стилю киноперсонажей. «Если говорить о Людмиле Прокофьевне, ее образ был куда более стильным – это уже классика: рубашка, костюм. Такой подход до сих пор используют многие дизайнеры. Вариант, представленный с воротником жабо в женском комплекте и синим полиэстеровым галстуком в мужском, выглядит так, что люди пытались нарядиться, но получилось безвкусно», – заключил Лисовец.



На ваш взгляд В какой форме дети должны ходить в школу? Единая строгая форма для всей страны

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Ранее директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут объяснил, что введение национального стандарта формы для школьников призвано снизить различия между учащимися из семей с разным уровнем дохода.