В шахте имени Ленина в Горловке нашли литий

В шахте имени Ленина в Горловке обнаружили высокое содержание лития в воде

Tекст: Мария Иванова

О находке сообщил руководитель центра технологической кооперации «Сколково» Никита Кузнецов на Днях ВЭБ.РФ и институтов поддержки в ДНР, передает ТАСС.

По его словам, специалисты фонда проводили испытания по очистке шахтных вод с использованием собственной технологии и выполнили химический анализ воды шахты имени Ленина в Горловке.

«Проводили испытания по очистке шахтных вод, используя технологию, и делали химический анализ воды шахты им. Ленина в Горловке, – сказал Кузнецов. – Там огромное содержание лития, растворенного в воде, его можно извлекать, технологии у нас в „Сколково“ есть, которые могут позволить его извлекать. Это рентабельно».

Кузнецов также отметил, что технологии извлечения лития имеются у горнорудного дивизиона «Росатома». Он рассказал, что фонд активно работает с коллегами из госкорпорации и в ближайшее время намерен подписать с ними соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР позволило установить контроль над крупнейшим месторождением лития.

Ранее французская газета Le Figaro сообщила о переходе под контроль России двух из четырех крупнейших литиевых месторождений на Украине.