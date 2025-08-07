Москва и Вашингтон подошли к «точке прорыва»

Tекст: Евгений Поздняков

Встреча лидеров России и США состоится в ближайшее время. Как отметил Владимир Путин, в диалоге заинтересованы обе стороны. По его словам, местом разговора могут стать Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). «Это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», – подчеркнул глава государства.

Несколько ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры настроены встретиться уже на следующей неделе (11-17 августа). Он уточнил, что пока сложно сказать, сколько именно времени потребуется на подготовку разговора, однако Москва положительно относится к идее столь быстрой организации встречи.

Импульсом к личной беседе Путина и Трампа послужил состоявшийся в среду визит Стивена Уиткоффа, спецпосланника главы Белого дома, в Россию. Обе стороны оценили его крайне положительно. По словам Ушакова, в рамках переговоров Москве поступило предложение, которое Кремль счел «вполне приемлемым».

Помощник президента также рассказал, что через Уиткоффа в Вашингтон передали важное сообщение: «Было отмечено, что российско-американские отношения могут выстраиваться совершенно по-другому – взаимовыгодному сценарию». Примечательно, что госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News также поддержал идею личной встречи Путина и Трампа. Он также подтвердил, что в Белом доме тоже пришли к мнению: стороны «стали ближе» к завершению текущего конфликта на Украине.

Сам Трамп оценивает шансы на организацию встречи с Путиным как очень хорошие. В то же время он признал, что анонсированная им дипломатия на уровне первых лиц не может привести к быстрому разрешению ситуации. «Это долгий путь. Он по-прежнему долгий», – считает американский лидер. При этом ранее Путин и Трамп встречались пять раз.

Впервые их личный договор состоялся в июле 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20. Тогда главы государств договорились о прекращении огня в зоне деэскалации на юго-западе Сирии и создании канала связи для урегулирования ситуации на Украине.

Позже, в ноябре, президенты трижды побеседовали «на ногах» в рамках форума АТЭС. Их следующая встреча произошла летом 2018 года в Хельсинки. Предметом обсуждения стали выход Штатов из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток – 2». Затем американский и российский лидер встретились на мероприятиях в Париже, посвященных столетию окончания Первой мировой.

Следующий «большой» диалог планировался в ноябре того же года на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, однако Трамп отменил разговор из-за инцидента с задержанием украинских моряков в российской акватории Керченского пролива. Последняя на данный момент встреча прошла в 2019 году в Осаке. По ее итогам президенты признали, что улучшение отношений Москвы и Вашингтона – в интересах всего мирового сообщества.

Что касается нынешней ситуации, то эксперты объясняют оперативность организации встречи ее высокой значимостью, поскольку саммит Путина и Трампа может решить ряд проблемных вопросов в двусторонних отношениях. Кроме того, президент России четко нацелен на конкретные результаты, для достижения которых необходим прямой и содержательный разговор.

Вместе с тем уже несколько месяцев Москва и Вашингтон последовательно выстраивают диалог после длинной паузы времен Джо Байдена – сейчас контакты восстановлены как на высшем уровне, так и между профильными ведомствами. Поэтому предстоящие переговоры лидеров становятся закономерным продолжением этой работы.

«Прямой диалог Путина и Трампа – долгожданное событие для мировой политики.

Однако главная проблема сегодня – серьезные внутренние политические препятствия в США, которые создает оппозиция республиканской администрации», – отмечает американист Дмитрий Дробницкий.

«Почву под ногами Трампа постепенно расшатывают. Ему не удалось полностью очистить аппарат власти от условных «диверсантов», что ограничивает его полномочия. К тому же в сентябре он рискует потерять контроль над Конгрессом из-за падающих рейтингов», – поясняет эксперт.

«Чтобы преодолеть кризис, Трампу нужна крупная внешнеполитическая победа – и переговоры с Путиным могли бы стать такой «точкой прорыва». Поэтому администрация США, независимо от реальных итогов встречи, наверняка представит переговоры как триумф американской дипломатии», – считает Дробницкий.

«Но для реальных договоренностей потребуются серьезные шаги, прежде всего от Вашингтона. Трамп может пойти на отмену санкций или признание новых территорий, но встретит ли это поддержку у демократов и Евросоюза? В прошлый раз именно ЕС блокировал возможный прорыв в наших отношениях», – напоминает аналитик.

«Остается надеяться, что у Трампа хватит политической воли, чтобы настоять на своей линии. Если ему удастся укрепить позиции внутри страны, у Москвы и Вашингтона действительно появится шанс договориться о чем-то значимом. Но сможет ли он это сделать? Покажет время», – резюмирует Дробницкий.

Встреча Трампа и Путина назревала давно, считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. «Мы видели, что обе стороны в той или иной мере ждали этого события, приближали его. Поэтому подготовка в каком-то смысле велась уже продолжительное время. Однако после визита Уиткоффа в Москву появились новые обстоятельства, которые заметно ускорили процесс», – говорит спикер.

«Не стоит забывать, что личной беседе президентов предшествовала длительная работа на различных уровнях. Все это – результат последовательных усилий, и предстоящие переговоры закономерно завершают этот этап. Наши страны действительно нуждаются в серьезном, предметном диалоге», – добавил он.

«Скорее всего, встреча пройдет по стандартному протоколу.

Как правило, в подготовке таких мероприятий задействованы межведомственные группы с обеих сторон. Каждое министерство формирует свою позицию: что страна готова предложить и чего ожидает от партнера», – пояснил Долгов.

«Затем стороны обмениваются документами, согласовывают примерные позиции. Фактически выстраивается общий сценарий будущего диалога. Разумеется, президенты могут скорректировать его – как на этапе подготовки, так и непосредственно во время переговоров. Многое зависит от того, как сложится сама беседа», – уточнил собеседник.

«Что касается возможной встречи с Зеленским, то Путин уже заявил о своей готовности к ней при определенных условиях. Да, легитимность этого человека вызывает вопросы, но Зеленский может представлять Киев. При этом Россия неоднократно озвучивала условия для такого диалога – нам необходимо понимание готовности к миру со стороны противника», – заключил Долгов.