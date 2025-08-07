  • Новость часаBloomberg сообщил о приостановке закупок российской нефти индийскими НПЗ
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    10 комментариев
    7 августа 2025, 21:15 • Политика

    Москва и Вашингтон подошли к «точке прорыва»

    Москва и Вашингтон подошли к «точке прорыва»
    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Это долгожданное событие для всей мировой политики» – так эксперты оценивают возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, и это удивило многих: обычно саммиты такого уровня готовятся месяцами. Почему стороны действуют так быстро и чего ждать от диалога двух лидеров?

    Встреча лидеров России и США состоится в ближайшее время. Как отметил Владимир Путин, в диалоге заинтересованы обе стороны. По его словам, местом разговора могут стать Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). «Это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», – подчеркнул глава государства.

    Несколько ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры настроены встретиться уже на следующей неделе (11-17 августа). Он уточнил, что пока сложно сказать, сколько именно времени потребуется на подготовку разговора, однако Москва положительно относится к идее столь быстрой организации встречи.

    Импульсом к личной беседе Путина и Трампа послужил состоявшийся в среду визит Стивена Уиткоффа, спецпосланника главы Белого дома, в Россию. Обе стороны оценили его крайне положительно. По словам Ушакова, в рамках переговоров Москве поступило предложение, которое Кремль счел «вполне приемлемым».

    Помощник президента также рассказал, что через Уиткоффа в Вашингтон передали важное сообщение: «Было отмечено, что российско-американские отношения могут выстраиваться совершенно по-другому – взаимовыгодному сценарию». Примечательно, что госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News также поддержал идею личной встречи Путина и Трампа. Он также подтвердил, что в Белом доме тоже пришли к мнению: стороны «стали ближе» к завершению текущего конфликта на Украине.

    Сам Трамп оценивает шансы на организацию встречи с Путиным как очень хорошие. В то же время он признал, что анонсированная им дипломатия на уровне первых лиц не может привести к быстрому разрешению ситуации. «Это долгий путь. Он по-прежнему долгий», – считает американский лидер. При этом ранее Путин и Трамп встречались пять раз.

    Впервые их личный договор состоялся в июле 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20. Тогда главы государств договорились о прекращении огня в зоне деэскалации на юго-западе Сирии и создании канала связи для урегулирования ситуации на Украине.

    Позже, в ноябре, президенты трижды побеседовали «на ногах» в рамках форума АТЭС. Их следующая встреча произошла летом 2018 года в Хельсинки. Предметом обсуждения стали выход Штатов из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток – 2». Затем американский и российский лидер встретились на мероприятиях в Париже, посвященных столетию окончания Первой мировой.

    Следующий «большой» диалог планировался в ноябре того же года на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, однако Трамп отменил разговор из-за инцидента с задержанием украинских моряков в российской акватории Керченского пролива. Последняя на данный момент встреча прошла в 2019 году в Осаке. По ее итогам президенты признали, что улучшение отношений Москвы и Вашингтона – в интересах всего мирового сообщества.

    Что касается нынешней ситуации, то эксперты объясняют оперативность организации встречи ее высокой значимостью, поскольку саммит Путина и Трампа может решить ряд проблемных вопросов в двусторонних отношениях. Кроме того, президент России четко нацелен на конкретные результаты, для достижения которых необходим прямой и содержательный разговор.

    Вместе с тем уже несколько месяцев Москва и Вашингтон последовательно выстраивают диалог после длинной паузы времен Джо Байдена – сейчас контакты восстановлены как на высшем уровне, так и между профильными ведомствами. Поэтому предстоящие переговоры лидеров становятся закономерным продолжением этой работы.

    «Прямой диалог Путина и Трампа – долгожданное событие для мировой политики.

    Однако главная проблема сегодня – серьезные внутренние политические препятствия в США, которые создает оппозиция республиканской администрации», – отмечает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Почву под ногами Трампа постепенно расшатывают. Ему не удалось полностью очистить аппарат власти от условных «диверсантов», что ограничивает его полномочия. К тому же в сентябре он рискует потерять контроль над Конгрессом из-за падающих рейтингов», – поясняет эксперт.

    «Чтобы преодолеть кризис, Трампу нужна крупная внешнеполитическая победа – и переговоры с Путиным могли бы стать такой «точкой прорыва». Поэтому администрация США, независимо от реальных итогов встречи, наверняка представит переговоры как триумф американской дипломатии», – считает Дробницкий.

    «Но для реальных договоренностей потребуются серьезные шаги, прежде всего от Вашингтона. Трамп может пойти на отмену санкций или признание новых территорий, но встретит ли это поддержку у демократов и Евросоюза? В прошлый раз именно ЕС блокировал возможный прорыв в наших отношениях», – напоминает аналитик.

    «Остается надеяться, что у Трампа хватит политической воли, чтобы настоять на своей линии. Если ему удастся укрепить позиции внутри страны, у Москвы и Вашингтона действительно появится шанс договориться о чем-то значимом. Но сможет ли он это сделать? Покажет время», – резюмирует Дробницкий.

    Встреча Трампа и Путина назревала давно, считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. «Мы видели, что обе стороны в той или иной мере ждали этого события, приближали его. Поэтому подготовка в каком-то смысле велась уже продолжительное время. Однако после визита Уиткоффа в Москву появились новые обстоятельства, которые заметно ускорили процесс», – говорит спикер.

    «Не стоит забывать, что личной беседе президентов предшествовала длительная работа на различных уровнях. Все это – результат последовательных усилий, и предстоящие переговоры закономерно завершают этот этап. Наши страны действительно нуждаются в серьезном, предметном диалоге», – добавил он.

    «Скорее всего, встреча пройдет по стандартному протоколу.

    Как правило, в подготовке таких мероприятий задействованы межведомственные группы с обеих сторон. Каждое министерство формирует свою позицию: что страна готова предложить и чего ожидает от партнера», – пояснил Долгов.

    «Затем стороны обмениваются документами, согласовывают примерные позиции. Фактически выстраивается общий сценарий будущего диалога. Разумеется, президенты могут скорректировать его – как на этапе подготовки, так и непосредственно во время переговоров. Многое зависит от того, как сложится сама беседа», – уточнил собеседник.

    «Что касается возможной встречи с Зеленским, то Путин уже заявил о своей готовности к ней при определенных условиях. Да, легитимность этого человека вызывает вопросы, но Зеленский может представлять Киев. При этом Россия неоднократно озвучивала условия для такого диалога – нам необходимо понимание готовности к миру со стороны противника», – заключил Долгов.

    Главное
    В России представили комплекс «Дронобус» для запуска оптоволоконных БПЛА
    Захарова назвала аморальный поступок Киева
    Ушаков согласился с Рубио по поводу диалога Путина и Трампа
    Армия США объявила конкурс по разработке лазеров против БПЛА
    Названа дата начала мощной магнитной бури
    В ФРГ запретили слежку в смартфонах для расследования незначительных преступлений
    Китайский клуб КХЛ стал «Драконом» вместо «Красной звезды»

    Российские туристы нашли новые способы отдыха

    Анапа стала самым слабым звеном туристического сезона 2025 года. Обвал турпотока более чем в два раза не пройдет бесследно для всего рынка. Однако благодаря этому новую волну популярности получил Крым, а в Краснодарском крае неожиданно выстрелил Геленджик. Среди необычных трендов этого года – рост спроса на духовные поездки в монастыри, причем среди молодежи. Какие еще неожиданные тренды всплыли в 2025 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Перейти в раздел

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Назван главный козырь Китая

      Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

