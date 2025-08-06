Политолог: Противоречия по Украине не мешают России и США обсуждать сотрудничество

Политолог Козюлин: Встреча Путина и Уиткоффа показала стремление России и США к разрешению противоречий

Tекст: Евгений Поздняков

«Исторически доказано, что дипломатия любит тишину. В моменты особых кризисов политики всех стран старались, в первую очередь, обсудить имеющиеся проблемы между собой, и только после успешного нахождения компромисса они делились с общественностью результатами своих бесед», – говорит Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД

«Конечно, в мире, где у каждого человека имеется смартфон и неограниченный доступ к интернету, сохранять детали общения между первыми лицами государств становится сложно. Именно поэтому Ушаков и решил предоставить журналистам в некоторой степени «базовый минимум» информации о прошедшей встрече Путина и Уиткоффа», – добавил эксперт.

«Он высоко оценил разговор, перечислил его главные темы. Для понимания общих дипломатических процессов между Москвой и Вашингтоном этого достаточно. Россия не гонится за сенсациями. Стороны пытаются найти точки соприкосновения, на основании которых и получится выстроить необходимый диалог», – акцентирует собеседник.

«Тем более, ситуация с конфликтом на Украине действительно сложная. Участникам переговорного процесса приходится учитывать огромное количество политических и экономических факторов. Кроме того, меняется и ситуация на фронте, которую также следует держать в фокусе в рамках диалога», – поясняет он.

«Тем не менее, наш президент остается последовательным и спокойным. Позиция России не претерпевает трансформаций. Мы по-прежнему настаиваем на достижении долгосрочного и стабильного мира, подразумевающего устранение первопричин текущего конфликта. В этом плане Штатам даже повезло: они общаются с собеседником, который не меняет собственного мнения раз в неделю», – уточняет эксперт.

«Но важно понимать, что диалог Москвы и Вашингтона не ограничивается одной лишь Украиной. США – крупная держава, с которой мы обсуждаем, в том числе и перспективы восстановления сотрудничества в разных сферах. Да, наши позиции в отношении Киева разнятся, но это не мешает странам искать точки соприкосновения по другим направлениям», – считает Козюлин.

Ранее в Кремле прошла встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Беседа продлилась около трех часов. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, стороны обсуждали конфликт на Украине, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.

Прошедшую встречу он охарактеризовал как «полезную и конструктивную». «С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента США Дональда Трампа», – поделился Ушаков.

Прокомментировал беседу и Госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что Вашингтон намерен рассмотреть результаты поездки в течение суток. «Мы еще обсудим это, и, возможно, сделаем какие-то объявления. Может быть, позитивные, а может, и нет. Посмотрим», – сказал он. Между тем, агентство Reuters, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщило, что разговор Уиткоффа и Путина в США оценили положительно. Несмотря на это, издание уверяет, что американские власти все же намерены ввести дополнительные санкции против России уже в эту пятницу.

Сам Дональд Трамп охарактеризовал встречу как «весьма продуктивную». «Был достигнут значительный прогресс. После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна быть завершена, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!», – написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Напомним, спецпосланник главы Белого дома прибыл в Москву утром 6 августа. В аэропорту «Внуково» его встретил Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), а также спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. До того, как прибыть в Кремль они совместно прогулялись по парку «Зарядье».

Данный визит в Россию стал для Уиткоффа пятым по счету. В последний раз он приезжал в Москву 25 апреля. Примечательно, что в этот раз его приезд происходит накануне окончания ультиматума Трампа о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. В случае продолжения боевых действий после этой даты глава Белого дома намеревается ввести против РФ новые санкции.