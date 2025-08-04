В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.3 комментария
Tageszeitung: Ультиматум Трампа не изменит цели спецоперации Путина
Ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина, сообщает Tageszeitung.
Немецкая газета Tageszeitung заявила, что ультиматум Трампа не заставит Путина отказаться от целей спецоперации, передает РИА «Новости».
«Ультиматумы не могут принудить к миру», – пишет издание.
Ранее Дональд Трамп заявил, что новые антироссийские санкции от США начнут действовать в случае отсутствия перемирия на Украине в указанные им сроки.
Владимир Путин отмечал, что целью переговоров между Россией и Украиной должен стать долгосрочный мир, а неудовлетворенность президента США динамикой переговоров связана с завышенными ожиданиями.
Дональд Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения ультиматума.