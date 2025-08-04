Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву

Tекст: Ирма Каплан

По словам Трампа, визит Уиткоффа в Москву может состояться в среду или четверг, 6 или 7 августа.

«Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. <...> Посмотрим, что произойдет», – цитирует ТАСС Трампа на брифинге перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине.

При этом британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Трампу в связи с объявлением о том, что Уиткофф едет в Москву и дал совет.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Трамп пугает российских покупателей нефти.