  • Новость часаМинобороны сообщило об уничтожении 11 БПЛА над пятью регионами России за два часа
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с запада, и это факт, с которым не поспоришь.

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время «сынков» уходит, приходит время мужиков

    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется как может, но уже потрескивает по швам.

    19 комментариев
    4 августа 2025, 03:20 • Новости дня

    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву

    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    @ Скриншот с YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге заявил журналистам, что спецпосланник США по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

    По словам Трампа, визит Уиткоффа в Москву может состояться в среду или четверг, 6 или 7 августа.

    «Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. <...> Посмотрим, что произойдет»,  – цитирует ТАСС Трампа на брифинге перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине.

    При этом британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Трампу в связи с объявлением о том, что Уиткофф едет в Москву и дал совет.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Трамп пугает российских покупателей нефти.

    3 августа 2025, 12:03 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о массовом бегстве украинских властей из ряда городов
    Кимаковский сообщил о массовом бегстве украинских властей из ряда городов
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство и сотрудники администраций Дружковки, Краматорска и Славянска спешно покидают города, вывозят и уничтожают архивы на фоне продвижения российских войск после освобождения Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, руководящий состав администраций Дружковки, Краматорска и Славянска вместе с приближенными сотрудниками вывозят служебную документацию и покидают свои города, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что из этих городов сейчас также эвакуируются архивы. По его словам, пока контроль над Дружковкой, Краматорском и Славянском сохраняется у украинских военных, национальной полиции и других подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий угнал бронетранспортер и сбежал с военной службы. Польские наемники покинули позиции ВСУ в Сумской области. ВС России уничтожили две группы украинских солдат при попытке бегства в Днепропетровской области.

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    3 августа 2025, 20:27 • Новости дня
    ВС России установили контроль над трассой между Красноармейском и Константиновкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные установили контроль над трассой, идущей между Красноармейском (Покровск – укр. название) и Константиновкой в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Под контроль ВС России также отошли оба берега Клебан-Быкского водохранилища, добавил Пушилин, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что украинские соединения находятся в критической ситуации на Красноармейском направлении, кольцо вокруг города сжимается.

    Ранее Владимир Зеленский сообщал, что группы российских военных прорываются в центр Красноармейска.

    Минобороны России указывало, что штурмовики группировки войск «Центр» овладели укрепленными районами ВСУ на подступах к Красноармейску.

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    3 августа 2025, 18:15 • Видео
    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    3 августа 2025, 05:47 • Новости дня
    Постпред США при НАТО Уитэкер объяснил поставки ВСУ оружия давлением на Россию
    Постпред США при НАТО Уитэкер объяснил поставки ВСУ оружия давлением на Россию
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США намерена усилить давление на Россию за счет передачи Киеву американского оружия, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    Уитэкер заявил, что Вашингтон оказывает давление на Россию поставками американского оружия Киеву, при этом оплату вооружений берут на себя европейские союзники. Он подчеркнул, что цель – «вернуть» Россию за стол переговоров и добиться долгосрочного прекращения огня.

    Уитэкер отметил, что Вашингтон стремится не допустить исчерпания запасов вооружений у Киева, поэтому поставки союзникам по НАТО, передающим их Украине, призваны поддерживать необходимый уровень военной помощи, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По его словам, президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в урегулировании конфликта на Украине, считая, что поставки оружия Киеву создают условия для мирного решения. Уитэкер подчеркнул, что, по мнению Трампа, конфликт не завершится военным путем, а закончится только переговорами о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва отклонила ультиматумы Вашингтона. США пригрозили ввести санкции против России, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву на этих выходных, сообщил Уитэкер.

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    3 августа 2025, 19:20 • Новости дня
    Депутат Рады Скороход: Из ВСУ сбежали почти 400 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинских вооруженных силах зарегистрировали почти 400 тыс. случаев самовольного оставления части, сообщила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

    Общее количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) уже приближается к 400 тыс. человек, сказала Скороход, передает ТАСС.

    Она не уточнила, за какой период собраны эти данные и сколько среди них случаев дезертирства. При этом парламентарий отметила, что многие военнослужащие после бегства возвращаются на место несения службы.

    Украинское законодательство различает самовольное оставление части и дезертирство. Дезертирство подразумевает желание окончательно покинуть армию и наказывается тюремным сроком, тогда как за СОЧ предусмотрен только штраф и последующая отправка в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник в силовых структурах России заявил, что оценка ежедневных потерь ВСУ в более чем 1,5 тыс. человек убитыми, ранеными и дезертировавшими, озвученная украинским волонтером Марией Берлинской, реалистична.

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    3 августа 2025, 15:00 • Новости дня
    L'Antidiplomatico: Наемники из Мексики на Украине обучаются для атаки на США
    L'Antidiplomatico: Наемники из Мексики на Украине обучаются для атаки на США
    @ Alejandro Ayala/Хinhua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мексиканские члены преступных группировок в рядах украинской армии приобретают опыт обращения с ударными беспилотниками, планируя потенциальные атаки на США, пишет L'Antidiplomatico.

    Речь идет не об идеологически мотивированных добровольцах, а о криминальных деятелях, желающих получить военные навыки для дальнейшего использования в собственных целях, передает РИА «Новости» со ссылкой на L'Antidiplomatico.

    По словам представителя министерства внутренней безопасности США Стивена Уиллоуби, «это лишь вопрос времени», когда приобретенные на Украине технологии будут применены для атак на территории США. Обозреватель подчеркнул, что мексиканские картели отправляют своих членов на Украину именно с целью освоить использование ударных беспилотников.

    Отмечается, что, если преступные организации действительно прибегнут к подобным стратегиям, Киев может оказаться в центре международного скандала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили группу колумбийских наемников в боях под Часовым Яром.

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    3 августа 2025, 21:19 • Новости дня
    ВСУ начали стягивать резервы со всего фронта в Сумскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия начала накапливать резервы со всего фронта в Сумскую область, сообщил источник в силовых структурах России.

    ВСУ наращивают состав группировки в Сумской области, туда направляют резервы со всех участков фронта, в том числе элитные подразделения, сказал собеседник РИА «Новости».

    У них на вооружении стоят преимущественно артиллерийские установки и бронемашины образцов НАТО, добавил он.

    Командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский сообщал, что на сумском направлении продолжаются ожесточенные столкновения, сейчас две дивизии, две бригады и полк, принимавшие участие в освобождении Курской области, ведут тяжелейшие бои.

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    3 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    После атаки БПЛА на Сочи произошло возгорание резервуара на нефтебазе
    После атаки БПЛА на Сочи произошло возгорание резервуара на нефтебазе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На территории нефтебазы в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

    «Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших предварительно нет», – сообщил Прошунин в Telegram.

    Мэр отметил, что на место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы, которые ведут работу по ликвидации возгорания.

    Прошунин выразил благодарность силам ПВО за профессионализм и сообщил, что в скором времени ракетная опасность будет отменена, а сиренно-речевое оповещение в городе переведено в режим тишины.

    Позднее оперативный штаб Краснодарского края сообщил в Telegram: «По уточненной информации, на нефтебазе в Адлерском районе горит один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тыс. кубометров». В ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы 127 человек и 35 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Сочи были введены временные ограничения из-за угрозы атаки беспилотников. На федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае объявлена угроза атаки беспилотников, сообщалось, что работает ПВО.

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    3 августа 2025, 22:10 • Новости дня
    Британский журналист Торнтон дал Трампу совет о России во избавление от хлопот

    Tекст: Ирма Каплан

    Британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Дональду Трампу в связи с объявлением о том, что спецпредставитель Стив Уиткофф едет в Москву.

    «Разрешите мне избавить вас от лишних хлопот, так как вы не добьетесь прекращения огня, пока не будут выполнены все условия, которые Россия выдвигала в течение последних двух лет. Вы проиграли, но пытаетесь диктовать свои условия, это не сработает. Ваши санкции не сработают. Ваши тарифы не сработают», – написал он в соцсети Х.

    Более того, Торнтон предложил американцам три варианта.

    «Ядерное оружие, которого не будет. Наземные войска, которых не будет. Дайте русским то, чего они хотят. Единственный оставшийся у вас вариант», – резюмировал он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп 1 августа заявил в Белом доме, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни в преддверии санкций, которые Трамп планирует ввести против Москвы из-за Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

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    3 августа 2025, 06:31 • Новости дня
    Первое в Эстонии украинское радио прекратило вещание в FM-диапазоне

    Первое в Эстонии украинское радио «Друзи» остановило вещание в FM-диапазоне

    Первое в Эстонии украинское радио прекратило вещание в FM-диапазоне
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Эстонии прекратило вещание в FM-диапазоне радио «Друзи», первое украинское радио в стране, сообщает ERR.

    Представители проекта ранее заявляли, что вещание может быть прекращено уже в начале августа. Основной причиной ухода из эфира, вероятно, стали финансовые трудности. Команда радио сообщала, что ежемесячные расходы составляли около 8 тыс. евро. Радио не могло найти необходимое финансирование, передает RT со ссылкой на ERR.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии предложили использовать мясо диких кабанов для производства продовольственных консервов для ВСУ. Эстонские власти организовали отстрел диких кабанов для борьбы с африканской чумой свиней.


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    3 августа 2025, 21:40 • Новости дня
    Госдеп США: Вашингтон стоит плечом к плечу с Киевом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона продолжает поддержку киевского режима, поскольку та пытается установить «всеобъемлющее и полное прекращение огня», сообщила заместитель пресс-секретаря госдепартамента США Миньон Хьюстон.

    Для американского руководства приоритет – это долговременный и прочный мир в регионе, заявила Хьюстон, передает РБК.

    «Мы хотим продолжать стоять плечом к плечу с Украиной, поскольку Украина призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое остановит любые нападения», – указала представитель ведомства.

    США возлагают надежды на переговоры России и Украины, и будут оставаться рядом, пока не удастся установить прочный мир, заключила она.

    Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявлял, что Вашингтон пытается усилить давление на Москву, передавая киевскому режиму больше американского оружия.

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    3 августа 2025, 07:57 • Новости дня
    ПВО сбила 93 беспилотника над российскими регионами и Черным морем
    ПВО сбила 93 беспилотника над российскими регионами и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    В ночь со 2 на 3 августа с 23.30 до 5.00 мск средства ПВО сбили 60 дронов над акваторией Черного моря, 18 беспилотников были уничтожены в небе над Воронежской областью, семь – над Белгородской областью, три – над Брянской областью, два – над Курской областью. По одному дрону сбили в Нижегородской области, Краснодарском крае и в Крыму, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки БПЛА на Сочи на территории нефтебазы в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. В результате атаки БПЛА в Воронежской области пострадали четыре человека.

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    4 августа 2025, 00:50 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль восхитилась отвагой россиян во время землетрясения
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль восхитилась отвагой россиян во время землетрясения
    @ Telegram-канал Карин Кнайсль

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский народ, по мнению бывшего министра иностранных дел Австрии и главы центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, проявляет исключительную стойкость и перед природными катастрофами, и под давлением санкций.

    «Доброй ночи с Планеты Россия, где действительно выдающиеся люди поддерживают страну в любых обстоятельствах, будь то землетрясение магнитудой 8,7, или 18 тыс. санкций, или что-то еще. Мое почтение известным и неизвестным героям», –  написала она в Telegram-канале.

    Напомним, персонал детской больницы в Камчатском крае выносил детей на руках, продолжая поддерживать малышей на ИВЛ во время землетрясения, всего удалось спасти 73 маленьких пациента.

    При этом акушер-гинеколог Камчатского краевого родильного дома Мгер Адамян принимал роды даже во время землетрясения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава региона Владимир Солодов сообщал о планах наградить бригаду врачей онкодиспансера, продолжавших операцию во время землетрясения на Камчатке.

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    3 августа 2025, 19:52 • Новости дня
    Украина объявила санкции против 94 физлиц из России, Китая и Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский сообщил о подготовке трех пакетов санкций, первый из которых касается капитанов так называемого «теневого флота».

    На официальном сайте Зеленского опубликован текст указа о применении санкций к 94 физическим лицам из России, Мьянмы, Ирана, Пакистана, Китая, Индии, Бангладеш и Грузии, передает РИА «Новости».

    Также введены санкции против пяти компаний, работающих в сфере перевозки нефти.

    Среди компаний, попавших под украинские санкции, значатся «Арго Танкер Груп», «Газпромнефть Шиппинг», СКФ ЭКО, «СКФ Приразломное» и СКФ ТМ.

    Уполномоченный по вопросам санкционной политики Украины Владислав Власюк, отметил, что меры введены в отношении капитанов танкеров, предположительно перевозивших российскую нефть в обход ценового потолка, а также операторов этих судов.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал, что в отношении России ввели более 30 тыс. различных международных санкций.

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    3 августа 2025, 23:07 • Новости дня
    FT сообщила об «убийственном разговоре» президента Швейцарии с Трампом

    Tекст: Ирма Каплан

    В Швейцарии разгорается полемика после того, как США объявили о введении 39-процентной пошлины для альпийской страны в день ее национального праздника.

    Президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер обвиняют в ошибке при подготовке торговой сделки, которую она надеялась заключить с администрацией американского президента Дональда Трампа, пишет Financial Times (FT).

    Поздно вечером в четверг Келлер-Зуттер провела «убийственный» телефонный разговор с Трампом, сообщают источники, знакомые с ситуацией. «Этот 30-минутный разговор стал итогом более трех месяцев и сотен часов переговоров, в ходе которых швейцарские официальные лица считали, что находятся на пути к заключению соглашения, аналогичного британскому о пошлине в 10%. Вместо этого Трамп объявил в пятницу о 39-процентной ставке, одной из самых высоких в мире, когда Швейцария отмечала свой национальный праздник», – пишет газета.

    Швейцарские СМИ резко раскритиковали Келлер-Зуттер за политический провал. Газета SonntagsZeitung назвала переговоры «крупнейшим фиаско», а таблоид Blick заявил, что это величайшее поражение Швейцарии с 1515 года, когда она проиграла битву с французами.

    В июле Келлер-Зуттер, министр финансов и президент Швейцарии, заявила, что нашла «подход к Трампу» в отличие от многих других стран, которым с трудом удавалось добиться встреч с официальными лицами США.

    Швейцарская сторона была готова согласиться на 10-процентный тариф, базовую ставку Трампа, сообщали два источника FT, знакомых с ситуацией. Эта переговорная позиция была одобрена Берном 4 июля.

    Но во время телефонного разговора в четверг Трампа волновало только одно: дефицит торгового баланса Швейцарии с США в размере 39 млрд долларов и то, что еще может предложить эта «очень богатая» альпийская страна.

    «Разговор прошел неудачно в том смысле, что с первой минуты Трамп дал понять, что 10% недостаточно, и все, на чем он может сосредоточиться, так это на том, какэ Швейцария ворует деньги у США. Келлер-Зуттер ничего не могла возразить», – сказал один из источников издания.

    Напомним, президент США подписал указ о введении с 7 августа новых пошлин от 15% до 41% на товары из Евросоюза и более 60 стран, включая Швейцарию, Лаос и Сирию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что США наказывают Швейцарию.

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    3 августа 2025, 23:53 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 11 БПЛА над пятью регионами России за два часа

    Tекст: Ирма Каплан

    Дежурными средствами ПВО вечером воскресенья были перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотников над территориями пяти регионов страны, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    «В период с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа»,  – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что четыре дрона уничтожены над Республикой  Крым, три – над Брянской областью, два беспилотника сбиты над акваторией Черного моря и по одному БПЛА над территориями Курской и Орловской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, более 25 беспилотников были уничтожены и подавлены силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы в ночь на воскресенье над Воронежской областью.

    При этом в Минобороны в воскресенье утром сообщили, что российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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