Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.5 комментариев
Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
Американский президент Дональд Трамп на брифинге заявил журналистам, что спецпосланник США по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.
По словам Трампа, визит Уиткоффа в Москву может состояться в среду или четверг, 6 или 7 августа.
«Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. <...> Посмотрим, что произойдет», – цитирует ТАСС Трампа на брифинге перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине.
При этом британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Трампу в связи с объявлением о том, что Уиткофф едет в Москву и дал совет.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Трамп пугает российских покупателей нефти.