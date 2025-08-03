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    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с запада, и это факт, с которым не поспоришь.

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время «сынков» уходит, приходит время мужиков

    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется как может, но уже потрескивает по швам.

    18 комментариев
    3 августа 2025, 22:10 • Новости дня

    Британский журналист Торнтон дал Трампу совет о России во избавление от хлопот

    Tекст: Ирма Каплан

    Британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Дональду Трампу в связи с объявлением о том, что спецпредставитель Стив Уиткофф едет в Москву.

    «Разрешите мне избавить вас от лишних хлопот, так как вы не добьетесь прекращения огня, пока не будут выполнены все условия, которые Россия выдвигала в течение последних двух лет. Вы проиграли, но пытаетесь диктовать свои условия, это не сработает. Ваши санкции не сработают. Ваши тарифы не сработают», – написал он в соцсети Х.

    Более того, Торнтон предложил американцам три варианта.

    «Ядерное оружие, которого не будет. Наземные войска, которых не будет. Дайте русским то, чего они хотят. Единственный оставшийся у вас вариант», – резюмировал он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп 1 августа заявил в Белом доме, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни в преддверии санкций, которые Трамп планирует ввести против Москвы из-за Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

    1 августа 2025, 11:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию

    Политолог Минченко: Визит Уиткоффа в Россию – это шанс переломить негативную динамику

    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У американского эмиссара Стива Уиткоффа в России могут состояться встречи с представителями МИД и администрации президента, а также с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Это может переломить негативную динамику в политике американской администрации в отношении Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал сообщение о предстоящем визите Уиткоффа в Россию.

    «Стив Уиткофф очень близок к Дональду Трампу и фактически считается членом его семьи. Визит в Россию – это шанс переломить негативную динамику, существующую в американской администрации по отношению к Москве», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    По его мнению, у спецпосланника главы Белого дома может быть намечено несколько треков: первый – встречи с представителями российского внешнеполитического ведомства и администрации президента; второй – переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. «Посмотрим, как будут развиваться события», – добавил собеседник.

    Политолог также счел неудивительным, что перед визитом в Россию Уиткофф отправится в Израиль и сектор Газа. «Он в первую очередь спецпредставитель по ближневосточному урегулированию. Кроме того, эта тема в повестке дня администрации США имеет гораздо большее значение, чем Россия и украинский кризис. Это связано с целым рядом причин», – пояснил Минченко.

    «Во-первых, в Штатах очень сильное еврейское лобби. Так, республиканская база – это протестанты, а они питают особые чувства к Израилю, к народу Ветхого Завета. Поэтому для значительной части республиканцев поддержка Тель-Авива – не просто какая-то геополитическая ставка, это прямо вытекает из их религиозных верований», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, в регионе складывается кризисная ситуация. Целый ряд стран после выступления Франции, которое поддержала Британия, планируют признать палестинское государство. Россия и Украина на фоне происходящего на Ближнем Востоке поворота меркнут для американской стороны», – заключил Минченко.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал визит Стива Уиткоффа в Россию. «Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о поездке спецпосланника на Ближний Восток. В Белом доме сообщали, что Уиткофф посетит сектор Газа 1 августа.

    Также Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести рестрикции против Москвы после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине. Но он добавил, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Владимира Путина) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», – сказал американский лидер. Он также снова повторил, что этого конфликта не должно было быть. «Это война Джо Байдена. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – сказал Трамп.

    Напомним, Уиткофф неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал Владимир Путин. Последний визит состоялся в апреле. Тогда стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров Москвы и Киева. После этого в Стамбуле прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

    В конце июля Уиткофф в разговоре с Fox News выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено, передает РИА «Новости». «Президент Трамп прав: эта война никогда не должна была начаться», – сказал он, отметив, что если удастся найти решение, «это станет важным моментом».

    Комментарии (18)
    2 августа 2025, 20:54 • Новости дня
    Эксперт указал на значимую деталь в поведении Трампа в отношении России

    Эксперт Крайнер заявил, что отправка Уиткоффа в Москву значит больше слов Трампа

    Эксперт указал на значимую деталь в поведении Трампа в отношении России
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп вновь направил спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, что говорит о большем, чем его заявления в адрес России, заявил финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер.

    Действия президента США Дональда Трампа в отношении России имеют большее значение, чем его публичные заявления, передает РИА «Новости». Такое мнение высказал финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер на YouTube.

    Эксперт отметил, что отправка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву указывает на ведение важных коммуникаций между странами. По его словам, они гораздо важнее того, что говорится общественности и СМИ.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни в преддверии санкций.

    Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

    В пятницу президент России Владимир Путин заочно ответил Трампу, который ранее требовал, чтобы договоренность о мире была достигнута к 8 августа.

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    3 августа 2025, 18:15 • Видео
    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    1 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Трамп отдал приказ подводным лодкам из-за слов Медведева

    Трамп заявил об отправке двух АПЛ «в соответствующие регионы» из-за слов Медведева

    Трамп отдал приказ подводным лодкам из-за слов Медведева
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что после заявлений заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах».

    По словам Трампа, это решение связано с «крайне провокационными» словами Медведева, передает РИА «Новости».

    «На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах – на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что слова «часто приводят к непреднамеренным последствиям» и выразил надежду, что эскалации удастся избежать. О каких именно регионах идет речь, он не уточнил.

    Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки». Позже стало известно, что система стратегического управления «Мертвая рука», которую упомянул Медведев в ответе Трампу, предназначена для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов.

    Комментарии (30)
    2 августа 2025, 17:35 • Новости дня
    Глава МИД Британии признал вину за перепалку Зеленского с Трампом

    Глава МИД Британии Лэмми рассказал о чувстве вины за перепалку Зеленского с Трампом

    Глава МИД Британии признал вину за перепалку Зеленского с Трампом
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми признал, что чувствовал себя виноватым за недостаточную подготовку украинской делегации к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

    Глава МИД Британии Дэвид Лэмми признался, что ощущал вину за недостаточную подготовку украинской делегации к встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая закончилась скандалом, передает РИА «Новости».

    По словам Лэмми, он испытывал разочарование и упрекал себя за то, что не уделил больше внимания поддержке украинских коллег.

    Министр пояснил, что украинскую делегацию пригласили на переговоры с американским лидером в последний момент. В это время британская сторона была сосредоточена на собственной встрече с Трампом и не смогла качественно подготовить партнеров с Украины к диалогу.

    Издание отмечает, что уже на следующий день после инцидента британский премьер-министр Кир Стармер позвонил Владимиру Зеленскому и пригласил его посетить Даунинг-стрит для дальнейших переговоров.

    Ранее в феврале Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме.

    Позже в июне Зеленский и его команда получили подробные рекомендации по особенностям общения с президентом США Дональдом Трампом в ходе специальной подготовки, организованной американскими конгрессменами.

    Напомним, на встрече Трамп и Зеленский обменялись резкими заявлениями, а Трамп указал Зеленскому на большие проблемы Украины в конфликте с Россией.

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    1 августа 2025, 12:13 • Новости дня
    Американист назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России

    Американист Дудаков назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России

    Американист назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп в своей санкционной политике в отношении России оказался перед выбором – ввести жесткие тарифы, ограничиться полумерами или объявить о переносе дедлайна. Если глава Белого дома выберет первый вариант, то он распишется в неспособности нормализовать отношения с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США усомнился в эффективности санкций против России.

    «Дональд Трамп оказался на развилке. У него есть три основных пути, по которым администрация США может пойти», – считает американист Малек Дудаков. По его словам, первый предполагает введение Вашингтоном жестких санкций против Москвы, а также вторичных тарифов с тем, чтобы нанести удар по российской экономике. Реализация этого варианта станет для главы Белого дома самым негативным сценарием, отметил собеседник.

    «Трамп сомневается в эффективности этих мер, да и всем очевидно, что Россия сможет адаптироваться под новые рестрикции. Вместе с тем шансы на продолжение переговорного процесса между странами приблизятся к нулю. Другими словами, президент США распишется в своей неспособности нормализовать отношения с Москвой, а также разрешить украинский кризис», – детализировал политолог.

    Второй вариант подразумевает введение формальных санкций и тарифов, продолжил эксперт. По оценкам Дудакова, в этом случае речь может пойти об «ограничениях в отношении определенных организаций и учреждений», но с множеством исключений для торговых партнеров России и категорий товаров. «Цель администрации Трампа – продемонстрировать силу, но таким образом, чтобы не рушить перспективы на переговорном треке», – уточнил собеседник.

    Наконец, третий вариант предполагает, что американский лидер перенесет срок ультиматума по урегулированию конфликта на Украине, указал аналитик. На этом фоне он напомнил о предстоящем визите Стива Уиткоффа в Россию. «После контактов спецпосланника с российским руководством глава Белого дома может выступить с заявлением, в котором сообщит о смещении дедлайна условно на 30, 60 или вовсе 90 дней», – допустил американист.

    «Посмотрим, по какому пути Трамп предпочтет пойти. Я не исключаю, что Штаты все же введут санкции, но с определенным количеством исключений, и все ограничения окажутся лишь формальностью. То есть второй и третий варианты более вероятны, чем первый, потому что для президента США заключение сделки – важная история. Лишаться такой возможности, думаю, ему было бы нелогично», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести рестрикции против Москвы после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине. Но он добавил, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Владимира Путина) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», – сказал американский лидер. Он также снова повторил, что этого конфликта не должно было быть. «Это война Джо Байдена. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – сказал глава Белого дома.

    Он также анонсировал визит Стива Уиткоффа в Россию. «Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о поездке спецпосланника на Ближний Восток. Американское правительство сообщало, что эмиссар посетит сектор Газа 1 августа.

    Напомним, Уиткофф неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал Владимир Путин. Последний визит состоялся в апреле. Тогда стороны обсудили возможность возобновления прямых контактов Москвы и Киева. После этого в Стамбуле прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

    В конце июля спецпосланник США в разговоре с Fox News выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено, передает РИА «Новости». «Президент Трамп прав: эта война никогда не должна была начаться», – сказал он, отметив, что если удастся найти решение, «это станет важным моментом».

    Комментарии (5)
    1 августа 2025, 02:30 • Новости дня
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выступил в четверг в Белом доме перед прессой и ответил на вопросы об успехах на пути разрешения украинского конфликта.

    «Я думаю то, что делает Россия, очень печально. Много россиян гибнет. У вас много русских, но не мало и умирает. Украинцы умирают», – сказал Трамп в ходе беседы с прессой в Белом доме.

    Глава Белого дома снова напомнил, что вынужден разрешать конфликт, в который страну погрузил его предшественник Джо Байден.

    «Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты
    9 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с ситуацией на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

    В Госдепе также заявили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (19)
    1 августа 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме, объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Вообще-то это работа (экс-президента Джо) Байдена, не моя, но я сказал, что если я войду (в Белый дом) снова, то это прекратится. Я считаю, что действия России очень печальны. Много россиян гибнет, украинцы умирают <...>. Мы ничего не платим за эту войну. Скажу вам вот что: ее нужно остановить. Это позор. Столько людей гибнет. Они теряют людей в городах, потому что их обстреливают ракетами. Мы введем санкции. Не знаю, беспокоят ли его (президента России Владимира Путина) санкции. Они знают о санкциях. Я знаю о санкциях и пошлинах лучше всех. Но не знаю, повлияют ли они на ситуацию», – сказал американский лидер в Белом доме.

    Трамп добавил, что Европа крайне расстроена и снова повторил, что этой войны не должно было быть.

    «Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты
    9 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что ему нет дела до «мертвой экономики» России. До этого Трамп признавался, что не уверен в эффективности стратегии санкций против России.

    В Госдепе заявили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (11)
    2 августа 2025, 11:15 • Новости дня
    Аккаунт Республиканцев опубликовал фото Трампа на фоне «Жигулей»
    Аккаунт Республиканцев опубликовал фото Трампа на фоне «Жигулей»
    @ GOP

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Публикация с изображением Дональда Трампа на фоне советских «Жигулей» вызвала бурную реакцию в американских соцсетях.

    Аккаунт Республиканской партии в социальной сети X опубликовал фотографию Дональда Трампа на фоне автомобиля «Жигули», сообщает RT. Этот снимок был использован в посте о законопроекте, который, как заявлено, должен способствовать «возвращению великого американского автомобиля».

    Пользователи соцсети быстро заметили, что на фотографии изображён не американский автомобиль, а советские «Жигули». После публикации разгорелась бурная дискуссия, и в комментариях стали призывать к увольнению администраторов и дизайнеров страницы партии.

    Республиканец от 54-го округа Калифорнии заявил: «Советское процветание приносят в загнивающую Америку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию на введенные Соединенными Штатами пошлины на автомобили и автозапчасти.

    Комментарии (6)
    2 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    Военкор Подоляка объяснил заявления Трампа о подлодках у берегов России

    Военкор Подоляка: Заявления Трампа о подлодках у берегов России являются манипуляцией

    Tекст: Вера Басилая

    Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что заявления Дональда Трампа о переброске атомных подлодок класса «Огайо» к российским берегам не подтверждаются реальными действиями, а сами субмарины постоянно находятся на боевом дежурстве.

    Подоляка заявил, что президент США Дональд Трамп, говоря о переброске американских атомных подлодок к берегам России, имел в виду субмарины класса «Огайо», каждая из которых способна нести по 24 межконтинентальные баллистические ракеты, пишет «Московский комсомолец». Он уточнил, что каждая ракета оснащена тремя ядерными боезарядами.

    По словам Подоляки, заявления Трампа не отражают реальной военной активности: «Раньше это никого особо не волновало. Стоило Трампу заявить, что лодки вышли, и это стало мировой сенсацией». Блогер заявил, что американские подлодки, как и российские, находятся на постоянном дежурстве, и минимум две субмарины всегда в море, ожидая приказа.

    Подоляка раскритиковал заявления о том, что субмарины якобы приближаются к России – по его мнению, такие трактовки «глупы и не выдерживают никакой критики». Он отметил, что американские стратегические подлодки не патрулируют у российских берегов, а просто выполняют обычное боевое дежурство, как и десятилетиями раньше.

    Военный эксперт называет высказывания Трампа манипуляцией, рассчитанной на неосведомленную публику и влияющей на мировые финансовые рынки. Министерство обороны США даже не стало комментировать эти заявления, что, по мнению Подоляки, подтверждает их сугубо популистский характер.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки в «определенных регионах» в ответ на высказывания Дмитрия Медведева.

    Пентагон отказался раскрывать конкретные районы размещения атомных подлодок США.

    Военный аналитик Алексей Анпилогов спрогнозировал возможный ответ России на приказ Трампа о размещении американских атомных подлодок.

    Комментарии (7)
    1 августа 2025, 20:59 • Новости дня
    Пентагон не раскрыл, куда Трамп приказал направить атомные подлодки

    Пентагон не раскрыл новые районы размещения атомных подлодок США

    Пентагон не раскрыл, куда Трамп приказал направить атомные подлодки
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пентагон пока не ответил на просьбу журналистов ТАСС разъяснить направление движения подводных лодок после приказа президента США Дональда Трампа.

    Как сообщает ТАСС, агентство попросило военное ведомство США разъяснить новые районы базирования атомных субмарин.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что после заявлений заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах».

    Напомним, между Трампом и Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки». Позже СМИ разъяснили, что система стратегического управления «Мертвая рука», которую упомянул Медведев в ответе Трампу, предназначена для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов.

    Комментарии (10)
    2 августа 2025, 01:45 • Новости дня
    Трамп порадовался сообщениям о прекращении Индией закупок нефти у России
    Трамп порадовался сообщениям о прекращении Индией закупок нефти у России
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что Индия откажется от покупки российской нефти.

    «Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он добавил, что считает этот шаг позитивным и выразил надежду на дальнейшее «развитие событий». Комментарий прозвучал на Южной лужайке Белого дома перед его поездкой в гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси. В посольстве Индии в США пока не прокомментировали заявление Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters заявило, что крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия Индии временно отказались от российских поставок после заявлений американского президента о новых пошлинах. Bloomberg сообщает, что четыре танкера с российской нефтью остаются на якоре у западного побережья Индии.

    Комментарии (8)
    2 августа 2025, 03:44 • Новости дня
    Трамп признал умение России обходить санкции
    Трамп признал умение России обходить санкции
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на умение России обходить санкции, США готовы ввести новые рестрикции, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если соглашения по Украине не достигнут до завершения установленного ранее десятидневного срока, Трамп сказал: «Мы введем санкции». Трамп заявил, что власти России «очень хорошо» справляются с санкциями, Москва «умеет их обходить», передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отверг ультиматум Трампа. Трамп ранее заявил, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул России.

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    2 августа 2025, 06:26 • Новости дня
    Лула да Силва пригрозил США ответом на торговые пошлины

    Tекст: Антон Антонов

    Бразильские власти работают над мерами в ответ на пошлины США, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    Лула да Силва заявил, что страна всегда была открыта к диалогу, но теперь намерена принять меры в ответ на действия Вашингтона. Он добавил, что только граждане и институты Бразилии вправе определять стратегию развития республики и ее внешние отношения, передает ТАСС.

    По данным CNN Brasil, Лула да Силва выразил готовность встретиться с лидером США Дональдом Трампом на полях сессии Генассамблеи ООН в сентябре с целью урегулирования экономических разногласий.

    В окружении бразильского президента подчеркнули, что встреча не будет проходить по сценарию переговоров Трампа с Владимиром Зеленским или президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. В связи с этим дискуссию планируется провести именно в ходе Генассамблеи, а не в Белом доме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что политика и действия правительства Бразилии угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Он пообещал защитить интересы страны с помощью введения пошлин.

    Власти США приняли решение о введении с 1 августа пошлин на импорт из Бразилии. Президент Бразилии подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

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    2 августа 2025, 07:44 • Новости дня
    Трамп заявил о перемещении американских АПЛ «ближе к России»

    Tекст: Антон Антонов

    Две американские атомные подлодки были направлены «ближе к России», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Да, они находятся ближе к России», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Newsmax.

    Он добавил, что США всегда необходимо «быть наготове».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что после слов заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в определенных регионах. Пентагон не стал раскрывать направление движения этих подлодок.


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    1 августа 2025, 08:24 • Новости дня
    Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении ЕС и 60 стран

    Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении ЕС и 60 стран

    Tекст: Вера Басилая

    С 7 августа в США начнут действовать новые пошлины от 15% до 41% на товары из Евросоюза и более 60 стран, включая Швейцарию, Лаос и Сирию, следует из подписанного указа президента США Дональда Трампа.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых пошлин от 15% до 41% на товары из более чем 60 стран, а также в отношении Евросоюза, передает ТАСС. Документ официально опубликован Белым домом, а его положения вступят в силу 7 августа.

    Самые высокие ставки получат такие страны, как Ирак и Сербия (35%), Швейцария (39%), Лаос и Мьянма (40%) и Сирия (41%). В списке также отдельно указаны Фолклендские острова, для которых устанавливается пошлина в 10%, и Тайвань с пошлиной в 20%.

    Для стран, не упомянутых в перечне, будет действовать «базовая пошлина» в 10%. Эти меры, как указано в документе, направлены на защиту внутреннего рынка США и обеспечение честной конкуренции.

    Кроме того, отдельным указом Трамп повысил пошлины для Канады с 25% до 35% из-за, как говорится в документе, недостаточных усилий Оттавы по борьбе с контрабандой фентанила в США.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15% пошлины на ввоз европейских товаров, а Евросоюз не будет взимать тарифы с американских товаров.

    Трамп также заявил о «быстром конце БРИКС» из-за 10%-ых тарифов.

    В Госдепе предупредили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти и секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    В Кремле отметили, что российская экономика продолжает устойчиво работать несмотря на длительное санкционное давление, и Россия выработала иммунитет к санкциям.

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