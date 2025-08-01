Американист назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом»

Американист Межуев: Уиткофф может привести в Россию новый ультиматум Трампа

Tекст: Андрей Резчиков

«Я не возлагаю больших надежд на визит Уиткоффа, мне кажется, что ситуация не поменяется и Трамп будет вынужден пойти на какие-то серьезные действия, которые вряд ли будут связаны только с вторичными санкциями. Произойдет что-то еще», – считает политолог-американист Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ.

По словам Межуева, в связи с несдержанностью президента США и его неумением держать паузу «скорей всего мы быстро получим от Трампа эмоциональную реакцию»: «Возможно, Уиткофф везет в Россию конкретный ультиматум. Но судя по сегодняшним заявлениям нашего президента, едва ли эта встреча будет иметь судьбоносное значение. Скорее это «дембельский аккорд» Уиткоффа, который даст понять, что история с его участием закончилась».

Политолог добавил, что ставки в переговорах постепенно повышаются. «Заявление про серийное производство «Орешника» – это намек на то, что если будет нанесен удар по интересам России, то в запасе Москвы есть оружие, которому невозможно противодействовать. Это означает, что никакие ультиматумы нам не страшны, мы будем продолжать действовать, не обращая внимания на угрозы», – прогнозирует американист.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал визит Стива Уиткоффа в Россию. Ранее в этом году Уиткофф неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал президент Владимир Путин. Последний визит состоялся в апреле. Тогда стороны обсудили возможность возобновления прямых контактов Москвы и Киева. После этого в Стамбуле прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

В пятницу Владимир Путин заочно ответил Трампу, который ранее выражал разочарование ходом переговоров и в ультимативной форме требовал, чтобы договоренность о мире была достигнута к 8 августа.

«Все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило, но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры, и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса», – сказал Владимир Путин в ходе пресс-конференции после неформальной встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент напомнил, что стороны говорились в Стамбуле вести переговоры «без камеры, без всякого политического треска, в спокойном режиме и искать компромиссы». Именно с этой целью было решено создать три группы, которые могли бы действовать в онлайн-режиме, но «эта работа пока не началась».

Путин считает, что итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир. Президент также сообщил о производстве первого серийного ракетного комплекса «Орешник», который способен преодолевать любые системы ПВО.