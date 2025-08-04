Трамп напомнил о своем ультиматуме России

Tекст: Алексей Дегтярев

«Санкции будут, но, похоже, они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) довольно успешно их избегают», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

По его словам, российской стороне успешно удается избегать рестрикций, поскольку в России «хитрые люди».

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями.

Сам Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.