Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.5 комментариев
Трамп напомнил о своем ультиматуме России
Новые антироссийские санкции от США заработают в случае, если перемирие на украинской территории не начнется в озвученные американским президентом Дональдом Трампом сроки, об этом заявил сам политик.
«Санкции будут, но, похоже, они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) довольно успешно их избегают», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».
По его словам, российской стороне успешно удается избегать рестрикций, поскольку в России «хитрые люди».
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями.
Сам Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.