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    1 августа 2025, 19:05 • Политика

    Путин отверг ультиматумы Трампа

    Путин отверг ультиматумы Трампа

    Путин отверг ультиматумы Трампа
    @ Владимир Гердо/ТАСС, Yuri Gripas/POOL via CNP/INSTARimages.com/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями. Об этом заявил президент Владимир Путин в преддверии визита спецпосланника Дональда Трампа – Стива Уиткоффа. По оценкам экспертов, ставки в переговорном процессе растут: администрация США, вероятно, продолжит выдвигать жесткие требования, однако Россия будет руководствоваться собственными национальными интересами.

    В пятницу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. В частности, лидеры присутствовали на службе в храме Смоленской иконы Божией Матери. После неформальной краткой беседы президенты ответили на вопросы журналистов.

    В первую очередь у Путина спросили о том, как он оценивает ход переговорного процесса в Стамбуле, где в конце июля состоялась очередная встреча российской и украинской делегаций после длительного перерыва.

    «Переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно если это стремление к миру. Я оцениваю в целом положительно. А как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на Родину? Это положительно», – сказал Путин, напомнив, что из гуманитарных соображений ранее Киеву были переданы тысячи тел погибших украинских солдат.

    Российский лидер прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, ранее выражавшего разочарование ходом переговоров. «Все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило, но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры, и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса», – подчеркнул Путин.

    Президент напомнил, что стороны говорились в Стамбуле вести переговоры «без камеры, без всякого политического треска, в спокойном режиме и искать компромиссы». Именно с этой целью было решено создать три группы, которые могли бы действовать в онлайн-режиме, но «эта работа пока не началась».

    Глава государства утвердительно ответил на вопрос о том, остались ли в силе условия долгосрочного перемирия, которые были озвучены в июне прошлого года. «Да, эти условия, безусловно, остались прежними.

    Это даже не условия, а цели, я сформулировал цели России»,

    – сказал Путин. Не менее важен и гуманитарный вопрос – «это русский язык, это независимость и достойные условия развития Православной церкви, христианской церкви на Украине». «Все это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного, вообще без всяких временных ограничений, мира», – пояснил Путин.

    Ранее в пятницу стало известно о скором очередном визите в Россию спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, который сперва отправится на Ближний Восток. Ранее в этом году Уиткофф неоднократно прилетал в Россию на переговоры с Владимиром Путиным для обсуждения путей урегулирования украинского конфликта.

    По мнению политолога Алексея Чеснакова, в своих ответах Путин сформулировал целостную позицию Кремля и теперь «ставки повышаются». «Напрямую об этом не говорится, но ультиматум Трампа отвергается. Вашингтону необходимо склонить Киев к реальным переговорам, другого варианта нет», – пишет Чеснаков в своем Telegram-канале.

    Упоминание о производстве первого серийного образца «Орешника» эксперт назвал «явным сигналом о готовности Москвы к силовому сценарию»: «Присутствие Лукашенко и его заявления о формировании новой бригады сил спецопераций армии призваны продемонстрировать Западу готовность к дальнейшей эскалации».

    В целом, подчеркивает политолог, прозрачная позиция Москвы стабильна и не меняется с лета прошлого года – «вы либо соглашаетесь на условия, либо они будут реализованы на земле». «Возможно, у Путина все же есть некое предложение, которое он может передать через Уиткоффа. Иначе его приезд после фактического отказа от ультиматума Трампа теряет всякий смысл», – полагает Чеснаков.

    «Я не возлагаю больших надежд на визит Уиткоффа, мне кажется, что ситуация не поменяется и Трамп будет вынужден пойти на какие-то серьезные действия, которые вряд ли будут связаны только с вторичными санкциями. Произойдет что-то еще», – считает политолог-американист Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ.

    По словам Межуева, в связи с несдержанностью президента США и его неумением держать паузу «скорей всего мы быстро получим от Трампа эмоциональную реакцию»: «Возможно, Уиткофф везет в Россию конкретный ультиматум. Но судя по сегодняшним заявлениям нашего президента, едва ли эта встреча будет иметь судьбоносное значение. Скорее это «дембельский аккорд» Уиткоффа, который даст понять, что история с его участием закончилась».

    Политолог согласен с тем, что ставки в переговорах постепенно повышаются. «Заявление про серийное производство «Орешника» – это намек на то, что если будет нанесен удар по интересам России, то в запасе Москвы есть оружие, которому невозможно противодействовать. Это означает, что никакие ультиматумы нам не страшны, мы будем продолжать действовать, не обращая внимания на угрозы», – добавил американист.

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