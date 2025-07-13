Киев отказался от Стамбула и мира

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что турецкий формат диалога Москвы и Киева «практически исчерпал себя». Он добавил, что «никаких переговоров» за рамками гуманитарных тем «в Стамбуле не было», сообщает РИА «Новости».

Утверждение прозвучало через несколько дней после слов президента США Дональда Трампа в интервью телеканалу NBC News о намерении сделать «важное заявление» о России в понедельник, 14 июля. Приводить какие-либо детали он не стал, но уточнил, что «разочарован». «Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель», – сказал глава Белого дома.

Владимир Зеленский, в свою очередь, ранее посетил конференцию по восстановлению Украины в Риме, в которой приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, председатель Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также он встретился с папой римским Львом XIV и спецпосланником США по Украине Китом Келлогом.

Зеленский отказался от стамбульского формата именно после визита в Рим, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. По его словам, украинская делегация привезла в Италию «триллионный» проект, который не имеет ничего общего с реальностью и призван ускорить получение финансирования на продолжение конфликта.

При этом Анкара ожидает ответа от Киева по срокам проведения очередного раунда переговоров, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Президент России Владимир Путин во время разговора с Трампом также заявлял о готовности Москвы к проведению следующего этапа встреч по урегулированию ситуации на Украине.

Первые за три с лишним года прямые переговоры России с Украиной состоялись 16 мая 2025 года в Стамбуле. Делегации договорились, что каждая сторона представит свое видение возможного прекращения огня и пропишет это в деталях. Также стороны условились провести крупнейший обмен пленными, пишет РБК.

Вторая встреча прошла 2 июня. Москва представила свой проект меморандума с условиями мира. Украина передала России аналогичный проект несколькими днями ранее. Стороны согласовали еще один масштабный обмен пленными, а также пообещали выдать друг другу тела тысяч погибших.

Российский проект предусматривает нейтралитет Украины и отказ от вступления в военные союзы, безъядерный статус страны и снятие санкций с России. Он предлагает два варианта прекращения огня, один из которых подразумевает вывод украинских военных с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отвод от российских границ на согласованное расстояние. Во втором варианте речь идет о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву.

Согласно документу Украины, Киев прежде всего предлагает установить полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Украинская сторона хочет получить гарантии безопасности со стороны международного сообщества и настаивает, чтобы территории, которые она утратила с 2014 года, не были признаны российскими на международном уровне.

«Слова представителя МИД Украины Сергея Кислицы показывают уверенность Киева в том, что конфликт с Россией будет продолжаться еще долгое время, и что Запад – в первую очередь европейские страны – даст всё необходимое для этого», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель интернет-издания «Украина.ру».

«Киев и Брюссель убеждены, что смогут пересидеть трудный для них период президентства Дональда Трампа. Также они ожидают, что в ближайшие годы Европа нарастит военно-технические мощности, сократив количественное и качественное отставание от российского ВПК», – продолжил аналитик.

«Зеленский вновь почувствовал себя нужным после удачных, на его взгляд, поездок по Европе, касающихся помощи Украине и восстановления ее инфраструктуры, а также по итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера», – указал политолог.

«Все это вкупе заставило Кислицу так уверенно говорить о неактуальности стамбульского формата. Кроме того, это еще и призыв замглавы внешнеполитического ведомства к украинцам, которые боятся мобилизации, самим идти в ТЦК. Дипломат будто говорит: «Видите, Запад с нами, бояться нечего». Плюс, это приглашение «партии войны» ЕС и США к еще большей сплоченности», – пояснил Скачко.

«Кислица, по сути, подтверждает, что Киев не намерен менять территорию на мирное соглашение и что Украина будет вести конфликт до победного конца. Иной команды украинскому внешнеполитическому ведомству не давали», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Очевидно, Киев испытывает оптимизм по поводу продолжения конфликта в связи с тем, что европейцы якобы сплотились посредством инициатив канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Украинцы думают, что эти деятели смогут вернуть европейское единство», – продолжил аналитик.

«Кроме того, Трамп высказался «о разочаровании в России», что в Киеве прочитали как позитивный сигнал для себя. Украинская дипломатия пытается выжить максимум из создавшейся ситуации и делает категоричные заявления, придавая себе куда больше субъектности, чем есть на самом деле», – отметил политолог.

«Думаю, все изменится в ближайшие дни, когда станет понятно, что позиция Трампа, по сути, никак не изменилась и что его «важное заявление» о России касается санкций, причем – с оговорками и исключениями, а не прямой поддержки Киева. Тогда же выяснится, что европейцы могут выступать только в разговорном жанре, а реально ничем не в силах помочь Украине», – спрогнозировал эксперт.

«Высказывание Кислицы соответствует интересам части истеблишмента Германии, Франции, Нидерландов, Италии и Украины, но явно противоречит ожиданиям общественности этих стран, а также весомой части самих украинцев. У всех наблюдается очевидная усталость от конфликта. В последние два года почти не было случаев, когда откровенные проукраинские «ястребы» побеждали бы на выборах в Европе», – заметил спикер.

«Позиция Киева противоречит целям стамбульского формата, куда украинскую делегацию для участия оба раза загонял Вашингтон. Украина даже не старалась как-то корректировать свою повестку для переговоров с Россией. Зеленский справедливо считает эти встречи экзистенциальной угрозой для самого себя, поскольку достижение согласия будет означать прекращение конфликта и проведение украинских электоральных кампаний», – резюмировал Ткаченко.