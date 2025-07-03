Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.12 комментариев
Путин сообщил Трампу о готовности к новому раунду переговоров по Украине
Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности России к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
Путин сообщил Трампу о готовности России к новому раунду переговоров с Украиной, передает ТАСС. Об этом журналистам рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
«Наш президент заявил, что мы готовы к продолжению переговорного процесса, то есть готовы к проведению очередного, третьего раунда», – отметил Ушаков. По его словам, это прозвучало в разговоре между Путиным и Трампом.
Ранее переговоры между Россией и Украиной проходили в Стамбуле. Россия неоднократно подчеркивала открытость к дипломатии при наличии встречных шагов со стороны Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не поднимали вопросы возможного нового раунда стамбульских переговоров и прекращения поставок вооружений Киеву. Беседа лидеров двух стран длилась около одного часа.