Tекст: Дмитрий Зубарев

«В этот день в русских храмах в США уже много лет служатся молебны и литургии. Центральной частью литургии является причастие, или, по-гречески, евхаристия. В переводе на русский язык это означает «благодарение». И мы в Русской Церкви благодарим Бога за то, что Он дал нам еще один год жизни», – заявил отец Стефан, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что традицию Дня Благодарения начали пилигримы, которые поблагодарили Бога за то, что пережили суровую зиму и у них есть урожай.

«Всегда важно уважать самое лучшее в душе человека. А лучшим в душе американцев является благодарность Богу за обилие, которое у них есть», – добавил настоятель.

Традиция празднования Дня Благодарения восходит к 1621 году, когда пилигримы, собрав урожай, пригласили индейцев отметить его вместе. Официальным государственным праздником День Благодарения стал в 1863 году по решению президента Авраама Линкольна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал решение госсекретаря США Марко Рубио поздравить россиян с национальным праздником шагом в правильном направлении.

Также в мире отметили Международный день «Спасибо».

Кроме того, настоятель русского Свято-Иоанно-Предтеченского собора в Вашингтоне протоиерей Виктор Потапов заявил о праздновании Дня Благодарения православными христианами разных юрисдикций в США молебнами и общими трапезами.