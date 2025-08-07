  • Новость часаПутин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    Алексей Васильев Алексей Васильев Откуда пошла клевета про отсталость России в Крымскую войну

    Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.

    7 августа 2025, 15:07 • Новости дня

    Мировые СМИ вынесли предстоящую встречу Путина и Трампа на первые полосы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущие международные издания отметили, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    Издание Financial Times подчеркивает, что объявление о предстоящей встрече лидеров прозвучало на следующий день после переговоров Путина с спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, которые обе стороны назвали продуктивными, передает РИА «Новости».

    Американская New York Times отмечает, что эта встреча станет первым очным саммитом президентов России и США за более чем четыре года, а британская Times и финская Helsingin Sanomat подчеркивают, что Путин и Трамп встретятся очно впервые за семь лет. По данным испанской Periodico, в этом году лидеры уже шесть раз говорили по телефону.

    Британская Telegraph сообщает, что встреча пройдет в узком формате, без участия других стран, а советник российского президента Юрий Ушаков отверг предложение США о трехсторонних переговорах с участием главы киевского режима Владимира Зеленского, о чем пишет Guardian. Немецкая Berliner Zeitung отмечает, что последствия саммита будут в первую очередь значимы для Европы.

    Газета Wall Street Journal считает, что этот саммит может стать одним из важнейших событий второго срока Трампа, а Telegraph указывает на рост надежд на окончание конфликта на Украине. New York Times называет инициативу Путина еще одной его победой. Японская Nikkei также подчеркивает признаки сближения между США и Россией. По оценке CNN, ключевым вопросом станет содержание предложений российской стороны.

    Ранее Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    Накануне Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    7 августа 2025, 07:29 • Новости дня
    Baijiahao: Захарова удачно пошутила о долге США
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой о госдолге США после предложения американского подполковника Джеффри Фрица купить Командорские острова вызвал обсуждение в китайских СМИ.

    Китайское издание Baijiahao сообщило, что Захарова своей удачной шуткой о государственном долге США уязвила Вашингтон, передает «Газета.Ru».

    Журналисты издания назвали «вопиющей наглостью» предложение Фрица выкупить за 15 млрд долларов принадлежащие России Командорские острова.

    Напомним, Захарова в ответ на предложение Фрица предложила потратить эти средства на оплату госдолга США. По мнению китайских журналистов, этим высказыванием Захарова затронула одну из самых болевых точек Соединенных Штатов.

    В материале отмечается, что после ироничного замечания российского дипломата в Соединенных Штатах быстро прекратили дискуссию о Командорских островах, а сама шутка вызвала смущение в американских кругах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский дипломат Константин Долгов заявил, что Россия не торгует своими территориями.

    7 августа 2025, 03:34 • Новости дня
    Трамп подтвердил срок ультиматума к России по Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Установленный ранее для России срок для достижения договоренностей по Украине подходит к концу, заявил президент США Дональд Трамп.

    Отвечая на вопрос о том, придерживается ли он ранее установленного срока для России, Трамп заявил: «Да, мы уже почти подошли к нему». Однако Трамп подчеркнул, что в данный момент ведутся переговоры по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    «Но прямо сейчас мы ведем очень серьезные переговоры о том, чтобы уйти с Украины, урегулировать это, закончить это», – приводит его слова ТАСС.

    При этом он не стал уточнять, какие меры будут предприняты в случае, если достичь договоренностей в обозначенные сроки не удастся. В ответах на вопросы журналистов Трамп сосредоточился именно на переговорном процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума Трампа о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Ранее Москва отвергла ультиматум США.

    7 августа 2025, 13:04 • Видео
    Ведущая армия НАТО – это поляки?

    Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    7 августа 2025, 01:51 • Новости дня
    Рубио назвал территориальный вопрос ключевым для мира на Украине

    Рубио: Территориальный вопрос является ключевым для мира на Украине

    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/AdMedia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Территориальный вопрос является ключевым для мирного урегулирования конфликта на Украине, США хотели бы видеть уступки как от Киева, так и от Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Я думаю, ключевой элемент завершения любой войны – это территории», – передает слова Рубио ТАСС со ссылкой на Fox Business.

    Он добавил, что прекращение огня должно стать частью процесса урегулирования, чтобы стороны могли обсуждать детали мирного соглашения. По его словам, «трудно вести переговоры, когда вы стреляете друг в друга».

    «Поэтому я думаю, что необходимо добиться достаточного прогресса и наметить общие контуры того, как закончится война, чтобы в идеале перейти к кратковременному прекращению огня и использовать это время для окончательного урегулирования конфликта», – пояснил он, добавив, что потребуется «пройти долгий путь».

    Рубио сказал, что США по итогам визита в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа получили более ясное представление о том, на каких условиях Россия готова рассматривать завершение конфликта, передает РИА «Новости».

    В ближайшие дни США намерены провести переговоры с европейскими союзниками и представителями Киева для оценки перспектив сближения позиций между Москвой и Киевом. От прогресса на этих переговорах, по словам Рубио, будет зависеть возможность будущей встречи президентов США, России и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума США о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Москва ранее отвергла ультиматум США.

    7 августа 2025, 06:41 • Новости дня
    США анонсировали пошлины в 100% на импорт чипов

    Трамп: США введут пошлины в 100% на импорт чипов

    США анонсировали пошлины в 100% на импорт чипов
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп анонсировал пошлины в 100% для иностранных производителей чипов и полупроводников.

    «Итак, 100%-ная пошлина на все чипы и полупроводники, ввозимые США», –приводит слова главы американского государства РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что новые тарифы не будут распространяться на компании, производящие чипы на территории США. При этом сроки введения новых пошлин пока не названы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Белый дом инициировал расследование поставок чипов в США. Администрация США одобрила экспорт менее продвинутых чипов Nvidia в Китай при сохранении контроля над самыми современными микрочипами.


    7 августа 2025, 11:34 • Новости дня
    Ушаков дал характеристику переговорам Путина и Уиткоффа

    Ушаков: Переговоры Путина и Уиткоффа прошли конструктивно

    Ушаков дал характеристику переговорам Путина и Уиткоффа
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа прошла в деловом и конструктивном ключе, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он отметил, что обе стороны остались удовлетворены итогами беседы, передает РИА «Новости». Обсуждались дальнейшие действия по совместной работе в направлении урегулирования украинского кризиса.

    «Эта встреча была деловой, она была конструктивной и, я думаю, что обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора», – сказал Ушаков.

    Дипломатв отдельно подчеркнул, что российско-американские отношения могут развиваться по иному, взаимовыгодному сценарию – отличному от того, как ситуация складывалась в последние годы.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    В Белом доме сообщили о положительном исходе встречи Путина и Уиткоффа.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что Путин и Уиткофф показали пример «спокойной» дипломатии.

    7 августа 2025, 12:05 • Новости дня
    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планируемая на следующей неделе встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может иметь историческое значение, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Это встреча может стать исторической», – написал Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Он также выразил уверенность, что диалог между сторонами восторжествует.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.

    7 августа 2025, 11:07 • Новости дня
    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа в ближайшие дни

    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, встреча президентов будет организована по инициативе американской стороны, передает ТАСС.

    «По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», – сказал Ушаков.

    Дипломат добавил, что российская сторона вместе с американскими коллегами приступила к конкретной проработке деталей будущего саммита.

    Ушаков также сообщил, что место встречи Путина и Трампа уже определено, однако информация о нем будет объявлена позднее после дополнительного согласования.

    В качестве ориентировочного срока проведения переговоров помощник президента назвал следующую неделю, однако точная дата будет зависеть от хода подготовки. Дипломат уточнил, что продолжительность подготовки пока определить сложно, но работа уже началась.

    Ранее канал Fox News со ссылкой на чиновника Белого дома сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе встречи накануне высказал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу желание встретиться с Дональдом Трампом.

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.

    7 августа 2025, 10:35 • Новости дня
    Ростех сообщил о возможностях комбинированных ударов «Искандерами»

    Ростех: Ракетами «Искандера» можно наносить комбинированные удары по объекту

    Ростех сообщил о возможностях комбинированных ударов «Искандерами»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможности оперативно-тактического комплекса «Искандер» позволяют применять комбинированные удары с использованием различных боевых частей, рассказали в Ростехе.

    В зоне спецоперации на Украине «Искандер», разработанный холдингом «Высокоточные комплексы», считается одним из самых опасных вооружений для противника, особенно для объектов, расположенных в глубоком тылу, отметили в корпорации, передает ТАСС.

    «Один из вариантов его применения – комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения. С учетом высокой точности и идеальной синхронизации ударов, у противника не остается никаких шансов», – сообщили в Ростехе.

    Ранее Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области. ВС России поразили «Искандером» пункт морпехов ВСУ в Николаевской области, а в Сумской области «Искандером» был уничтожен украинский пункт управления БПЛА.

    7 августа 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил ввести больше санкций против торговых партнеров России

    Tекст: Антон Антонов

    США введут больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров России, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Вы увидите гораздо больше. Вы увидите очень много вторичных санкций», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что Китай находится в числе возможных стран, которых коснутся новые рестрикции, однако подчеркнул, что число таких государств будет небольшим.

    «Это может произойти, – сказал он. – Я не знаю, пока не могу сказать. Мы поступили таким образом с Индией. Мы, вероятно, делаем это с парой других. Одной из них может быть Китай».

    При этом американский лидер не исключил в случае достижения договоренностей с Москвой отмены действующих дополнительных пошлин на товары из Индии в размере 25%, введенных за приобретение ею российской нефти. Он добавил, что решение будет принято позже.

    Напомним, власти США заявили о намерении ввести вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, чтобы ограничить поступления России от экспорта нефти. Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии.

    6 августа 2025, 23:19 • Новости дня
    Белый дом заявил о желании российской стороны встретиться с Трампом

    Пресс-секретарь Белого дома Левитт: РФ выразила желание встретиться с Трампом

    Белый дом заявил о желании российской стороны встретиться с Трампом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что российская сторона выразила желание встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

    «Российская сторона выразила желание встретиться с президентом Трампом», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    По ее словам, Трамп открыт для переговоров как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным New York Times, Трамп хочет лично встретиться с Путиным на следующей неделе. В Кремле прошла встреча Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

    7 августа 2025, 01:22 • Новости дня
    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским

    Трамп: Есть хорошие шансы на скорую встречу с Путиным и Зеленским

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Трампу был задан вопрос о том, согласились ли Путин и Зеленский на проведение переговоров. Он ответил: «Есть хорошие шансы на то, что очень скоро будет встреча». По его словам, «есть очень хорошие перспективы того, что они это сделают», передает ТАСС.

    «Мы пока не решили, где, но у нас сегодня были очень хорошие переговоры с президентом Путиным», – добавил он, имея в виду встречу российского лидера и своего спецпосланника Стивена Уиткоффа, состоявшуюся в Москве.

    «И есть очень хорошие шансы на то, что мы сможем завершить этот раунд, завершить этот путь», – сказал Трамп.

    Оценивая переговоры в Москве, Трамп отметил, что не стоит называть их «прорывом», поскольку работа в данном направлении велась уже «долгое время». Президент США заявил, что не прогнозирует сроки завершения конфликта на Украине, сославшись на прежние разочарования. По словам Трампа, путь к урегулированию остается долгим, но он чувствует обязательство содействовать завершению конфликта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча Путина и Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума Трампа о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Москва ранее отвергла ультиматум США.

    Американские СМИ заявили, что Трамп хочет лично встретиться с Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что инициатива по встрече исходила от российской стороны.

    7 августа 2025, 13:35 • Новости дня
    Военкоры сообщили о подвиге майора при обороне Курской области

    Майор Смолкотин подорвал себя и бойцов ВСУ при обороне Курской области

    Военкоры сообщили о подвиге майора при обороне Курской области
    @ vk.com/typical_rilsk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский майор Юрий Смолкотин погиб в прошлом году при отражении атаки украинских сил, подорвав себя гранатой вместе с подошедшими противниками.

    О героическом поступке майора Юрия Смолкотова сообщил Telegram-канал «Месть доброй воли», передает «Российская газета». Смолкотин руководил погранзаставой на участке границы между Россией и Грузией, но летом прошлого года был направлен в командировку в Курскую область для усиления обороны.

    5 августа прошлого года, за сутки до вторжения украинских подразделений, майор вместе с подчиненными вступил в бой с численно превосходящим противником. В ходе сражения Смолкотин получил два ранения.

    Несмотря на тяжелое состояние, он приказал бойцам отойти, чтобы сохранить их жизни, а сам остался прикрывать отход. Когда украинские военные приблизились к нему, майор привел в действие гранату и уничтожил себя вместе с несколькими бойцами ВСУ.

    Ранее в Курской области студент Курского госуниверситета Илия Гукежев пытался спасти раненую при атаке дрона ВСУ девочку, но получил смертельные травмы при втором ударе дрона.

    В июне президент России Владимир Путин присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно за проявленное в Мариуполе самоотверженное руководство подразделением и спасение раненых товарищей.

    7 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе

    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча российского президента Владимира Путина и бывшего главы США Дональда Трампа запланирована ориентировочно на следующую неделю, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он отметил, что стороны уже начали готовить это мероприятие, передает РИА «Новости».

    «Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать», – сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о сроках переговоров. Он добавил, что инициатива встречи исходила от американской стороны.

    По словам помощника президента, Россия сочла поступившее от США предложение о проведении встречи вполне приемлемым.

    Ранее Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Накануне Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    7 августа 2025, 03:50 • Новости дня
    Военного в США обвинили в попытке обменять данные о танках на гражданство России

    Tекст: Антон Антонов

    Американский военнослужащий Тейлор Ли арестован по обвинению в попытке передачи секретной информации о танках M1A2 Abrams лицу, которого он считал российским разведчиком, сообщило министерство юстиции США.

    Ведомство со ссылкой на расследование ФБР заявило, что «Ли, предположительно, пытался передать засекреченные военные данные об уязвимостях американских танков», передает РИА «Новости».

    За передачу информации он, по версии властей США, рассчитывал получить российское гражданство и данные хотел передать «человеку, которого считал офицером российской разведки».

    По данным министерства, в июле 2025 года Ли встретился с неизвестным лицом, которого он, предположительно, принимал за представителя российского правительства, и передал ему SD-карту с данными о технических характеристиках танка M1A2 Abrams, других бронемашин, а также сведениями о военных операциях американской армии.

    Позже обвиняемый, по версии следствия, доставил аппаратный компонент для танка M1A2 Abrams на склад в Эль-Пасо, штат Техас, для передачи неизвестномулицу. В документах обвинения подчеркивается, что Ли с мая 2025 года целенаправленно искал способы передачи секретных данных России и имел доступ к информации особой важности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая сообщалось, что власти США раскрыли попытку передачи секретной информации специалистом РУМО представителю другой страны, за которого выдавал себя агент ФБР.

    7 августа 2025, 00:19 • Новости дня
    Рубио не исключил скорого разговора Путина и Трампа

    Рубио: Телефонный разговор Путина и Трампа может произойти в ближайшие дни

    Рубио не исключил скорого разговора Путина и Трампа
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни возможен телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Это может произойти в ближайшие несколько дней. Однако пока ничего не запланировано», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.

    Также Рубио отметил, что личная встреча Путина и Трампа на следующей неделе пока остается под вопросом, передает ТАСС.

    «Не знаю, состоится ли она на следующей неделе или нет, это еще предстоит выяснить», – сказал шеф американской дипломатии.

    Он считает, что решение данного вопроса будет зависеть от того, смогут ли стороны добиться «прогресса» и «сблизить позиции». Без этого, как заявил Рубио, вряд ли «можно проводить встречу на уровне лидеров», поскольку «никакого толка» от нее не будет.

    Рубио добавил, что пока не может сообщить, сколько времени понадобится на достижение прогресса по данному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел уже пятую встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Американские СМИ заявили, что Дональд Трамп хочет лично встретиться с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что инициатива по встрече исходила от российской стороны.

