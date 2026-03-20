    Угроза выхода Польши из ЕС стала реальностью из-за Украины
    Умер Чак Норрис
    Франция задержала в Средиземном море танкер из Мурманска
    Названы поразившие американский истребитель F-35 иранские ракеты
    Лукашенко сообщил о готовности продать США калийный рудник
    Путин поздравил Токаева с успешным референдумом по конституции Казахстана
    Орбан заявил о грядущем затяжном энергетическом кризисе в мире
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии
    Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» за отказ помочь США в Ормузе
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения как «воспитатель» России

    Словения имеет разветвленную дипломатию в самых чувствительных для России регионах. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО. А сами словенцы стремятся стать «воспитателями» России.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    20 марта 2026, 19:12 • Новости дня

    Российские ученые научились различать три стадии алкогольного опьянения по голосу

    Российские ученые научились различать три стадии алкогольного опьянения по голосу
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уникальный метод голосовой аутентификации, способный определять не только личность, но и состояние пользователя, был представлен в Омском политехе (ОмГТУ).

    Система фиксирует нормальное состояние, сонливость и три стадии алкогольного опьянения, а также уже получила свидетельство о государственной регистрации, сообщается на сайте Минобрнауки.

    «Сонливость, стресс, утомление и алкогольная интоксикация вызывают значительные изменения в амплитудно-частотных характеристиках голоса, что не только снижает точность аутентификации, но и создает побочные угрозы», – рассказал автор разработки, ассистент кафедры «Комплексная защита информации» Даниил Иниватов. По его словам, подобные состояния могут привести к выдаче доступа пользователю в неприемлемом состоянии, что грозит ошибочными финансовыми операциями или повышает риск фишинговых атак.

    Решение этой проблемы обеспечивается благодаря нейросети, которая анализирует высоту тона, тембр, ритмические особенности и другие параметры речи. Полученные биометрические данные превращаются в специальный ключ для подтверждения личности, а затем ансамблевый алгоритм определяет состояние пользователя. Если система фиксирует крайнюю усталость или опьянение, она может ограничить или временно заблокировать действия пользователя.

    Ученые отмечают, что новая технология позволит повысить уровень защиты критически важной информации и снизить риск случайных ошибок из-за человеческого фактора.

    Ранее российские ученые создали уникальные методы органической химии с пероксидами.

    19 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал героями российских паралимпийцев
    Путин назвал героями российских паралимпийцев
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал российских паралимпийцев, выступивших на Играх в Италии, героями.

    Во время встречи в Кремле он подчеркнул, что такие спортсмены являются основой многочисленных достижений Отечества в спорте, передает RT.

    «Это основа основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы», – сказал глава государства.

    Сборная России завоевала на Паралимпийских играх 12 наград, включая восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. По итогам медального зачета российская команда заняла третье место.

    Напомним, в четверг в Кремле прошла церемония вручения государственных наград спортсменам, завоевавшим медали на ХIV Паралимпийских зимних играх. Путин поздравил паралимпийцев России с успехами и пожелал побед.

    Президент назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.

    19 марта 2026, 20:44 • Новости дня
    В Венгрии впервые увековечили имена более 300 советских воинов

    Более 300 имен советских воинов впервые выгравировали на мемориале в Будапеште

    В Венгрии впервые увековечили имена более 300 советских воинов
    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В венгерской столице прошла церемония открытия мемориала, где впервые выгравировали имена более трехсот солдат и офицеров Красной армии.

    Более 300 имен солдат и офицеров Красной армии впервые были увековечены на мраморных плитах мемориального комплекса в Обуде после его реставрации. Комплекс посвящен советским воинам, погибшим в 1944-1945 годах при освобождении Венгрии от фашизма. Торжественное открытие обновленного захоронения прошло в одном из районов Будапешта, сообщает ТАСС.

    Военный и военно-воздушный атташе России в Венгрии полковник Алексей Заруднев на церемонии сообщил, что на территории комплекса покоятся 600 советских воинов, погибших в ходе кровопролитных уличных боев при взятии Будапешта зимой 1944-1945 годов. Заруднев отметил: «Из них более 300 имен установлено и выгравировано на плитах впервые. 226 воинов покоятся здесь как неизвестные».

    Ремонт мемориала осуществило посольство России в Венгрии: были очищены и отремонтированы надгробия, установлены дополнительные мраморные плиты с именами погибших, что стало данью памяти героям. Вклад в обновление захоронения внесли также Военно-исторический институт и музей Минобороны Венгрии, а также Служба коммунального хозяйства Будапешта.

    В церемонии приняли участие российские дипломаты, их коллеги из Белоруссии и Киргизии, сотрудники российских загранучреждений, представители общественных организаций и соотечественники, проживающие в Венгрии. Учащиеся средней школы при посольстве России возложили венки и цветы, а церковную службу провел протоиерей Иоанн Кадар из храма Преподобного Сергия Радонежского в Будапеште.

    Как пояснил представитель Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиев, изначально, с 1945 года, в Обуде хоронили только офицеров, а позже стали хоронить и солдат. Всего в Венгрии находится более 830 советских воинских захоронений периода Второй мировой войны, а в боях за освобождение страны погибли около 200 тыс. советских солдат и офицеров, из которых более 80 тысяч – в ходе сражений за Будапешт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Будапеште на площади Свободы прошла торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам в честь годовщины освобождения Венгрии от фашизма.

    До этого в Венгрии после ремонта открыли советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек.


    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    20 марта 2026, 09:39 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения Молдавии в загрязнении Днестра
    Россия отвергла обвинения Молдавии в загрязнении Днестра
    @ Eduardo Munoz Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия отвергает обвинения Молдавии в загрязнении Днестра, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Полянский на постсовете ОБСЕ уточнил, что любые подобные обвинения являются необоснованными, а Молдавии стоит вместо поиска виновных сконцентрироваться на объективном расследовании ситуации, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ситуация с загрязнением акватории Днестра нефтепродуктами остается неясной. Полянский напомнил, что первые масляные пятна были замечены 10 марта в районе населенного пункта Неславча, а попытки связать происшествие с ударами России по объектам украинской инфраструктуры дипломат назвал «весьма сомнительными».

    По версии молдавской стороны, разлив произошел 7 марта на одном из украинских объектов энергетики в городе Новоднестровске, который находится практически на границе с Молдавией. Полянский указал на нестыковку этой версии: если бы разлив действительно произошел 7 марта, нефтепродукты должны были бы достичь Неславчи за несколько часов, а не за три дня, преодолев около 150 километров.

    Дипломат также отметил, что в молдавском сегменте интернета обсуждается другая версия – о ДТП с участием автомобиля, перевозившего 30 тонн топлива, однако официальная информация об этом инциденте была удалена. По мнению Полянского, это свидетельствует о нежелании молдавских властей искать истинные причины случившегося, вместо этого они предпочитают политизировать ситуацию и использовать ее в своих целях.

    Накануне премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну сообщил, что подача воды из Днестра в города на севере Молдавии возобновляется после приостановки из-за загрязнения с Украины, при этом сохраняется строгий контроль качества.

    Во вторник посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти, угрожавшего водоснабжению страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Молдавии обвинили Киев в отравлении реки Днестр. В свою очередь украинские власти заявили, что загрязнение может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.

    20 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Посол Израиля отказался общаться со СМИ после вызова в МИД России

    Посол Израиля отказался общаться с прессой после вызова в МИД России

    Посол Израиля отказался общаться со СМИ после вызова в МИД России
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с ракетной атакой израильских ВВС на юге Ливана, в результате которой пострадали журналисты RT.

    Посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России после ракетной атаки израильских ВВС на юге Ливана, в результате которой пострадали журналисты RT, передает ТАСС.

    Дипломат прибыл на Смоленскую площадь, однако отказался комментировать ситуацию и заявил журналистам: «Не хочу опоздать на встречу». Позже он покинул здание МИД России без комментариев.

    Ранее в МИД объявили, что послу Израиля будет донесена позиция Москвы по поводу произошедшего инцидента. В ведомстве подчеркнули, что атака рассматривается как «грубое нарушение норм международного права».

    Группа журналистов подверглась атаке Израиля на юге Ливана, несмотря на наличие опознавательных жилетов с надписью «Пресса».

    Глава бюро телеканала RT Стив Суини и оператор его съемочной группы получили ранения в результате израильской атаки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по журналистам RT в Ливане неслучайным.

    20 марта 2026, 12:23 • Новости дня
    Фон дер Ляйен исключила закупки газа из России даже при отключении энергии в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза не будут закупать российский газ даже в случае физической нехватки энергоресурсов, которая может привести к отключениям энергии.

    На пресс-конференции по итогам саммита ЕС она подчеркнула, что такое решение останется неизменным при любых обстоятельствах, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос фон дер Ляйен пояснила: «У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию».

    Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен также заявлял, что страны ЕС не должны закупать «ни одной молекулы российских энергоресурсов» независимо от обстоятельств.

    В пятницу спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    Позднее глава РФПИ иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа из России.

    The New York Times сообщила, что война с Ираном усилила бюджетные угрозы для Европы и Азии.

    19 марта 2026, 21:32 • Новости дня
    Дегтярев призвал не критиковать выступающих в нейтральном статусе спортсменов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что не стоит критиковать российских спортсменов, выступающих на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

    По его словам, несмотря на запрет Международного олимпийского комитета использовать российскую символику на Играх-2026, российские атлеты продолжают бороться за медали и везут награды на родину, передают «Вести».

    «Многие критикуют нейтралов, наших русских ребят и девушек, которые едут, завоевывают медаль и привозят ее в Россию, – критиковать их не надо. Потому что они от флага не отказывались, от гимна не отказывались и паспорт свой на стол не кидали», – подчеркнул Дегтярев. Министр добавил, что лично не одобряет выступления под флагом других государств, отметив, что понять таких спортсменов ему сложно.

    Ранее Дегтярев анонсировал индексацию призовых спортсменам за Олимпиаду-2026.

    20 марта 2026, 11:49 • Новости дня
    Орбан заявил о скором банкротстве Европы без нефти из России

    Орбана предупредил об угрозе банкротства ЕС через пару недель без нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива.

    Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива. Премьер подчеркнул, что в течение недели-двух ситуация станет очевидной для всех, несмотря на отрицание этой угрозы со стороны лидеров Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что стратегия европейских стран, отказывающихся от российского топлива, является безрассудной и только усугубляет энергетический кризис. Он уточнил, что без возвращения российских энергоресурсов Евросоюз окажется в крайне тяжелом положении.

    Премьер-министр также указал, что ошибочная политика Евросоюза привела к его изоляции и приближает к банкротству, поскольку ЕС не ведет диалог ни с Россией, ни с США, ни с Китаем. По словам Орбана, преодолеть энергетический кризис без сотрудничества с этими странами невозможно.

    Кроме того, Орбан подчеркнул, что Венгрии, помимо возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», необходимы гарантии со стороны Киева, чтобы подобная блокада не повторилась. На саммите ЕС венгерский премьер не услышал аргументов, которые могли бы переубедить его в необходимости этих шагов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении курса ЕС на отказ от ископаемых источников энергии и ограничении импорта СПГ из России.

    Минфин США обновил лицензию на операции с российской нефтью и нефтепродуктами, введя дополнительные ограничения.

    Новый документ запрещает сделки с участием структур, связанных с Кубой, КНДР, Ираном, Крымом и новыми российскими регионами.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы из-за антироссийских решений.

    20 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Названа причина смерти супруги Олега Басилашвили Галины Мшанской

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Телеведущая Галина Мшанская ушла из жизни после продолжительной болезни, причиной смерти стал обширный инфаркт, о чем сообщили ее близкие.

    Причиной смерти супруги народного артиста РФ Олега Басилашвили Галины Мшанской стал обширный инфаркт. В окружении телеведущей рассказали РИА «Новости», что она долгое время чувствовала себя плохо и с начала года периодически находилась в больнице.

    «Она себя уже не очень хорошо чувствовала. С нового года была то в больнице, то дома. В результате она скончалась от обширного инфаркта», - рассказала собеседница агентства.

    Дата и место похорон Мшанской будут объявлены позже. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования Олегу Басилашвили в связи с утратой жены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущая Ленинградского телевидения Галина Мшанская ушла из жизни на 92-м году. Она много лет работала на городском телевидении и канале «Культура». Мшанская стала для зрителей проводником в мир высокого искусства.


    20 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    При падении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека

    МЧС: При падении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека

    При падении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека
    @ ГУ МЧС Московской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Падение легкомоторного самолета произошло в городском округе Коломна Московской области, сообщило областное ГУ МЧС.

    «В 15.40 (мск) в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета в городском округе Коломна, улица Кирова, дом 102», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС.

    По предварительным данным, в результате крушения погибли два человека.

    В январе при падении вертолета в Пермском крае погибли два человека.

    В декабре на аэродроме Новинки в Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, пилот травмировал ногу.

    В ноябре в Ставропольском крае легкомоторный самолет совершил аварийную посадку.

    20 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    AP: Армия России готовится к весеннему наступлению на Украине
    AP: Армия России готовится к весеннему наступлению на Украине
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия готовится к возможному весеннему наступлению в зоне спецоперации на Украине, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на оценки военных аналитиков.

    По данным AP, в ближайшие месяцы внимание будет сконцентрировано на территории Донецкой народной республики, передает RT.

    Аналитики отмечают, что российские военные активно наращивают резервы и силы, ожидая подходящих погодных условий. По мнению экспертов, сейчас российская армия ведет последовательную работу по ослаблению украинской обороны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО.

    20 марта 2026, 11:48 • Новости дня
    Журова: Путин искренне гордится победами атлетов-паралимпийцев
    Журова: Путин искренне гордится победами атлетов-паралимпийцев
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Третье место сборной России на Паралимпиаде стало настоящей сенсацией для мировой общественности. Если бы к Играм был допущен весь состав, то россияне стали бы абсолютными чемпионами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказала депутат Светлана Журова. В четверг Владимир Путин провел встречу с российскими паралимпийцами – победителями и призерами Паралимпиады в Италии.

    «Было время, когда к Паралимпиаде относились несколько несерьезно, как к фестивалю. Но ситуация постепенно менялась: так, паралимпийцев и олимпийцев уравняли в призовых, а также в президентских грантах», – отметила Светлана Журова, первый зампредседателя думского комитета по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

    Изменения происходили благодаря решениям Владимира Путина. По словам собеседницы, президент искренне гордится победами атлетов-паралимпийцев, преклоняется перед их подвигом. «Своей силой духа наши спортсмены обеспечили яркое возвращение России в мир большого спорта», – подчеркнула Журова, напомнив, что четверо завоевали восемь золотых медалей.

    «Это потрясающий результат. Третье место сборной России стало настоящей сенсацией для мировой общественности. Я думаю, если бы был весь состав, то наши спортсмены стали бы абсолютными чемпионами», – считает парламентарий. Она обратила внимание на то, что Италия, принимавшая Игры, «не скомкала» церемонии награждения россиян.

    «Не исключаю, что на итальянцев оказывали давление, чтобы они уводили камеру и не показывали российские госсимволы, лишний раз не фокусировались на победителях из России. Но они сделали полноценную трансляцию: все увидели и флаг, и эмоции чемпионов, а также услышали гимн. Это очень хороший знак», – уточнила собеседница.

    На Родине паралимпийцы отмечены госнаградами и приняты на высшем уровне. По оценкам Журовой, самым эмоциональным моментом церемонии в Кремле стало награждение паралимпийского чемпиона в лыжных гонках сидя Ивана Голубкова: президент встал на одно колено, чтобы прикрепить орден спортсмену-колясочнику.

    «В этом жесте выразились человечность, уважение, понимание того, через что пришлось пройти этому человеку ради победы. Я думаю, президенту известен путь каждого присутствовавшего на мероприятии спортсмена», – заметила спикер. Депутат подчеркнула: атлеты-паралимпийцы стали важнейшим вдохновляющим символом для всей страны – и особенно в условиях СВО.

    «Из зоны спецоперации некоторые ребята возвращаются с ранениями, а иногда и с серьезными травмами. То, что сейчас сделали паралимпийцы, – мотивация для тех, кто находится в госпитале. Они видят результаты и понимают, что жизнь после травмы продолжается», – рассуждает Журова.

    В заключение она отметила, что время разрушает все попытки изолировать Россию: «Можно наложить санкции, но дух спортсменов отменить невозможно, а паралимпийцев – вообще никак».

    В четверг Владимир Путин провел встречу с российскими паралимпийцами – победителями и призерами Игр в Италии. Президент вручил спортсменам государственные награды. В приветственной речи он назвал выступление сборной одной из самых ярких страниц в истории мирового паралимпийского движения.

    Делегация из шести человек завоевала 12 медалей (восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые), и заняла третье место в общекомандном зачете. Путин напомнил, что две опередившие ее сборные – Китая и США – были более чем в десять раз больше.

    «Вы наглядно продемонстрировали и России, и всему миру, кто действительно соответствует высокой миссии спортсмена-паралимпийца. А миссия и лозунг известны всем – «вдохновлять и восхищать мир». Как раз это вы сделали», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    Президент указал, что за успехами спортсменов следили миллионы болельщиков. Дополнительную важность придавало то, что впервые за 12 лет на Паралимпиаде звучал гимн России и поднимался национальный флаг. «Вы сделали возвращение главных национальных символов России на международную арену без всякого преувеличения триумфальным», – подчеркнул он.

    Российский лидер отдельно отметил заслуги призеров, каждого из которых представили к ордену Дружбы. Лыжника Ивана Голубкова, выступающего в категории сидя, президент наградил, стоя на одном колене. Голубков поблагодарил президента за поддержку паралимпийцев. «Спасибо, что вы очень нас поддерживаете, паралимпийцев. Когда я выиграл первую медаль, я посвятил ее вам и всей нашей большой стране», – сказал он.

    19 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    СК обвинил в коррупции пять сотрудников «Мособлгаза»

    СК предъявил обвинения 15 участникам коррупционной схемы в «Мособлгазе»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    15 фигурантам, включая пять действующих и бывших работников «Мособлгаза», предъявили обвинения по делу о коррупции в газовой отрасли Подмосковья.

    Следственные органы предъявили обвинение 15 фигурантам дела о коррупции в газовой отрасли, пятеро из которых являются бывшими и действующими сотрудниками АО «Мособлгаз», сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области. Остальные обвиняемые – представители коммерческих компаний.

    По данным следствия, с марта 2023 по июль 2025 года начальник управления развития газовых сетей АО «Мособлгаз» и ведущий инженер получили свыше десяти взяток через посредников от представителей бизнеса. Общая сумма незаконных выплат превысила 9 млн рублей и предназначалась за положительное решение о подключении к газовым сетям и увеличении объемов потребления газа.

    В зависимости от роли и степени участия обвиняемые привлекаются к ответственности по статьям о получении и даче взяток, а также о посредничестве во взяточничестве. Оперативное сопровождение дела обеспечивают сотрудники УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Московской области.

    В настоящий момент следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступлений, проверяет возможные новые эпизоды противоправных действий фигурантов и других лиц, связанных с этим делом.

    Ранее в Сергиевом Посаде Московской области задержали первого замглавы администрации, начальника управления сельского хозяйства и депутата по делу о хищении бюджетных средств.

    До этого Никулинский суд Москвы приговорил бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Куракина к 17 годам заключения за хищения леса и взятки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московской области завершили масштабную антикоррупционную операцию с конфискацией более 1,2 млрд рублей имущества и раскрытием 234 фактов коррупции.

    20 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Захарова заявила о затронутых интересах России после удара по порту Бендер-Энзели

    Захарова: Удар по порту Бендер-Энзели затронул интересы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по порту Бендер-Энзели, нанесенный в рамках совместной операции США и Израиля против Ирана, затронул экономические интересы России и других государств региона.

    Она подчеркнула, что пострадали интересы стран, поддерживающих транспортное сообщение с Ираном через данный порт.

    «Задеты экономические интересы России и других прикаспийских государств, поддерживающих транспортное сообщение с Ираном через данный порт», – заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД.

    В ведомстве напомнили, что 18 марта ракетной атаке подвергся иранский порт Энзели на Каспии. Эта гавань является крупнейшей на Каспийском море и играет важную роль в торгово-логистической системе, обеспечивающей российско-иранскую торговлю, включая поставки продовольствия.

    В начале марта США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск в Иране.

    19 марта 2026, 21:07 • Новости дня
    В Тюмени шесть человек обвинили в похищениях людей для принудительных работ

    В Тюмени шестерых человек обвинили в похищениях людей для принудительного труда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Тюмени группа из шести человек несколько лет похищала людей для отправки на строительные объекты в ЯНАО и ХМАО, все жертвы освобождены, обвиняемые арестованы, сообщает СК России.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело против шестерых жителей Тюмени, которых обвиняют в похищении людей для принудительного труда. Речь идет о преступлениях, совершенных группой лиц из корыстных побуждений, сообщает СК РФ.

    Следствие установило, что с 2018-го по 11 февраля 2026 года обвиняемые вместе с неустановленными сообщниками искали людей, злоупотребляющих алкоголем, бездомных и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Потерпевших обманом заманивали в квартиры Тюмени, где удерживали их против воли, угрожая насилием и применяя его.

    После этого людей незаконно перевозили на строительные объекты в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, где эксплуатировали в качестве рабочей силы. Жертвами этих действий стали не менее 20 жителей Тюменской области, все они были освобождены.

    Преступление раскрыли сотрудники СК России, РУФСБ и ОБОП ОН УУР УМВД по региону. Суд уже заключил подозреваемых под стражу, следствие продолжает сбор доказательств и поиски других причастных лиц и пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тюменской области завершили расследование уголовного дела о похищениях предпринимателей с целью получения выкупа.

    Ранее в регионе обнаружили мертвым младенца, которого похитила няня. До этого двух полицейских и гражданского задержали по подозрению в похищении жительницы Тюмени из-за ревности сотрудницы правоохранительных органов.


    19 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    МИД заявил о вызове посла Израиля после атаки на журналистов RT

    МИД анонсировал вызов посла Израиля после атаки на журналистов RT

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД намерен вручить израильскому послу ноту протеста после ракетной атаки на съемочную группу RT, получившую ранения в Ливане.

    МИД России в ближайшее время вызовет посла Израиля в Москве Одеда Йосефа для передачи российской оценки атаки на журналистов RT в Ливане. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что российская сторона рассматривает действия Израиля как грубое нарушение норм международного права.

    Захарова напомнила, что 19 марта в результате ракетного удара израильских ВВС на юге Ливана были ранены сотрудники съемочной группы RT, находившиеся на редакционном задании. Она пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления и подчеркнула, что представители СМИ, попавшие под обстрел, были одеты в одежду с отличительными знаками прессы и имели при себе только камеры и микрофоны.

    Дипломат добавила: «На одежде съемочной группы были легкоразличимые надписи "Пресса", в руках у них были только камеры и микрофоны, а сам удар пришелся на площадку, где не было никаких военных объектов». Захарова также подчеркнула, что Москва ожидает от международных структур, в частности Верховного комиссара ООН по правам человека и руководства ЮНЕСКО, надлежащей оценки произошедшего.

    Представитель МИД России выразила требование провести тщательное расследование инцидента, привлечь виновных к ответственности и не допускать подобных случаев в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг израильский авиаудар ранил главу бюро RT в Ливане Стива Суини и оператора, когда их автомобиль пересекал мост рядом с военной базой.

    Позже стало известно, что все журналисты в момент атаки находились в жилетах с надписью «Пресса». А Мария Захарова назвала удар по сотрудникам RT в Ливане неслучайным.


    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Как опыт СВО изменит защиту городов

    В ходе СВО такие ключевые элементы инфраструктуры, как энергосистемы, водоснабжение и отопление, стали прямыми военными целями. Районы с умеренной плотностью застройки показали куда большую устойчивость к блэкаутам, чем спальные кварталы-муравейники. Эксперты отмечают, что российские нормативы, девелоперы и стратегии пространственного развития готовы к новым вызовам. Главное – не впадать в крайности и не превращать города в крепости в ущерб комфортной среде. Подробности

    Война с Ираном меняет устройство мировой политики

    Три недели американо-иранской войны стали потрясением не только в экономике, но и в политике. Окончательно разрушены иллюзии и о существовании «порядка, основанного на правилах», и о том, на чем основана глобализация. Какие изменения в итоге произойдут в геополитике и мировой торговле – и для Запада, и для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Словения как «воспитатель» России

      Словения имеет разветвленную дипломатию в самых чувствительных для России регионах. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО. А сами словенцы стремятся стать «воспитателями» России.

      7 комментариев
    • Игорь Переверзев Игорь Переверзев
      Кто и зачем начал войну в Иране

      Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

      8 комментариев
    • Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов
      Аппетиты Израиля могут вырасти

      Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

      17 комментариев
    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка Банка России на сегодня, 20 марта 2026: что это такое простыми словами и на что влияет

      Ключевая ставка Центрального банка – главный инструмент денежно-кредитной политики, от которого зависят проценты по кредитам и вкладам, инфляция и курс рубля. 20 марта 2026 года совет директоров Банка России в седьмой раз подряд снизил показатель – до 15% годовых. Это решение стало ожидаемым для рынка и продолжило цикл смягчения, начатый в июне 2025 года. В материале – что такое ключевая ставка простыми словами, на что она влияет и какой уровень установлен регулятором по состоянию на конец марта 2026 года.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

