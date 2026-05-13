Иранский танкер с газом прорвал морскую блокаду США
Судно, связанное с Ираном и наполненное сжиженным углеводородным газом (СУГ), во вторник вечером пересекло границу блокады США, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.
Газовоз преодолел установленные Вашингтоном барьеры во вторник вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
«Судно со сжиженным углеводородным газом, которое ранее перевозило иранские грузы, пересекло границу блокады, объявленной в прошлом месяце военно-морскими силами США», – отмечает издание.
Речь идет о крупном судне Tara Gas. Оно пересекло формальную черту, протянувшуюся от оманского мыса Рас-эль-Хадд до ирано-пакистанской границы. Сейчас корабль продолжает движение на юго-восток по акватории Аравийского моря.
Специалисты аналитических платформ Kpler и Vortexa уточнили детали маршрута. По их оценкам, для текущего рейса танкер загрузил иранское топливо в начале мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, катарский танкер со сжиженным природным газом успешно прошел Ормузский пролив.
Американские военные вывели из строя иранское судно Hasna за нарушение режима ограничений.
Крупнотоннажный индийский газовоз MT Sarv Shakti беспрепятственно покинул опасную акваторию.