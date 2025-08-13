Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.2 комментария
Нефть подорожала перед выходом данных по рынку
Мировые цены на нефть выросли перед выходом данных по рынку
Мировые цены на нефть в среду немного выросли перед выходом данных по состоянию рынка и объему запасов – от Международного энергетического агентства (МЭА) и управления энергетической информации (EIA) минэнерго США.
Цена октябрьского фьючерса на марку Brent по состоянию на 8.29 поднималась на 0,11% – до 63,24 доллара за баррель, а сентябрьского фьючерса на нефть марки WTI – на 0,14%, до 66,21 доллара, передает РИА «Новости».
Эксперты ждут выхода ежемесячного доклада МЭА с подробностями относительно текущего состояния рынка нефти. В среду также ожидается публикация еженедельных данных по объему запасов нефти от минэнерго США.
В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку объема запасов нефти в стране. Согласно ей, коммерческие запасы сырья за неделю, завершившуюся 8 августа, выросли на 1,5 млн баррелей.