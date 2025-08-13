Попавшие в трубу бассейна волосы едва не утопили ребенка в бассейне Москвы

Оборонявшие приграничье и районы Кубани от ВСУ получили право на статус ветерана

Tекст: Вера Басилая

Перечень территорий, прилегающих к зоне специальной военной операции, был расширен правительством, передает ТАСС.

В список вошли Крым, Севастополь, Белгородская, Брянская, Курская области, Темрюкский район, города Анапа, Новороссийск и Геленджик Краснодарского края, а также Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.

Теперь участники обороны этих регионов от атак украинских формирований могут получить статус ветерана боевых действий. В первую очередь это касается военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и добровольцев, отражавших украинские нападения на указанные территории.

Согласно апрельскому закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, защита от нападений на Курскую область уже давала право на ветеранский статус. Теперь это право распространено и на защитников других приграничных и кубанских районов.

Для получивших инвалидность при защите этих территорий предусмотрено право на статус инвалида боевых действий.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий лицам, участвовавшим в выполнении задач спецоперации на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с момента их вхождения в состав России.