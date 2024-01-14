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Ребенок утонул в бассейне термального курорта в Челябинске
Шестилетний мальчик остался без присмотра родителей и утонул в бассейне термального курорта в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что 13 января в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов Челябинска захлебнулся шестилетний ребенок, который пришел с мамой. Отмечается, что трагедия произошла, когда мальчик остался без присмотра, передает РИА «Новости».
В ведомстве добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ).
В пресс-службе уточнили, что уже проведен осмотр места происшествия, а также затребована документация о работе комплекса и лицах, ответственных за обеспечение безопасного нахождения граждан на территории бассейна. В ведомстве подчеркнули, что после проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Источник в правоохранительных органах региона пояснил, что трагедия случилась на термальном курорте «Лето» в КРК «Мегаполис», который открылся в 2023 году в центре Челябинска. По его словам, мальчик пришел на курорт с мамой, 1993 года рождения, семья на учете в органах ПДН не состоит.
Ранее сообщалось, что в бассейне аквапарка «Осьминожек» в Ростове утонул мальчик четырех лет.