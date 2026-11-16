RND: Число случаев ПТСР в бундесвере выросло на 50% из-за кадров с Украины

Tекст: Валерия Городецкая

Число солдат бундесвера с выявленными психиатрическими проблемами увеличилось с 298 человек в 2024 году до 438 в 2025 году. При этом количество диагностированных случаев посттравматического стрессового расстройства выросло на 50%, а других заболеваний – на 40%, пишет RND.

«Существеннее мне кажется то, что у нас сейчас есть триггеры – то есть кадры из Ирана или с Украины, которые приводят к усилению симптомов у затронутых солдат бундесвера, и они обращаются за лечением», – заявил Циммерманн.

По его словам, изображения конфликтов пробуждают тяжелые воспоминания у ветеранов зарубежных миссий в Афганистане, Косове или Мали. Уполномоченный отметил проблему позднего обращения военных за помощью из-за страха стигматизации: солдаты опасаются насмешек со стороны сослуживцев и разрушения карьеры.

В связи с этим Минобороны Германии усиливает просветительскую работу среди военнослужащих и выступает за привлечение гражданских психотерапевтов к лечению солдат на случай масштабного конфликта в Центральной Европе. Кроме того, в армии стали чаще выявлять феномен «моральных травм», которые сопровождаются чувством вины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду более 60% опрошенных немецких женщин-военнослужащих пожаловались на домогательства во время службы.

В прошлом месяце число поданных в Германии ходатайств об отказе от несения службы превысило показатели прошлого года в четыре раза.

Летом в ФРГ отметили значительный рост количества заявлений об отказе от военной службы по соображениям совести.