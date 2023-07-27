В Ростове-на-Дону ребенок утонул в аквапарке

Tекст: Ольга Никитина

В сообщении ведомства в Telegram говорится, что уголовное дело заведено по факту «предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным следствия, в среду, 26 июля, четырехлетний мальчик прибыл в аквапарк вместе с семьей, там он плавал в бассейне. Спустя некоторое время ребенка обнаружили в бассейне без сознания. Медицинские работники провели реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не удалось.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил в своем Telegram-канале, что в городе в четверг проверят общественные места с открытыми бассейнами на присутствие спасателей и медработников. Он призвал родителей не оставлять детей без присмотра на воде и выразил соболезнования семье погибшего ребенка.

Местные СМИ писали, что мать утонувшего ребенка без сознания увезли на скорой, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что турист погиб при спуске на аттракционе Zipline на Айских притесах в Челябинской области.