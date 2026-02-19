Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Собянин сообщил о задействовании всех городских служб из-за снегопада в Москве
Все городские службы Москвы, включая коммунальные и инженерные подразделения, работают над устранением последствий сильного снегопада, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Собянин в мессенджере Max отметил, что нынешняя зима бьет все рекорды по количеству осадков. По его словам, «снегопады не прекращаются. Сегодня выпадет более 70% от месячной нормы – это аномально много.
Снег будет идти в течение всего дня и ночи и на следующий день». Глава города отметил, что ситуация остается крайне сложной.
Он также поблагодарил сотрудников коммунальных и инженерных служб за их круглосуточную работу на улицах и во дворах столицы. Мэр выразил уверенность, что при слаженной работе город справится с последствиями стихии.
Ранее синоптики сообщили, что активный балканский циклон обрушил на столицу мощные снегопады, которые побьют полувековые рекорды осадков и окончательно вытеснят суровые холода.
В четверг департамент транспорта Москвы сообщил, что загруженность дорог в столице может достичь максимальных значений на фоне непогоды и перекрытий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в понедельник движение в столице оказалось парализовано из-за сильного снегопада.