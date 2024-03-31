Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.7 комментариев
Ребенок утонул в бассейне фитнес-клуба в Казани
Семилетний мальчик погиб, утонув в бассейне одного из фитнес-клубов Советского района Казани. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Татарстана.
В сообщении говорится, что ребенок, по предварительной информации, находился в бассейне без присмотра взрослых. Прокуратура Татарстана организовала проверку по данному факту. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося на место происшествия выехал представитель надзорного ведомства, передает РИА «Новости».
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее сообщалось, что мальчик шести лет остался без присмотра родителей и утонул в бассейне термального курорта в Челябинске.