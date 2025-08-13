В Кузбассе женщина избила парикмахера феном и разгромила салон

Tекст: Алексей Дегтярев

В полицию поступила жалоба от 46-летней парикмахерши, которая заявила, что ее избила бывшая клиентка, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Женщина не только ударила мастера феном, но и разбила кашпо с цветами и другие предметы интерьера салона. По данным полиции, на протяжении нескольких месяцев клиентка предъявляла претензии к качеству работ парикмахера, однако объяснить мотивы нападения при задержании не смогла.

У потерпевшей зафиксировали ушибы и перелом мизинца руки, медицинская экспертиза квалифицировала это вред как средней тяжести.

Злоумышленницей оказалась 43-летняя жительница Кемерово. В отношении нее возбуждено уголовное дело, ей грозит до трех лет лишения свободы.

