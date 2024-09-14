На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
В Ленобласти четыре человека с бензопилами разгромили магазин
В продовольственном магазине Ленинградской области трое местных жителей и выходец из Ставропольского края вооружились бензопилами и устроили погром, сообщили в региональном ГУ МВД.
Происшествие случилось в пятницу вечером в деревне Алагатово Всеволожского района, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Полицейские, приехавшие на место, установили, что около 20.40 мск в магазин зашли четверо неизвестных с бензопилами, и, в присутствии посетителей и сотрудников, двумя бензопилами повредили имущество, после чего убежали.
Трех подозреваемых задержали вечером в вагоне-бытовке, ими оказались трое жителей Выборга 17-18 лет и 32-летний житель Ставрополья.
Устанавливаются причины произошедшего и сумма ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.