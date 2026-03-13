  • Новость часаЛукашенко пригрозил Украине и НАТО «Орешником»
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    2 комментария
    13 марта 2026, 13:45 • Новости дня

    Лихачев заявил об усилении ударов Украины по району ЗАЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Риски потери внешнего электроснабжения Запорожской АЭС до сих пор сохраняются, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

    Лихачев заявил, что риски потери внешнего электроснабжения Запорожской АЭС сохраняются, передает РИА «Новости».

    По его словам, сейчас сохраняется угроза перебоев с электроснабжением, так как ВСУ продолжают артиллерийские обстрелы и атаки БПЛА по промзоне и системе выдачи мощности станции.

    Лихачев отметил, что количество артиллерийских, минометных обстрелов и атак беспилотников по району станции и Энергодара в последние месяцы существенно увеличилось. Он подчеркнул, что эти действия периодически приводят к потере энергоснабжения ЗАЭС.

    По итогам межведомственных консультаций России и МАГАТЭ, Лихачев также обратил внимание на попытки киевской власти создать атмосферу страха в Энергодаре. «Киевский режим нагнетает обстановку, пытается создать атмосферу страха в Энергодаре, и это сказывается непосредственным образом на безопасности станции», – заявил глава Росатома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рафаэль Гросси назвал сроки восстановления подключения Запорожской АЭС к энергосистеме. На станции начался ремонт поврежденных линий электропередачи. Замглавы МИД России Сергей Рябков обвинил Киев в усложнении ситуации на ЗАЭС.

    13 марта 2026, 10:03 • Новости дня
    Герой России Ярашев рассказал, как в одиночку удалось держать оборону 68 дней
    Герой России Ярашев рассказал, как в одиночку удалось держать оборону 68 дней
    @ mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Герой России Сергей Ярашев рассказал, как ему удалось держать оборону 68 дней, и заявил, что каждый на его месте поступил бы так же.

    По словам Ярашева, он регулярно получал боеприпасы, продукты и даже зимнюю форму, а командование поддерживало его всеми возможными способами, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Ярашев отметил, что противник неоднократно атаковал его позицию значительными силами и неоднократно предлагал ему сдаться, но каждый раз получал отпор.

    «Каждый, кто на моем месте оказался бы, поступил бы, сделал бы так же, естественно, потому что есть задача, которую надо выполнять», – заявил герой.

    Он уточнил, что по его позиции регулярно велся огонь противника, включая удары FPV-дронов, а также атаки штурмовых групп ВСУ. Ярашев рассказал, что постоянно поддерживал связь со своим командованием, которое помогало ему огнем артиллерии и FPV-дронами, а он, в свою очередь, передавал координаты противника.

    Ярашев признался, что когда у него появилась возможность выйти на связь, он был очень рад услышать своих товарищей.

    Боец в одиночку в течение 68 дней удерживал позиции у населенного пункта Гришино в ДНР и не допустил прорыва обороны. Сейчас Ярашев проходит лечение в московском госпитале, он лишился ступней из-за обморожения, о чем ранее докладывал Путину глава ДНР Денис Пушилин.

    Сейчас военнослужащий проходит реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского, Ярашев отметил, что скучает по семье и сослуживцам.

    Мать Ярашева сообщила о его планах вернуться на фронт в качестве оператора БПЛА.

    Президент Владимир Путин присвоил рядовому Сергею Ярашеву звание Героя России за проявленное мужество.

    Комментарии (18)
    12 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные начали применять опыт отражения ракет и беспилотников, полученный на Украине, в новых операциях против Ирана на Ближнем Востоке, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

    Вооруженные силы США используют опыт, полученный во время конфликта на Украине, для совершенствования своих операций против Ирана, сообщает ТАСС. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США.

    «Да, мы это делаем, разворачиваем силы и средства на Ближнем Востоке в этих целях», – подчеркнул Гринкевич, отвечая на вопрос о передаче военного опыта. Он отметил, что касается это в первую очередь методов перехвата ракет и беспилотников, которыми активно пользуются американские военные на Ближнем Востоке.

    Генерал также подтвердил, что Киев продолжает запрашивать у Вашингтона дополнительные комплексы противовоздушной обороны. По словам Гринкевича, многие такие системы уже перебрасываются на Ближний Восток из других регионов, чтобы усилить защиту американских позиций.

    Отвечая на вопрос о том, что бы просил Владимир Зеленский у США, если бы оказался сейчас в Вашингтоне, Гринкевич отметил, что это были бы прежде всего средства противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что у американцев в регионе уже есть мощные комплексы ПВО, призванные противостоять ракетным и беспилотным угрозам.

    Ранее телеканал CBS назвал ключевые цели операции США в Иране.

    Пентагон оценил расходы на первую неделю конфликта с Ираном в 11,3 млрд долларов.

    Президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной».

    Комментарии (9)
    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный Рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 06:09 • Новости дня
    Потерявшийся военный ВСУ случайно принес продукты российским морпехам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский военнослужащий, доставлявший провизию сослуживцам, перепутал направление движения и вышел прямо на позиции российских войск с полным рюкзаком тушенки, сообщил стрелок 177-го гвардейского полка морпехов группировки «Центр» с позывным «Август».

    Морские пехотинцы задержали украинского боевика, который по ошибке вышел на российские укрепления на добропольском направлении, пояснил собеседник РИА «Новости».

    Подозрения у военных вызвал мужчина в камуфляже, который уверенно двигался со стороны линии фронта в тыл российских подразделений.

    «Идет человек в маскхалате, с рюкзаком за спиной, со стороны передовой – но в нашу сторону. Обычно наоборот бывает. Остановили его, спросили, кто такой. Он назвал позывной, сказал, что несет продовольствие», – сообщил военнослужащий.

    При досмотре личных вещей бойцы обнаружили пауэрбанки, мясные консервы и другие припасы с маркировками на украинском языке. Морпех добавил, что после проверки содержимого рюкзака стало очевидно, что задержанный является кадровым военным, после чего его взяли в плен.

    В 2025 году российский морпех в рукопашной схватке одолел бойца ВСУ на берегу Днепра. Бойцы российских подразделений благодаря густому туману задержали группу украинских штурмовиков в лесополосе под Шевченко. Несколько групп украинских военных добровольно сдались в плен на южнодонецком направлении.

    Комментарии (6)
    13 марта 2026, 13:05 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
    ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    С 7 по 13 марта в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, шесть реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка американской РСЗО HIMARS, американская пусковая установка РСЗО MLRS и две боевые машины чешской РСЗО Vampire, перечислили в Минобороны.

    ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

    Средствами ПВО сбиты две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, 30 управляемых авиабомб, 33 снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2650 беспилотников.

    Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 122 610 беспилотников, 651 ЗРК, 28 216 танков и других бронемашин, 1687 боевых машин РСЗО, 33 821 орудие полевой артиллерии и миномет, 56 635 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые для ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    На этой неделе ВКС России сбили украинский самолет Су-27.

    Кроме того, они поразили места запуска ударных беспилотников ВСУ дальнего действия.

    Комментарии (5)
    13 марта 2026, 12:10 • Новости дня
    В Британии сочли реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей

    Daily Express назвал реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей

    Tекст: Вера Басилая

    Газета Daily Express назвала реакцию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на удар ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow «очень серьезной».

    Россия отреагировала на удар семью британскими ракетами Storm Shadow по Брянску, который произошел 10 марта, передает РИА «Новости».

    Как отмечает британское издание Daily Express, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал «серьезное заявление», подчеркнув роль Британии в произошедшем.

    «Мы это осознаём. Мы прекрасно это знаем и, конечно, учитываем это», – цитирует газета слова Пескова. Daily Express отмечает, что эти слова вызвали в Британии серьезную обеспокоенность.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные покровители киевских властей несут полную ответственность за гибель мирных жителей в Брянске.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    В результате атаки погибли семь человек, пострадали более 40 мирных жителей.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    Пленный украинский сержант передал все координаты ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Захваченный в плен главный сержант украинской теробороны передал российским военным все известные позиции ВСУ около Купянска.

    Пленный главный сержант (равноценно старшине в ВС РФ) 6-го батальона 122-й отдельной бригады теробороны ВСУ Игорь Костин передал российским военнослужащим всю имеющуюся у него информацию о позициях и координатах украинских военных, пишет ТАСС.

    Костин уточнил, что попал в плен во время заведения солдат ВСУ на позиции. Он отметил, что осознает последствия своих действий и понимает, что по переданным координатам может быть нанесено огневое поражение.

    В обращении к родственникам Костин сообщил: «Со мной все нормально. Я живой, здоровый. Все будет хорошо. Относятся ко мне нормально. Кормят, поят, в тепле и не в обиде».

    Ранее другой украинский военнослужащий Николай Пилипчук, сдавшийся у Димитрова, выразил желание предоставить российским военным координаты территориального центра комплектования для нанесения авиаудара.

    До этого взятый в плен разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне ряд координат военных объектов украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.


    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности России к переговорам по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва подчеркнула открытость к обсуждению любых вопросов по евразийской безопасности, включая ситуацию на Украине, с прагматичными партнерами.

    Россия готова к открытому и честному диалогу по вопросам евразийской безопасности, включая ситуацию на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на очередном брифинге, передает ТАСС.

    «Мы по-прежнему открыты для прямого диалога, честных переговоров со всеми прагматично настроенными и добросовестными партнерами по всему спектру вопросов евразийской безопасности, включая украинский конфликт», – подчеркнула Захарова. Она отметила, что Москва не исключает обсуждение ни одной из ключевых тем, связанных с безопасностью региона.

    По словам Захаровой, Россия рассчитывает на конструктивный подход со стороны заинтересованных государств. В МИД подчеркнули, что любые шаги по укреплению безопасности должны основываться на взаимном уважении и готовности к компромиссам.

    Накануне МИД связал удар по Брянску с попыткой Запада сорвать переговоры по урегулированию на Украине. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби будут продолжены, но место и дата следующего раунда пока не определены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    А в среду специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф заявил, что переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом могут состояться в ближайшие семь дней.


    Комментарии (6)
    12 марта 2026, 21:40 • Новости дня
    МО сообщило о сбитии 30 украинских дронов за шесть часов
    МО сообщило о сбитии 30 украинских дронов за шесть часов
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    За шесть часов российские системы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников в Белгородской, Курской, Брянской областях и Крыму.

    Силы противовоздушной обороны России за шесть часов сбили 30 украинских беспилотников в различных регионах страны, передает ТАСС. Инцидент произошел с 14.00 до 20.00 по московскому времени, о чем сообщили в Министерстве обороны России.

    В российском военном ведомстве заявили: «В период с 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 19 БПЛА – над территорией Белгородской области, шесть БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым».

    В Минобороны подчеркнули, что все цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО. Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны в первой половине дня в четверг уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    При атаке дронов на АЗС в Брянской области ранены два человека

    Два мирных жителя получили ранения при атаке дронов на заправку в Севске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара FPV-дронами по автозаправке в Севске Брянской области были ранены двое мужчин, сообщают власти региона.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар FPV-дронами по автозаправочной станции в городе Севске Брянской области. Об атаке сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. В результате атаки пострадали два мирных жителя, которые были оперативно доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

    Также в результате атаки был поврежден автомобиль и здание заправочной станции. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы, которые ликвидируют последствия удара.

    Накануне число жертв ракетного удара по Брянску 10 марта возросло до семи погибших и сорока двух раненых. Девятерых тяжелораненых отправили на лечение в Москву.

    ВСУ при атаке на Брянск применили не менее восьми ракет, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.


    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    В Белгородской области три человека пострадали после атаки дронов ВСУ

    Гладков сообщил о трех раненых после атак дронов ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов украинских беспилотников в населенных пунктах Белгородской области пострадали трое мирных жителей, сообщают местные власти.

    В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали три человека, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По словам главы региона, в селе Ржевка Шебекинского округа один из беспилотников поразил легковой автомобиль, в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения груди, ног и руки. Его доставили в центральную районную больницу Шебекино бойцы самообороны.

    Еще один мужчина в этом же округе получил минно-взрывную травму, а также слепые осколочные ранения груди и ноги. Госпитализация ему не понадобилась, уточнил губернатор.

    Кроме того, в селе Мощеное в результате удара пострадала женщина. Ее перевели в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

    Накануне Вооруженные силы Украины также нанесли удары по двум муниципалитетам Белгородской области, в результате чего пострадали три мирных жителя.

    Ранее в Международный женский день в Белгородской области в результате двух атак дронов ВСУ получили ранения пять человек. А в субботу в регионе в результате атаки дрона ВСУ пострадали двое мужчин.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 09:59 • Новости дня
    ВСУ изменили тактику из-за распутицы в приграничье

    ВСУ начали активно искать российских военных в приграничье

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВСУ изменили тактику действий в приграничных районах из-за весенней распутицы, сообщает «Архангел спецназа».

    Украинские подразделения временно отказались от активных атак на позиции русских сил – погодные условия и раскисшие дороги парализовали передвижение техники и пехоты. Вместо этого ВСУ сосредоточились на поиске и уничтожении операторов беспилотников, передает «Царьград».

    Русские БПЛА, по словам источников, стали главной проблемой для украинских военных: дроны затрудняют переброску подкреплений и ведение разведки на линии соприкосновения. Теперь главная задача ВСУ – обезвредить все «глаза и уши» русской армии в приграничной зоне. Такие меры рассматриваются как временные.

    Эксперты подчеркивают: после улучшения погодных условий недопущение прорыва будет сложнее. Когда дороги подсохнут, украинские силы могут вновь перейти к активным штурмам. Ожидается, что обострение боёв возможно не только на Сумском участке, но и по всему фронту.

    Ранее российские бойцы группировки войск «Север» на Волчанском направлении уничтожили очередную штурм-группа 159 омбр ВСУ, которая пыталась форсировать реку Волчья в районе села Чайковка.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские силы в ходе боев за освобождение Волчанска лишились более 23 тыс. солдат.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 06:58 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении танка ВСУ снарядом «Краснополь»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллеристы «Южной» группировки войск высокоточным снарядом «Краснополь» уничтожили замаскированный танк ВСУ на константиновском направлении, сообщило Минобороны России.

    Артиллеристы «Южной» группировки российских войск уничтожили замаскированный танк Вооружённых сил Украины высокоточным боеприпасом «Краснополь» на константиновском направлении, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В военном ведомстве уточнили: «В ходе выполнения огневых задач расчет 152-мм гаубицы 2А65 »Мста-Б« артиллерийской бригады Южной группировки войск высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожил замаскированный в лесополосе танк противника на константиновском направлении специальной военной операции». Наведение гаубицы обеспечивалось с помощью разведывательного беспилотника подразделения войск беспилотных систем той же группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех заявил, что управляемый снаряд «Краснополь» превосходит западные аналоги по точности и дальности. Холдинг «Высокоточные комплексы» в 2025 году увеличил выпуск вооружения в несколько раз. Ростех в 2025 году поставил российской армии новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для комплекса «Корнет».

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 08:16 • Новости дня
    ВСУ скрыли потери под Купянском ради экономии на выплатах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование подает потери личного состава в районе Купянска, как пропавших без вести или дезертиров, чтобы не выплачивать денежные компенсации, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что украинское командование фиксирует потери личного состава в районе Купянска как пропавших без вести или дезертиров, чтобы избежать выплат компенсаций, передает РИА «Новости».

    По его словам, в отчетах командиров украинских подразделений, действующих в районе Купянска Харьковской области, «большие цифры потерь, львиную долю которых составляют пропавшие без вести, но гибель или ранение бойцов по бумагам встречается крайне редко». Марочко подчеркнул, что подобная практика позволяет командованию экономить на выплатах и формировать более «красивую» статистику.

    Эксперт считает, что безвозвратные потери зачастую отражаются не как погибшие или раненые, а как самовольное оставление части или пропавшие без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные бойцы ВСУ рассказали, что командиры отдавали им приказы стрелять по мирным жителям в Купянске. Военнослужащие ВСУ переоделись в гражданскую одежду в этом городе. Ротация подразделений ВСУ на купянском направлении была сорвана из-за удара из реактивной системы залпового огня «Ураган».

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 13:07 • Новости дня
    Постпред России сообщил о найденных лабораториях с химвеществами на Украине

    Постпред России Тарабрин сообщил о лабораториях с химикатами на позициях ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные находят на оставленных ВСУ позициях брошенные лаборатории с токсичными химикатами для последующего применения против населения и военных РФ, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

    Как заявил Тарабрин на 111-й сессии исполнительного совета ОЗХО, проходящей в Гааге с 10 по 13 марта, российские военные находят на позициях, оставленных ВСУ, лаборатории с химикатами, передает РИА «Новости».

    «Российские военные находят на оставленных ВСУ позициях брошенные лаборатории, которые занимались полукустарным производством токсичных химикатов для их последующего применения против гражданского населения и российских военнослужащих», – заявил постпред России.

    По словам Тарабрина, упаковка и дозировка этих химикатов предусматривают их использование в самодельных взрывных устройствах для совершения терактов, диверсий, а также для установки на беспилотники с целью доставки в зону боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные применили фосфорные боеприпасы на красноармейском направлении. Российские силы отразили налет украинских беспилотных аэростатов, которые пытались атаковать объекты на освобожденных территориях. Боец подразделения «Лакоста» рассказал о применении украинскими военными химических веществ для сброса с беспилотников.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 12:55 • Новости дня
    Кремль исключил риск ослабления внимания США к Украине из-за Ирана

    Песков сообщил о надежде Москвы на новые переговоры по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет опасений по поводу возможного отвлечения США от украинского урегулирования в связи с ситуацией в Иране.

    В настоящий момент у России нет опасений, что война в Иране отвлечет Соединенные Штаты от украинского урегулирования, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет, таких опасений в настоящее время не возникает», – подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

    По словам чиновника, текущие контакты с американскими коллегами не дают оснований для подобных сомнений. Москва также выражает надежду на то, что очередной раунд трехсторонних переговоров по ситуации на Украине все же состоится.

    Песков отдельно отметил, что российская сторона по-прежнему высоко ценит готовность Вашингтона оказывать посреднические услуги. Речь идет о поиске путей мирного урегулирования кризиса.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о паузе в переговорном процессе по Украине из-за ситуации вокруг Ирана.

    Дмитрий Песков указал на ведение прямого диалога с американской стороной по вопросу Украины.

    Также Песков констатировал изменение реальности со времен стамбульских договоренностей.

    Комментарии (0)
