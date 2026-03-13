Лихачев заявил об усилении ударов Украины по району ЗАЭС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лихачев заявил, что риски потери внешнего электроснабжения Запорожской АЭС сохраняются, передает РИА «Новости».

По его словам, сейчас сохраняется угроза перебоев с электроснабжением, так как ВСУ продолжают артиллерийские обстрелы и атаки БПЛА по промзоне и системе выдачи мощности станции.

Лихачев отметил, что количество артиллерийских, минометных обстрелов и атак беспилотников по району станции и Энергодара в последние месяцы существенно увеличилось. Он подчеркнул, что эти действия периодически приводят к потере энергоснабжения ЗАЭС.

По итогам межведомственных консультаций России и МАГАТЭ, Лихачев также обратил внимание на попытки киевской власти создать атмосферу страха в Энергодаре. «Киевский режим нагнетает обстановку, пытается создать атмосферу страха в Энергодаре, и это сказывается непосредственным образом на безопасности станции», – заявил глава Росатома.

