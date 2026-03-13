Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.3 комментария
Лихачев заявил об усилении ударов Украины по району ЗАЭС
Риски потери внешнего электроснабжения Запорожской АЭС до сих пор сохраняются, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
Лихачев заявил, что риски потери внешнего электроснабжения Запорожской АЭС сохраняются, передает РИА «Новости».
По его словам, сейчас сохраняется угроза перебоев с электроснабжением, так как ВСУ продолжают артиллерийские обстрелы и атаки БПЛА по промзоне и системе выдачи мощности станции.
Лихачев отметил, что количество артиллерийских, минометных обстрелов и атак беспилотников по району станции и Энергодара в последние месяцы существенно увеличилось. Он подчеркнул, что эти действия периодически приводят к потере энергоснабжения ЗАЭС.
По итогам межведомственных консультаций России и МАГАТЭ, Лихачев также обратил внимание на попытки киевской власти создать атмосферу страха в Энергодаре. «Киевский режим нагнетает обстановку, пытается создать атмосферу страха в Энергодаре, и это сказывается непосредственным образом на безопасности станции», – заявил глава Росатома.
