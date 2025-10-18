Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.7 комментариев
На ЗАЭС стартовал ремонт поврежденных ЛЭП
На территории Запорожской атомной электростанции стартовали восстановительные работы на поврежденной линии «Днепровская», сообщили на самой станции в субботу.
Ремонтно-восстановительные работы на высоковольтной линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» проводятся при поддержке Минобороны, указали на ЗАЭС, передает ТАСС.
Работы выполняют персонал станции и специалисты «Россетей».
Минобороны оказывает обеспечивает безопасность при проведении работ, поскольку участок находится в зоне активных обстрелов со стороны ВСУ.
Восстановление линии необходимо для обеспечения стабильного энергоснабжения региона и самой станции, которая продолжает работу в условиях повышенной угрозы.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что на ЗАЭС стартовали работы по восстановлению поврежденных линий электропередач.
До этого ЗАЭС осталась без внешнего электроснабжения.