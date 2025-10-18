Гросси: На ЗАЭС началось восстановление поврежденных ЛЭП

Tекст: Алексей Дегтярев

Работы по восстановлению ЛЭП, ведущих к ЗАЭС, начались после «установления локальных зон прекращения огня», сообщило МАГАТЭ в X (бывший Twitter) со ссылкой на Гросси.

Отмечается, что восстановление электроснабжения важно для ядерной безопасности. По данным агентства, как Россия, так и Украина взаимодействовали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить ремонт станции.

Напомним, директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина указывала, что киевский режим пытается поэтапно вывести из строя критически важные системы безопасности станции.

До этого ЗАЭС осталась без внешнего электроснабжения. На территории, подконтрольной Украине, была повреждена линия энергоснабжения станции. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупреждал о последствиях возможной катастрофы на ЗАЭС для Европы.