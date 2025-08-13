Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.2 комментария
Захарова увидела «здоровые силы» в реакции на встречу Путина и Трампа
Захарова: Реакция на встречу на Аляске выявила здравые силы и тех, кто шипит
Реакция на предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске является лакмусовой бумажной, делится на здоровые силы, желающие удачи и прорывных решений, и тех, кто «шипит и извивается».
Реакция на будущий саммит России и США на Аляске стала лакмусовой бумажкой, которую заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает радио Sputnik.
По ее словам, отношение к саммиту четко разделило людей на два лагеря: одни искренне желают удачи и прорывных решений, другие же проявляют негатив и пытаются помешать достижению прогресса.
Захарова отметила, что первая группа представлена именно здоровыми силами, которые рассчитывают на успех переговоров, достижение договоренностей и урегулирование спорных вопросов. Она подчеркнула, что эти люди стремятся к диалогу и развитию отношений.
Вторая категория, по ее мнению, объединяет тех, кто реагирует на саммит с недоверием, критикует его и всячески препятствует положительным результатам. Захарова сравнила таких людей с «лукавыми змеями-искусителями», которые «шипят, как будто на них святой водой капнули, извиваются, вылезают из-под камней». По ее словам, они используют любые предлоги и ложную заботу, чтобы увести разговор в сторону и не допустить урегулирования.
Ранее сообщалось, что Германия организует 13 августа онлайн-встречу по ситуации на Украине.
Европейские представители проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до беседы с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Лидер «Патриотов» Флориан Филиппо отметил растерянность сторонников эскалации на Украине после новостей о встрече президентов России и США.
Минобороны России сообщило, что в Чугуев Харьковской области прибыла группа западных журналистов, которых хотят использовать для обвинения российских военных в жертвах среди мирных жителей после провокационного удара перед встречей Путина и Трампа.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о рисках провокаций и дезинформации со стороны третьих стран накануне саммита.