Захарова: Реакция на встречу на Аляске выявила здравые силы и тех, кто шипит

Tекст: Вера Басилая

Реакция на будущий саммит России и США на Аляске стала лакмусовой бумажкой, которую заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает радио Sputnik.

По ее словам, отношение к саммиту четко разделило людей на два лагеря: одни искренне желают удачи и прорывных решений, другие же проявляют негатив и пытаются помешать достижению прогресса.

Захарова отметила, что первая группа представлена именно здоровыми силами, которые рассчитывают на успех переговоров, достижение договоренностей и урегулирование спорных вопросов. Она подчеркнула, что эти люди стремятся к диалогу и развитию отношений.

Вторая категория, по ее мнению, объединяет тех, кто реагирует на саммит с недоверием, критикует его и всячески препятствует положительным результатам. Захарова сравнила таких людей с «лукавыми змеями-искусителями», которые «шипят, как будто на них святой водой капнули, извиваются, вылезают из-под камней». По ее словам, они используют любые предлоги и ложную заботу, чтобы увести разговор в сторону и не допустить урегулирования.

Ранее сообщалось, что Германия организует 13 августа онлайн-встречу по ситуации на Украине.

Европейские представители проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до беседы с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Лидер «Патриотов» Флориан Филиппо отметил растерянность сторонников эскалации на Украине после новостей о встрече президентов России и США.

Минобороны России сообщило, что в Чугуев Харьковской области прибыла группа западных журналистов, которых хотят использовать для обвинения российских военных в жертвах среди мирных жителей после провокационного удара перед встречей Путина и Трампа.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о рисках провокаций и дезинформации со стороны третьих стран накануне саммита.