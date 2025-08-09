Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?8 комментариев
Во Франции заявили о смятении из-за встречи Путина и Трампа
Филиппо заявил о смятении сторонников украинского конфликта
Лидер «Патриотов» Флориан Филиппо отметил растерянность сторонников эскалации на Украине после новостей о встрече президентов России и США.
Новость о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа вызвала острую реакцию у сторонников продолжения конфликта на Украине.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал состояние западных ястребов и неоконсерваторов «полным смятением».
«Ястребы (и настоящие), поджигатели войны, неоконсерваторы и евро-гегемоны сегодня утром в полном смятении!» – заявил Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Политик также обратился к французским властям с призывом прекратить финансовую и военную поддержку Украины и присоединиться к усилиям по достижению мира. Филиппо неоднократно подвергал критике политику Парижа на украинском направлении и подчеркивал необходимость мирного урегулирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным обсуждением урегулирования украинского конфликта без участия Киева на саммите России и США на Аляске.
Американские СМИ указали на возможность участия Зеленского в переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что темой саммита станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.