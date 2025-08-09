  • Новость часаМинобороны: ПВО России сбила Су-27 Воздушных сил Украины
    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    Умер актер Иван Краско
    Трамп заявил, что Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить вражду
    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа
    Ушаков перечислил темы переговоров Путина и Трампа на Аляске
    Дмитриев спрогнозировал попытки сорвать встречу Путина и Трампа
    Во Франции заявили о смятении из-за встречи Путина и Трампа
    Бойцы группы «Север» рассказали о новом методе ВСУ снизить потери в боях
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Аляска как первый шаг

    Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    9 августа 2025, 13:01

    Дмитриев спрогнозировал попытки сорвать встречу Путина и Трампа

    Дмитриев допустил попытки ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о риске провокаций и дезинформации со стороны третьих государств перед встречей президентов России и США.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в своем Telegram-канале, что некоторые страны могут предпринять попытки сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа», – написал Дмитриев.

    Напомним, помощник российского лидера Юрий Ушаков также подтвердил выбор Аляски в качестве места встречи президентов России и США для переговоров по украинскому конфликту.

    Ушаков заявил, что основной темой саммита Путина и Трампа станет долгосрочное урегулирование конфликта на Украине.

    Политолог Федор Лукьянов подчеркнул исключительность формата «один на один» для переговоров России и США на Аляске.

    9 августа 2025, 02:15
    В Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по Украине на Аляске
    В Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по Украине на Аляске
    Tекст: Ирма Каплан

    Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    «Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США – близкие соседи, граничат друг с другом», приводит его слова ТАСС.

    Ушаков отметил, что предложение о переговорах на Аляске для обеих сторон логично, так как делегации из России достаточно перелететь через Берингов пролив и оказаться на Аляске, где будет проведен «столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.

    9 августа 2025, 05:20
    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа

    Губернатор Аляски поприветствовал будущую встречу Путина и Трампа

    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа
    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал грядущий саммит лидеров России и США, отметив, что он состоится в великом штате и самом стратегически важном месте в мире.

    «Приветствую предстоящую встречу президента Дональда Трампа и президента России Путина, которая состоится здесь, в великом штате Аляска. Аляска – это самое стратегически важное место в мире, расположенное на стыке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Россия находится всего в двух милях (3,2 км) от Аляски, и ни одно другое место не играет более важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике», – написал губернатор в соцсети Х.

    Данливи отметил, что происходящее в Арктике и Тихом океане напрямую влияет на Аляску и быстрее, чем на остальную часть страны.

    «Вполне уместно, что здесь проходят обсуждения мирового значения. На протяжении веков Аляска была мостом между странами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и обеспечения безопасности в одном из самых важных регионов на земле», – добавил он.

    Губернатор выразил уверенность, что за переговорами двух политиков будет наблюдать весь мир, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Также Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине. В Кремле встречу Путина и Трампа на Аляске подтвердили.

    8 августа 2025, 11:21
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    9 августа 2025, 06:08
    WSJ: Администрация Байдена пыталась выдворить из США Овечкина и других хоккеистов

    WSJ: Администрация Байдена пыталась выдворить из США хоккеиста Овечкина

    Tекст: Ирма Каплан

    В 2024 году администрация президента СЩА Джо Байдена рассматривала варианты выдворения из страны российских хоккеистов, в том числе Александра Овечкина, чтобы оказать давление на Россию при обмене заключенными, пишет WSJ.

    По данным издания, советник экс-президента США Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан искал пути давления на Кремль.

    «Салливан рассматривал возможность наказать (российского президента Владимира) Путина, выдворив российских хоккеистов, играющих в США, включая Александра Овечкина, который стремился превзойти рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    В итоге от этой затеи Салливан отказался, но до последнего разрабатывал варианты  давления на Москву при обмене заключенными.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при прежней администрации США отношения Москвы и Вашингтона пережили беспрецедентное ухудшение, поэтому долгое отсутствие встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой  Дональдом Трампом неудивительно, отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.


    9 августа 2025, 11:16
    Во Франции заявили о смятении из-за встречи Путина и Трампа

    Филиппо заявил о смятении сторонников украинского конфликта

    Во Франции заявили о смятении из-за встречи Путина и Трампа
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер «Патриотов» Флориан Филиппо отметил растерянность сторонников эскалации на Украине после новостей о встрече президентов России и США.

    Новость о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа вызвала острую реакцию у сторонников продолжения конфликта на Украине.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал состояние западных ястребов и неоконсерваторов «полным смятением».

    «Ястребы (и настоящие), поджигатели войны, неоконсерваторы и евро-гегемоны сегодня утром в полном смятении!» – заявил Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик также обратился к французским властям с призывом прекратить финансовую и военную поддержку Украины и присоединиться к усилиям по достижению мира. Филиппо неоднократно подвергал критике политику Парижа на украинском направлении и подчеркивал необходимость мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным обсуждением урегулирования украинского конфликта без участия Киева на саммите России и США на Аляске.

    Американские СМИ указали на возможность участия Зеленского в переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что темой саммита станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    8 августа 2025, 14:59
    Fox News перечислил страны, где может пройти встреча Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в Венгрии, Швейцарии, ОАЭ или Италии, сообщает Fox News.

    Возможность проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом рассматривается на конец следующей недели, сообщает канал Fox News со ссылкой на информированный источник, передает РИА «Новости».

    В качестве площадок для переговоров обсуждаются Венгрия, Швейцария, ОАЭ и Италия.

    Издание пишет, что якобы Венгрия изначально была предпочтительным вариантом для российской стороны, однако Турция, также упоминавшаяся среди возможных стран, теперь считается маловероятным местом проведения встречи.

    Fox News также отмечает, что подготовка к саммиту осложнилась после заявления Владимира Зеленского о необходимости национального референдума на Украине для одобрения любых территориальных уступок.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Встречу президентов России и США запланировали ориентировочно на следующую неделю.

    Одну из арабских стран рассматривают в качестве возможной площадки для переговоров, обсуждение этого вопроса уже идет. Рим исключили из списка возможных мест для встречи.

    Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом.

    9 августа 2025, 09:07
    CBS сообщил о возможном участии Зеленского во встрече Путина и Трампа

    CBS сообщил о вероятном участии Зеленского во встрече Путина и Трампа

    CBS сообщил о возможном участии Зеленского во встрече Путина и Трампа
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский, по данным американских СМИ, может принять участие в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые запланированы на Аляске.

    Как передает РИА «Новости», телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил, что Владимир Зеленский может быть вовлечен в запланированную встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске.

    В материале подчеркивается, что участие Зеленского возможно «в том или ином виде».

    Ранее Кремль и Белый дом подтвердили проведение саммита Путина и Трампа на Аляске 15 августа. Официальных заявлений о формате участия Зеленского пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что вскоре Владимиру Зеленскому придется «кое-что подписать».

    Долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил место встречи российских и американских лидеров для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    9 августа 2025, 01:30
    Трамп указал место за Полярным кругом для проведения переговоров с Путиным
    Трамп указал место за Полярным кругом для проведения переговоров с Путиным
    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в великом штате Аляска.

    «Долгожданная встреча между мной, президентом США, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в штате Аляска. Подробности будут опубликованы позже», – сказано в посте американского лидера.

    Один высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил CBS News, что планирование встречи на высоком уровне в следующую пятницу еще не завершено, так как, возможно, что лидер киевского режима Владимир Зеленский каким-то образом сможет принять в нем участие.

    Ранее на этой неделе Белый дом заявил, что Трамп открыт для встреч как с Путиным, так и с Зеленским, но в пятницу Трамп предположил, что для начала  просто встретится с Путиным.

    По сообщению CNN американские официальные лица проинформировали европейских лидеров и украинских чиновников о предложенном Путиным плане по прекращению войны на Украине в обмен на значительные территориальные уступки со стороны Киева, сообщили западные официальные лица.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп на пресс-конференции после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.


    9 августа 2025, 11:26
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выбор Аляски в качестве площадки для переговоров России и США подчеркивает исключительность формата «один на один» без участия посредников или третьих стран, отметил политолог Федор Лукьянов.

    Политолог Лукьянов обратил внимание на символическую значимость проведения переговоров России и США именно на Аляске, об этом он написал в своем Telegram-канале.

    Эксперт подчеркнул, что Аляска остается единственной территорией соседства двух стран, находящейся вдали от Европы и Китая, то есть без влияния третьих сторон.

    По мнению Лукьянова, выбор такого места подчеркивает формат диалога «один на один», когда остальной мир наблюдает, а посредники отсутствуют. Он отметил, что такой антураж удовлетворяет статусные амбиции собеседников и свидетельствует о серьезности намерений.

    Вместе с тем, Лукьянов заметил, что гарантии успеха такие переговоры не дают, однако, по его словам, они не похожи и на политическую имитацию.

    Американские СМИ допускали возможность участия Зеленского в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые запланированы на Аляске.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита Путина и Трампа.

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, что судьбу урегулирования украинского конфликта могут решить без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.

    9 августа 2025, 11:01
    На Западе сообщили о возможном прорыве после встречи Путина и Трампа

    The American Conservative: Встреча Путина и Трампа может стать прорывом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рассматривается как событие, способное дать старт новым шагам по прекращению боевых действий на Украине.

    Возможную значимость будущей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа для ситуации на Украине отметило издание The American Conservative, передает РИА «Новости».

    По мнению авторов статьи, именно такой саммит способен стать переломным моментом для мирного процесса и оживить застой в переговорах по урегулированию конфликта.

    В публикации подчеркивается, что ситуация для киевских властей на поле боя ухудшается, а военное преимущество России остается неоспоримым. Журналисты отмечают, что окончание боевых действий, вероятно, будет не результатом резких изменений, а итогом последовательных небольших шагов.

    «Встреча Трампа и Путина может ознаменовать собой прорыв в давно зашедших в тупик усилиях по урегулированию конфликта», – говорится в материале. Авторы считают, что сам по себе факт переговоров сможет привлечь внимание обеих сторон к необходимости достижения мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным решением судьбы урегулирования конфликта без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.

    По данным СМИ, Зеленский изменил условия по возможному урегулированию конфликта и выразил готовность работать над соглашением.

    Дональд Трамп заявил, что Зеленскому вскоре придется «кое-что подписать» для решения украинского вопроса.

    8 августа 2025, 19:04
    Bloomberg: Москва и Вашингтон готовят «соглашение о территориях»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Вашингтон рассматривают возможность закрепления российских успехов в специальной договоренности по линии фронта на Украине, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, стороны обсуждают документ, в котором предполагается зафиксировать территориальные успехи России и установить параметры перемирия, передает «Лента.Ру».

    Собеседники агентства заявляют, что встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может стать платформой для подписания так называемого «соглашения о территориях». Вашингтон, по данным агентства, пытается заручиться поддержкой Киева и союзников в Европе на случай достижения договоренностей.

    Источники агентства отмечают, что обсуждается вариант заморозки линии фронта на Украине, однако условия соглашения пока остаются неопределенными и могут быть скорректированы в процессе переговоров.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    В качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.

    9 августа 2025, 03:47
    Стало известно, что Путин будет первым посетившим Аляску российским лидером

    Путин станет первым посетившим Аляску российским лидером

    Стало известно, что Путин будет первым посетившим Аляску российским лидером
    Tекст: Ирма Каплан

    Впервые за всю историю государства российский президент официально посетит Аляску, что станет уникальным событием в истории двусторонних отношениях России и США.

    Предстоящий визит президента России Владимира Путина на Аляску станет первым эпизодом, когда российский лидер посетит этот американский штат, передает РИА «Новости».

    Ранее российские руководители посещали другие регионы США. В советское время Соединенные Штаты посещали Никита Хрущев, Алексей Косыгин, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев и Борис Ельцин, однако ни один из них не был на Аляске.

    По данным открытой американской статистики, каждый десятый американец не покидает пределы своего штата в течение жизни, а на Аляске бывали 12% жителей США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, когда занимал пост президента страны, посещал Гавайи, Нью-Йорк и Питтсбург. Владимир Путин ранее бывал в Нью-Йорке и штатах Техас, Мэриленд, Джорджия и Мэн, но не на Аляске. Последний визит Путина в США датируется 2015 годом.

    Три раза в США бывал Михаил Горбачев, Борис Ельцин – пять раз. На посту премьера Виктор Черномырдин четырежды гостил в Америке, один раз – Сергей Степашин, один – Михаил Касьянов.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.

    В Кремле информацию о встрече Путина и Трампа на Аляске подтвердили.

    8 августа 2025, 20:41
    ООН выразила готовность принять встречу Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    ООН готова предоставить свою штаб-квартиру в Нью-Йорке для возможной встречи президентов России и США, сообщила заместитель представителя генерального секретаря организации Стефани Трембле.

    Трембле заявила на брифинге, что такой запрос пока не поступал и вопрос о проведении саммита не обсуждался, передает ТАСС.

    «На данный момент я не думаю, что это вариант, который рассматривается теми, кто планирует встречу», – сказала она.

    Она также подчеркнула, что двери ООН «всегда открыты» для диалога между странами и для содействия международным переговорам. Трембле добавила, что организация всегда поощряет диалог и надеется на прогресс на пути к прекращению военных действий на Украине согласно Уставу ООН.

    Напомним, в качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.

    8 августа 2025, 20:09
    СМИ назвали возможные сроки встречи Путина и Трампа

    ТАСС: Путин и Трамп могут провести переговоры в конце следующей недели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в конце следующей недели.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Встреча возможна в конце следующей недели», – приводит агентство слова собеседника.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    В качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.

    8 августа 2025, 14:45
    Киев опроверг сообщения СМИ о планах урегулирования конфликта

    Киев отверг наличие каких-либо планов по урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что планы урегулирования украинского конфликта, о которых сообщают СМИ, не существуют.

    Глава центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы существующих планах по урегулированию ситуации на Украине не соответствует действительности, передает ТАСС.

    Он отметил, что сообщения о «планах» и «договоренностях», которые появляются в различных СМИ, являются выдумкой, а никаких реальных документов у журналистов нет, поскольку, по его словам, «идет совсем другой процесс».

    Ранее польское издание Onet сообщило о деталях плана урегулирования, который якобы предложил президент США Дональд Трамп. По информации издания, этот план предполагал не мирное соглашение, а установление перемирия между Россией и Украиной с сохранением российского контроля над уже занятыми территориями.

    Позднее советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг эту информацию. Он сообщил, что подобные темы не обсуждались во время телефонного разговора между Трампом, Зеленским и представителями европейских стран.

    Ранее Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Встреча Путина и Трампа запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    Ведущие международные издания отметили, что этот диалог может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    CNN сообщал, что после встречи возможны пять сценариев завершения конфликта на Украине, и только один из них является благоприятным для Киева.

    Эксперты рассказали, чего ждать от диалога Путина и Трампа.

    8 августа 2025, 14:02
    Рим исключили из списка мест встречи Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столица Италии не станет местом для предстоящей встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, сообщил источник.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, саммит лидеров пройдет не в Европе.

    Ранее канал Fox News заявил, что встреча Путина и Трампа может пройти уже в ближайший понедельник, а Рим якобы рассматривался одним из возможных мест для этого мероприятия. По данным телеканала, переговоры могут состояться 11 августа.

    Напомним, помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом.

