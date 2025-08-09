Дмитриев спрогнозировал попытки сорвать встречу Путина и Трампа

Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Дмитриев допустил попытки ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о риске провокаций и дезинформации со стороны третьих государств перед встречей президентов России и США.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в своем Telegram-канале, что некоторые страны могут предпринять попытки сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа», – написал Дмитриев.
Напомним, помощник российского лидера Юрий Ушаков также подтвердил выбор Аляски в качестве места встречи президентов России и США для переговоров по украинскому конфликту.
Ушаков заявил, что основной темой саммита Путина и Трампа станет долгосрочное урегулирование конфликта на Украине.
Политолог Федор Лукьянов подчеркнул исключительность формата «один на один» для переговоров России и США на Аляске.