Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»

Tекст: Елизавета Шишкова

Политолог Лукьянов обратил внимание на символическую значимость проведения переговоров России и США именно на Аляске, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Эксперт подчеркнул, что Аляска остается единственной территорией соседства двух стран, находящейся вдали от Европы и Китая, то есть без влияния третьих сторон.

По мнению Лукьянова, выбор такого места подчеркивает формат диалога «один на один», когда остальной мир наблюдает, а посредники отсутствуют. Он отметил, что такой антураж удовлетворяет статусные амбиции собеседников и свидетельствует о серьезности намерений.

Вместе с тем, Лукьянов заметил, что гарантии успеха такие переговоры не дают, однако, по его словам, они не похожи и на политическую имитацию.

Американские СМИ допускали возможность участия Зеленского в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые запланированы на Аляске.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита Путина и Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, что судьбу урегулирования украинского конфликта могут решить без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.