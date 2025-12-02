Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?2 комментария
Песков: Встреча Путина и Уиткоффа продлится столько, сколько потребуется
Переговоры президента России Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером начнутся после 17.00, и продлится столько, сколько потребуется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Встреча президента России Владимира Путина с главным американским переговорщиком по украинским вопросам Стивеном Уиткоффом не будет иметь установленных временных рамок, передает ТАСС.
Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча продлится столько, сколько потребуется для обсуждения всех важных тем.
Песков также сообщил, что американскую делегацию на встрече представят Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер – зять президента США Дональда Трампа. Беседа начнется в Кремле после 17.00 по московскому времени.
Ранее самолет, предположительно принадлежащий Стивену Уиткоффу, приземлился в Москве.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что этот день будет важным для мира.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник США Стивен Уиткофф проведут переговоры во второй половине дня 2 декабря в Москве.