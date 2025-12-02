Песков: Встреча Путина и Уиткоффа продлится столько, сколько потребуется

Tекст: Вера Басилая

Встреча президента России Владимира Путина с главным американским переговорщиком по украинским вопросам Стивеном Уиткоффом не будет иметь установленных временных рамок, передает ТАСС.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча продлится столько, сколько потребуется для обсуждения всех важных тем.

Песков также сообщил, что американскую делегацию на встрече представят Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер – зять президента США Дональда Трампа. Беседа начнется в Кремле после 17.00 по московскому времени.

Ранее самолет, предположительно принадлежащий Стивену Уиткоффу, приземлился в Москве.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что этот день будет важным для мира.

Президент России Владимир Путин и спецпосланник США Стивен Уиткофф проведут переговоры во второй половине дня 2 декабря в Москве.