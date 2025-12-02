Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?2 комментария
Самолет, предположительно, Уиткоффа приземлился в Москве
В московском аэропорту Внуково приземлился самолет, на борту которого, как предполагают, находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, сообщил источник в авиационных кругах.
Самолет, предположительно с находящимся на борту спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, приземлился 2 декабря в Москве. К аэропорту Внуково подъехал автомобиль главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. На территории аэропорта также был замечен кортеж автомобилей с номерами посольства США, что свидетельствует о подготовке к встрече американской делегации, передает ТАСС.
Отмечается, что приезд Дмитриева связан с визитом американского спецпосланника.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал текущий день важным для мира.
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом назначены на вторую половину 2 декабря в Москве.