Самолет, предположительно, Уиткоффа приземлился в Москве

Tекст: Вера Басилая

Самолет, предположительно с находящимся на борту спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, приземлился 2 декабря в Москве. К аэропорту Внуково подъехал автомобиль главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. На территории аэропорта также был замечен кортеж автомобилей с номерами посольства США, что свидетельствует о подготовке к встрече американской делегации, передает ТАСС.

Отмечается, что приезд Дмитриева связан с визитом американского спецпосланника.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал текущий день важным для мира.

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом назначены на вторую половину 2 декабря в Москве.