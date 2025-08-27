Суд Парижа отказал Касаткину в освобождении под надзор

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что решение было принято без объяснения причин, передает РИА «Новости». Касаткин остается под стражей, однако у него есть право подать кассационную жалобу.

22 августа адвокат Касаткина Фредерик Бело сообщил, что российский баскетболист, находящийся в тюрьме Парижа, получил более приемлемые условия благодаря действиям его защиты.

Ранее Касаткин заявлял, что его карьера оказалась под угрозой из-за абсурдных обвинений. Он описывал детали своего задержания, условия содержания в тюрьме и свою позицию по обвинениям в киберпреступлениях.

Напомним, российский баскетболист был задержан в аэропорту Парижа по запросу США по подозрению в киберпреступлениях.