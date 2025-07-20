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Баскетболист Касаткин заявил об угрозе карьере из-за ареста во Франции
Российский баскетболист Даниил Касаткин, арестованный во Франции по запросу США, заявил, что из-за «абсурдных обвинений» его карьера оказалась под угрозой.
Касаткин подчеркнул, что на момент задержания его агент вел переговоры с клубами, и ожидалось заключение контракта на следующий сезон, однако теперь вся карьера «поставлена на паузу» из-за «абсурдных обвинений», передает РИА «Новости».
Баскетболист не знает, когда сможет освободиться, и признался, что испытывает сильный гнев по этой причине. Он выразил уверенность, что сможет выдержать испытания и вернется «еще сильнее».
«Мне сказали, что этой тюрьме 200 лет. Я не буду вдаваться в подробности, как она работает. Скажу лишь, что решить любую проблему здесь невероятно сложно, особенно если вы не знаете французского. Все сотрудники раздражаются, когда я пытаюсь говорить с ними по-английски», – сказал он.
Касаткин выразил намерение заняться изучением французского, чтобы получить возможность «решать здесь элементарные задачи».
Адвокат Фредерик Бело уточнил, что с момента ареста Касаткин не смог поговорить с родителями и очень за них переживает. Поддержку баскетболисту выражает его невеста. Бело отметил, что для подзащитного ситуация стала «самым тяжелым испытанием в жизни». В заключении Касаткин молится и просит о поддержке для близких, рассказал адвокат.
Бело сообщил, что у Касаткина «пока нет доступа к тренажерному залу», он «пытается поддерживать форму в камере». При этом ему «не разрешили выйти на спортивную площадку, хотя окно его камеры выходит прямо на баскетбольное кольцо». Бело передал Касаткину русские книги, блокнот, ручки, листы бумаги и конверты для писем, купленные его невестой. Среди книг, которые он читает в тюрьме – «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Касаткин в июне после прибытия в аэропорт Парижа был задержан по запросу США по подозрению в киберпреступлениях. Суд Франции отказал спортсмену в освобождении под залог. В середине июля российские дипломаты посетили Касаткина в тюрьме Френ под Парижем – тогда он впервые встретился с представителем России после задержания.