Баскетболист Касаткин рассказал о содержании в заключении во Франции

Tекст: Алексей Дегтярев

Касаткин в интервью «Коммерсанту» рассказал, что его задержали 21 июня в аэропорту Парижа по американскому ордеру, он прилетел туда вместе с невестой.

На паспортном контроле у него изъяли документы, провели личный досмотр и без возможности попрощаться увезли в участок. Там ему сообщили о причинах задержания и поместили в изолятор с элементарными условиями.

Первый допрос прошел с переводчиком, но без адвоката. Только позже, перед первым судебным заседанием, Касаткин смог передать имя юриста, рекомендованного консульством. 9 июля суд постановил оставить баскетболиста под стражей, выдвинув обвинения в кибермошенничестве и несанкционированном доступе к электронным системам. Французские власти не раскрыли деталей дела. Сам Касаткин категорически отвергает вину, заявляя, что не обладает нужной квалификацией.

Сейчас Касаткин содержится в пенитенциарном центре Френ, где, по его словам, условия очень скромные: первые 25 дней в камере не было ни стула, ни средств гигиены. Питание выдают дважды в день, его качество и количество спортсмен считает недостаточными.

Связь с внешним миром ограничена, а личные встречи – запрещены. Письма родителям Касаткин передает через адвоката. Его поддерживает невеста, друзья и российское консульство, представитель последнего навещал его в изоляторе.

Адвокат Касаткина подал ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. Документы уже представлены суду, и решение по этому вопросу ожидается в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Касаткин заявил, что его карьера оказалась под угрозой из-за абсурдных обвинений.