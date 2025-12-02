Зять Трампа Кушнер оказался потомком белорусских партизан

Tекст: Вера Басилая

Предки Джареда Кушнера проживали в центре Новогрудка в Гродненской области Белоруссии, его семья оказалась потомками участников партизанского движения, передает Sputnik Беларусь.

В декабре 1941 года Кушнеры оказались в гетто, созданном на оккупированной нацистами территории. Затем семья совершила массовый побег: глава семьи Зейдель Кушнер с дочерями дошел до партизанского отряда Бельских, который специализировался на спасении людей и иногда принимал участие в боевых операциях против захватчиков.

В этом отряде дочь Кушнера Рая познакомилась с будущим мужем Йозефом Берковичем, который перед эмиграцией в США сменил фамилию на Кушнер. Их сын Чарльз Кушнер стал американским миллионером, а после женитьбы его сына Джареда на Иванке Трамп – сватом Дональда Трампа.

Отряд Бельских, в который вошли родственники Кушнеров, насчитывал до 1200 человек, однако активная боевая группа состояла примерно из 150 человек. Чарльз Кушнер неоднократно приезжал в Белоруссию, начиная с 1989 года, чтобы показать внукам место заключения предков, комнату и нары гетто, а также ложку, которой делали подкоп. Сейчас на этом месте организован музей.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли на встречу с Владимиром Путиным в Москву.

Перед встречей Уиткофф и Кушнер пообедали в московском ресторане пирожками-посикунчиками, филе оленя, перепелкой с гречкой и яблочной шарлоткой.

Владимир Путин провел краткую беседу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле, уделив внимание их впечатлениям от прогулки по Москве.

