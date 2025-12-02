  • Новость часаВ крупном ДТП на М-12 в Нижегородской области пострадали 17 человек
    Французские военные предчувствуют свою гибель на Украине
    Уиткоффа и Кушнера в Москве накормили посикунчиками
    Покупательница квартиры Долиной потребовала вернуть ей жилье
    Российские ученые нашли в Арктике поедающие пластик бактерии
    Путин: Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска
    Путин: Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас
    Путин: Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством
    МИД России обвинил спецназ Британии в казнях афганцев
    Times рассказала, как Рубио оттеснили с переговоров по Украине
    Глеб Простаков Глеб Простаков Регионы поборются с помолодевшими курильщиками

    Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?

    Владек Дарман Владек Дарман Кончаловский с Водолазкиным предложили оценить вкус бессмертия

    Сможет ли человек из прошлого, хранящий в себе боль и любовь ушедшей эпохи, найти свое место в цифровом мире будущего, когда стремление к вечной жизни перестало быть утопией и превратилось в глобальную индустрию?

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Россия открыла безвиз с Китаем

    Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.

    2 декабря 2025, 23:10 • Новости дня

    Зять Трампа Кушнер оказался потомком белорусских партизан

    Tекст: Вера Басилая

    Семья зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера бежала из нацистского гетто в Гродненской области, после чего присоединилась к партизанскому отряду Бельских, сообщили СМИ.

    Предки Джареда Кушнера проживали в центре Новогрудка в Гродненской области Белоруссии, его семья оказалась потомками участников партизанского движения, передает Sputnik Беларусь.

    В декабре 1941 года Кушнеры оказались в гетто, созданном на оккупированной нацистами территории. Затем семья совершила массовый побег: глава семьи Зейдель Кушнер с дочерями дошел до партизанского отряда Бельских, который специализировался на спасении людей и иногда принимал участие в боевых операциях против захватчиков.

    В этом отряде дочь Кушнера Рая познакомилась с будущим мужем Йозефом Берковичем, который перед эмиграцией в США сменил фамилию на Кушнер. Их сын Чарльз Кушнер стал американским миллионером, а после женитьбы его сына Джареда на Иванке Трамп – сватом Дональда Трампа.

    Отряд Бельских, в который вошли родственники Кушнеров, насчитывал до 1200 человек, однако активная боевая группа состояла примерно из 150 человек. Чарльз Кушнер неоднократно приезжал в Белоруссию, начиная с 1989 года, чтобы показать внукам место заключения предков, комнату и нары гетто, а также ложку, которой делали подкоп. Сейчас на этом месте организован музей.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли на встречу с Владимиром Путиным в Москву.

    Перед встречей Уиткофф и Кушнер пообедали в московском ресторане пирожками-посикунчиками, филе оленя, перепелкой с гречкой и яблочной шарлоткой.

    Владимир Путин провел краткую беседу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле, уделив внимание их впечатлениям от прогулки по Москве.

    2 декабря 2025, 10:47 • Новости дня
    Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»

    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во вторник в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, где обсудят продвижение мирной инициативы Трампа на Украине, это день будет важным для мира, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал 2 декабря важным днем для мира, передает ТАСС.

    Он отметил, что в этот день в Москве ожидается прибытие команды, разработавшей соглашение Дональда Трампа по мирному урегулированию в Газе, чтобы обсудить продвижение мирной повестки Трампа, теперь уже применительно к Украине.

    «Важный день для мира», – отметил Дмитриев.

    Ранее в Белом доме заявили, что пункты мирного соглашения по Украине дорабатывались и корректировались в ходе переговоров.

    Глава американского государства Дональд Трамп отметил, что на встрече в Москве возможен также приезд Джареда Кушнера.

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом пройдут во второй половине дня 2 декабря в Москве.


    2 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером появился в куртке с символикой Национального центра «Россия» и цитатой президента России.

    Перед началом переговоров американской стороны с Владимиром Путиным Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, передает ТАСС.

    Дмитриев пришел в куртке с выставки-форума «Россия», на которой была нанесена цитата президента: «Россия не та страна, которая чего-то боится!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Стивеном Уиткоффом в Москве 2 декабря. В этот день в Москве состоится обсуждение продвижения мирной инициативы Дональда Трампа на Украине, о чем сообщил Кирилл Дмитриев.

    Переговоры Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером начнутся после 17.00 и продлятся столько, сколько потребуется.

    2 декабря 2025, 17:50 • Видео
    Россия открыла границы для китайцев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    2 декабря 2025, 22:22 • Новости дня
    Уиткоффа и Кушнера в Москве накормили посикунчиками

    Уиткофф и Кушнер попробовали посикунчики, кулебяку, оленину и русские закуски в Москве

    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер угощались в московском ресторане пирожками-посикунчиками, филе оленя, перепелкой с гречкой, яблочной шарлоткой.

    Меню обеда, организованного для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, включало разнообразные русские блюда, передает РИА «Новости».

    Им подали салаты «Столичный», «Мимоза» и «Рассолье», фирменные посикунчики с крабом, пельмени с грибами, перепелку с гречкой, кулебяку из трех видов рыб, палтус на пару и филе оленя.

    Традиционные пермские посикунчики, представляющие собой мясные пирожки из пельменного теста с начинкой из говядины и свинины, особенно понравились гостям.

    Директор ресторана Savva Максим Романцев, где обедали Уиткофф и Кушнер, отметил, что Уиткофф особенно любит чебуреки и хрустящее тесто во фритюре». Больше всего спецпосланнику США понравились посикунчики с крабом и лепешки с сыром, которые он попросил сам, передает «Москва 24».

    Помимо основных блюд, стол был украшен классическими закусками – красной, черной и щучьей икрой, крабами, гребешком и ассорти из русских рыбных и мясных продуктов. На десерт гостям предложили торт «Наполеон», яблочную шарлотку и ягодное ассорти. Во время прошлого визита Уиткофф гулял по центру Москвы и пробовал чебуреки, а на переговорах в Петербурге успел посетить синагогу и Исаакиевский собор.

    Ранее Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году.

    Напомним, президент России Владимир Путин во вторник начал встречу с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также является зятем президента США Дональда Трампа.

    2 декабря 2025, 21:10 • Новости дня
    Times рассказала, как Рубио оттеснили с переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ключевые роли в переговорах с Россией по урегулированию ситуации на Украине заняли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, фактически лишив полномочий Марко Рубио, пишет британская газета Times.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вытеснили с переговорного процесса по Украине госсекретаря США Марко Рубио, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Times. Издание отмечает, что Рубио ранее был известен как представитель, благосклонно настроенный к Киеву.

    Также сообщается, что Рубио участвовал в переработке плана по урегулированию, который изначально был согласован между Уиткоффом, Кушнером и спецпредставителем России Кириллом Дмитриевым во время переговоров в Майами в конце октября.

    План включает 28 пунктов, направленных на урегулирование ситуации на Украине. Times подчеркивает, что роль Рубио в этом процессе стала менее значимой после согласования документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Белом доме заявили о значительной доработке мирного соглашения по украинскому урегулированию.

    Во Флориде прошли переговоры США и Украины, которые политолог Скачко назвал «флоридским междусобойчиком» Рубио и Умерова.

    Президент России Владимир Путин начнет переговоры с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером во вторник после 17.00, и по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, они продлятся столько, сколько потребуется.


    2 декабря 2025, 13:03 • Новости дня
    Кремль назвал план Трампа хорошей основой для урегулирования на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль считает инициативы администрации президента США Дональда Трампа возможной основой для будущих соглашений по урегулированию ситуации на Украине и отмечает роль США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что предстоящие финальные договоренности по ситуации на Украине должны основываться на предложениях Трампа, назвав их «очень хорошей основой». Песков отметил, что урегулирование этого вопроса требует решения ряда принципиальных задач, передает ТАСС.

    Представитель Кремля в ходе брифинга для индийских журналистов в преддверии саммита России и Индии заявил, что Соединенные Штаты проводят очень эффективное посредничество по Украине.

    «Посредничество США очень эффективно, и мы надеемся, что посредничество США будет успешным. И мы готовы внести свой вклад в это, потому что мы заинтересованы в мире», – отметил он, добавив, что Москва рассчитывает на продолжение таких усилий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль не раскрывает детали предложенного США плана по Украине, предпочитая вести переговоры без широкого освещения в прессе.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон сократил количество пунктов в проекте мирного урегулирования на Украине с 28 до 22, и многие из них были решены благоприятным образом.

    2 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Москве

    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал встречу с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также является зятем президента США Дональда Трампа.

    Кремль в Telegram-канале сообщил, что с российской стороны во встрече также участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется».

    Глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира».

    2 декабря 2025, 20:22 • Новости дня
    Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером с обсуждения Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел краткую беседу со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле, уделив внимание впечатлениям гостей от прогулки по Москве.

    Путин подчеркнул, что «городские власти по праву гордятся тем, что сделали для развития столицы за последние годы», и выразил надежду, что гости увидели это своими глазами, передает ТАСС. Уиткофф в ответ назвал Москву удивительным городом. Также Путин поприветствовал спецпосланника фразой: «Рад вас видеть».

    Напомним, Путин во вторник начал встречу с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также является зятем президента США Дональда Трампа.

    2 декабря 2025, 12:35 • Новости дня
    Кремль уточнил время встречи Путина и Уиткоффа в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президента России Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом стартует в Москве через пять часов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Москве примерно через пять часов, передает ТАСС.

    «Господин Уиткофф будет в Москве, он наш главный переговорщик, и он встретится с нашим президентом», – отметил Песков в комментариях для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

    Песков заявил, что до этого представители США и Украины провели несколько недель довольно напряженной работы, чтобы подготовить версию плана урегулирования по инициативе президента Дональда Трампа.

    Ранее самолет, предположительно перевозящий спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, пересек Атлантический океан и вошел в зону контроля европейских авиадиспетчеров.

    В Москве 2 декабря во второй половине дня пройдут переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа.

    На встрече будет обсуждаться продвижение мирной инициативы Трампа на Украине, и этот день будет являться важным для мира, как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    2 декабря 2025, 14:36 • Новости дня
    Песков переадресовал вопрос о литовском беспилотнике Минобороны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов о разведывательном литовском беспилотнике, который упал в Белоруссии, Минобороны.

    «Здесь я точными данными не располагаю. Здесь все-таки лучше [уточнить], наверное, у военных. Они знают, наверное, детали», – сказал он, передает ТАСС.

    Песков добавил, что не владеет конкретной информацией и поэтому предпочитает не делать каких-либо заявлений.

    Ранее Минск сообщил о падении литовского беспилотника в Гродно. МИД Белоруссии выступил с требованием к литовской стороне провести тщательное расследование и наказать виновных в связи с инцидентом с дроном.

    Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко сравнила действия Литвы со «стрельбой между ног».

    2 декабря 2025, 14:00 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Уиткоффа продлится столько, сколько потребуется

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры президента России Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером начнутся после 17.00, и продлится столько, сколько потребуется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Встреча президента России Владимира Путина с главным американским переговорщиком по украинским вопросам Стивеном Уиткоффом не будет иметь установленных временных рамок, передает ТАСС.

    Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча продлится столько, сколько потребуется для обсуждения всех важных тем.

    Песков также сообщил, что американскую делегацию на встрече представят Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер – зять президента США Дональда Трампа. Беседа начнется в Кремле после 17.00 по московскому времени.

    Ранее самолет, предположительно принадлежащий Стивену Уиткоффу, приземлился в Москве.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что этот день будет важным для мира.

    Президент России Владимир Путин и спецпосланник США Стивен Уиткофф проведут переговоры во второй половине дня 2 декабря в Москве.

    2 декабря 2025, 12:16 • Новости дня
    Самолет Уиткоффа пересек океан и миновал Ирландию

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет, предположительно перевозящий спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, пересек Атлантический океан и вошел в зону контроля европейских авиадиспетчеров, сообщили в авиадиспетчерской службе района полетной информации «Шанвик».

    Источник в диспетчерской службе района «Шанвик», который отвечает за воздушное движение над частью Атлантики сообщил, что примерно в 06:00 по всемирному времени (09:00 мск) борт Уиткоффа был взят на сопровождение европейскими диспетчерами.Самолет пересек Атлантический океан и уже прошел Ирландию, передает ТАСС.

    Источник добавил, что самолет уже пролетел над Фарерскими островами. Таким образом, он вышел из воздушной зоны, где, по предположениям некоторых СМИ, могла пройти встреча спецпредставителя США с Зеленским. Ранее ТАСС уточнил, что самолет вылетел из Флориды около 1.00 по всемирному времени (4.00 мск).

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведут встречу во вторник в Москве для обсуждения продвижения мирной инициативы Трампа на Украине.

    Переговоры президентов России и спецпосланника США запланированы на вторую половину дня 2 декабря в Москве.

    2 декабря 2025, 13:04 • Новости дня
    Самолет с Уиткоффом вошел в воздушное пространство России

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет, на котором, предположительно, летит спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, около 12.50 мск вошел в воздушное пространство России через контрольную точку «IGORO», сообщили в авиадиспетчерской службе Латвии.

    Лайнер, на борту которого предположительно находился спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, вошел в воздушное пространство России, передает ТАСС. Об этом сообщил источник агентства в авиадиспетчерской службе Латвии.

    По его словам, самолет пересек границу с Россией в районе контрольной точки «IGORO» в 12.50 по московскому времени. После этого борт приняли на контроль российские авиадиспетчеры.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом стартует в Москве через пять часов.

    2 декабря 2025, 13:21 • Новости дня
    Стало известно о встрече Дмитриева и Уиткоффа в Москве во вторник

    Tекст: Вера Басилая

    Во вторник в Москве состоится встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и американский спецпосланник Стивен Уиткофф проведут встречу в Москве, передает ТАСС.

    По данным источников агентства, знакомых с программой визита американского представителя, переговоры состоятся во вторник.

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом пройдут во второй половине дня 2 декабря в Москве.

    глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что этот день будет важным для мира.

    2 декабря 2025, 22:42 • Новости дня
    Переговоры Путина с Уиткоффом длятся почти три часа

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Москве продолжаются уже около трех часов с момента начала в 19.35.

    О начале переговоров Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом стало известно около 19.35 по московскому времени, передает ТАСС. О завершении встречи на данный момент официально не объявлено.

    Во встрече с российской стороны принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, который также занимает должность спецпредставителя по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. С американской стороны присутствовал предприниматель, инвестор и основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где иностранных гостей накормили посикунчиками и блюдами русской кухни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». При этом глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира».

    2 декабря 2025, 14:04 • Новости дня
    В Кремле заявили о незаконности западных санкций против нефтяного сектора

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России считают введенные Западом ограничения против нефтяной отрасли страны незаконными по нормам международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия считает ограничения, введенные в отношении ее топливных компаний, незаконными по нормам международного права, передает ТАСС.

    Он отметил, что ограничения Запада против российского нефтяного сектора не одобрены Совбезом ООН, а потому с точки зрения Москвы не имеют юридической силы в международном праве.

    Песков пояснил, что несмотря на введенные меры, Россия не допустила существенного сокращения объемов торговли нефтью. По его словам, некоторые краткосрочные снижения экспорта возможны, но в целом страна успешно справляется с задачей обеспечения поставок своим покупателям.

    Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не признает санкции со стороны западных стран, поскольку они не получили поддержки со стороны Совбеза ООН. Он также отметил, что Россия накопила значительный опыт работы в условиях подобных ограничений и намерена дальше совершенствовать разработанные практики.

    Песков добавил, что российские компании продолжают искать способы поддерживать и развивать международную торговлю даже в условиях давления, гарантируя надежность поставок нефти и нефтепродуктов зарубежным партнерам.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент назвал ранее введенные пакеты санкций Евросоюза против России неэффективными 19 раз подряд.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что политика угроз санкциями во внешней политике властей США демонстрирует применение тактики кнута и пряника к странам, которые считаются непокорными и непослушными.

