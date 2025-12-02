Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?6 комментариев
Зять Трампа Кушнер оказался потомком белорусских партизан
Семья зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера бежала из нацистского гетто в Гродненской области, после чего присоединилась к партизанскому отряду Бельских, сообщили СМИ.
Предки Джареда Кушнера проживали в центре Новогрудка в Гродненской области Белоруссии, его семья оказалась потомками участников партизанского движения, передает Sputnik Беларусь.
В декабре 1941 года Кушнеры оказались в гетто, созданном на оккупированной нацистами территории. Затем семья совершила массовый побег: глава семьи Зейдель Кушнер с дочерями дошел до партизанского отряда Бельских, который специализировался на спасении людей и иногда принимал участие в боевых операциях против захватчиков.
В этом отряде дочь Кушнера Рая познакомилась с будущим мужем Йозефом Берковичем, который перед эмиграцией в США сменил фамилию на Кушнер. Их сын Чарльз Кушнер стал американским миллионером, а после женитьбы его сына Джареда на Иванке Трамп – сватом Дональда Трампа.
Отряд Бельских, в который вошли родственники Кушнеров, насчитывал до 1200 человек, однако активная боевая группа состояла примерно из 150 человек. Чарльз Кушнер неоднократно приезжал в Белоруссию, начиная с 1989 года, чтобы показать внукам место заключения предков, комнату и нары гетто, а также ложку, которой делали подкоп. Сейчас на этом месте организован музей.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли на встречу с Владимиром Путиным в Москву.
Перед встречей Уиткофф и Кушнер пообедали в московском ресторане пирожками-посикунчиками, филе оленя, перепелкой с гречкой и яблочной шарлоткой.
Владимир Путин провел краткую беседу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле, уделив внимание их впечатлениям от прогулки по Москве.