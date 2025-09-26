Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Путин заявил о готовности финансировать АЭС в Белоруссии
Путин сообщил о решении вопроса финансирования новой белорусской АЭС
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что при наличии потребителя строительство новой атомной электростанции в Белоруссии возможно без проблем с финансированием.
Заявление прозвучало во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле, передает ТАСС. Лукашенко предложил построить новую АЭС на востоке Белоруссии, чтобы обеспечить электроэнергией регионы Донбасса и Новороссии. Он отметил, что при принятии решения строительство начнется незамедлительно.
Путин в ответ подчеркнул, что вопрос с финансированием не стоит, если есть потребитель, который будет закупать электроэнергию по соответствующему тарифу. Президент России заявил: «Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема». Лукашенко согласился с Владимиром Путиным, назвав это «самым главным».
Ранее на встрече в Кремле Путин отметил, что запуск Белорусской АЭС обеспечивает около 40% электроэнергии в стране и снижает ее зависимость от импорта газа. Президент также назвал Белоруссию серьезным партнером России в области атомной энергетики.
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах обсудить с Владимиром Путиным строительство второй атомной электростанции в Белоруссии.