Путин заявил о готовности финансировать АЭС в Белоруссии

Путин сообщил о решении вопроса финансирования новой белорусской АЭС

Tекст: Елизавета Шишкова

Заявление прозвучало во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле, передает ТАСС. Лукашенко предложил построить новую АЭС на востоке Белоруссии, чтобы обеспечить электроэнергией регионы Донбасса и Новороссии. Он отметил, что при принятии решения строительство начнется незамедлительно.

Путин в ответ подчеркнул, что вопрос с финансированием не стоит, если есть потребитель, который будет закупать электроэнергию по соответствующему тарифу. Президент России заявил: «Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема». Лукашенко согласился с Владимиром Путиным, назвав это «самым главным».

Ранее на встрече в Кремле Путин отметил, что запуск Белорусской АЭС обеспечивает около 40% электроэнергии в стране и снижает ее зависимость от импорта газа. Президент также назвал Белоруссию серьезным партнером России в области атомной энергетики.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах обсудить с Владимиром Путиным строительство второй атомной электростанции в Белоруссии.