Путин назвал Белоруссию серьезным партнером России в атомной энергетике

  • Новость часаРоссия и Иран подписали соглашение о строительстве АЭС «Хормоз»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай готов изменить мировые центры хранения золота
    Алиев с трибуны ГА ООН заявил о гибели Каспийского моря
    Каллас заявила о неспособности ЕС единолично поддерживать Украину
    Трамп поспорил с женой на борту вертолета (видео)
    Российские войска освободили сумскую Юнаковку
    Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
    Юшков: Турция не выполнит требование Трампа об отказе от газа и нефти из России
    Депутаты в Словакии одобрили закрепление двух полов в конституции
    Названа возможная причина срочного сбора военного командования США
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    10 комментариев
    26 сентября 2025, 12:49 • Новости дня

    Путин назвал Белоруссию серьезным партнером России в атомной энергетике

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Белоруссия стала серьезным партнером России в области атомной энергетики.

    Путин заявил, что Белоруссия стала серьезным партнером России в области атомной энергетики, передает ТАСС.

    «На сегодня Белоруссия стала нашим таким серьезным партнером в области атомной энергетики, поскольку создана первая АЭС в Белоруссии. И более того, возникла отрасль в Белоруссии, специалисты которой сейчас вместе с Росатомом работают над возведением объектов в третьих странах», – заявил Путин.

    Президенты России и Белоруссии проводят переговоры в Кремле.

    Путин и Александр Лукашенко обменялись дружеским объятием перед началом встречи.

    Александр Лукашенко намерен передать Владимиру Путину послание от американской стороны.

    23 сентября 2025, 18:38 • Новости дня
    Глава МВД Польши распорядился открыть границу с Белоруссией

    Глава МВД Польши Кервиньский распорядился открыть границу с Белоруссией

    Глава МВД Польши распорядился открыть границу с Белоруссией
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения через пограничные пункты с Белоруссией.

    Ограничения действовали с 12 сентября на время учений «Запад-2025» и касались нескольких контрольно-пропускных пунктов, передает ТАСС.

    «Я только что подписал распоряжение, согласно которому завтра ночью в 00.00 (01.00 мск 25 сентября) возобновится движение на пунктах пропуска на границе Польши с Белоруссией», – сообщил министр в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, 12 сентября Польша перекрыла границу с Белоруссией забором с колючей проволокой.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Польши закрыть границу недружественным шагом, направленным против интересов Китая.

    Комментарии (6)
    25 сентября 2025, 21:30 • Новости дня
    Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен передать российскому лидеру Владимиру Путину определенные сообщения от американской стороны во время предстоящей личной встречи.

    Отвечая на вопросы журналистов на полях Глобального атомного форума, Лукашенко подтвердил, что в ходе переговоров с Путиным они обсудят широкий круг общих вопросов. «Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    При уточняющем вопросе о том, будут ли среди этих посланий обращения от представителей США, Лукашенко ответил утвердительно. Он добавил, что накопилось много вопросов, и пообещал рассказать подробности уже после встречи с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визит Александр Лукашенко пройдет 25–26 сентября. В четверг в столичном аэропорту Внуково приземлился самолет Лукашенко, который приехал в Россию с рабочим визитом.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    Комментарии (3)
    23 сентября 2025, 15:52 • Новости дня
    Туск объявил о скором открытии границы Польши с Белоруссией

    Польша решила открыть закрытые переходы на границе с Белоруссией

    Tекст: Денис Тельманов

    Пограничные пункты между Польшей и Белоруссией вновь начнут работу в полночь со среды на четверг, после временного закрытия из-за учений.

    Пограничные переходы на польско-белорусской границе будут открыты в ночь на 25 сентября, передает ТАСС. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск во время обращения к правительству. Он уточнил, что в полночь со среды на четверг все закрытые ранее пункты вновь начнут функционировать.

    По словам Туска, решение принято после завершения военных учений «Запад-2025», из-за которых граница была закрыта с 12 сентября. Прямая трансляция выступления премьера велась польским телеканалом TVP Info.

    Туск также подчеркнул, что открытие границы позволит нормализовать передвижение граждан и грузов между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Польши закрыть границу недружественным шагом, направленным против интересов Китая.

    Государственный пограничный комитет Белоруссии не получал официальной информации о возобновлении работы польских пунктов пропуска. Польские власти планируют поэтапное открытие границы с Белоруссией, и первым этапом будет запуск железнодорожного сообщения.

    Комментарии (9)
    25 сентября 2025, 19:23 • Новости дня
    Лукашенко объявил о скорой поставке комплексов «Орешник» в Белоруссию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о скорой поставке российских ракетных комплексов «Орешник» в страну.

    Он отметил, что комплексы уже находятся в пути и прибудут в ближайшее время, передает ТАСС. «Уже в пути, все будет нормально», – ответил Лукашенко на вопрос журналистов о том, доставлены ли комплексы «Орешник» в Белоруссию.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что поставка ракет «Орешник» в Белоруссию завершится до конца года.

    В июле в Белоруссии сформировали подразделения, которые оснастят «Орешником».

    Комментарии (4)
    26 сентября 2025, 02:35 • Новости дня
    Посольство Польши призвало сограждан покинуть Белоруссию

    Tекст: Ирма Каплан

    Посольство Польши в Минске объявило о восстановление приграничного движения в пунктах пропуска с республикой и призвало своих граждан покинуть страну.

    С 25 сентября 2025 года возобновлено пограничное движение в пунктах пропуска Республики Польша с Белоруссией, для пассажирского сообщения с Польшей открыт только пограничный переход Тересполь-Брест. Для грузового сообщения открыт пограничный переход Корощин (Кукурыки)-Козловиче, сообщается польском диппредставительстве.

    «Посольство вновь заявляет, что в связи с обострением ситуации, продолжающейся войной в регионе и неоднократными произвольными арестами граждан Польши Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от любых поездок в Республику Беларусь», – сказано в сообщении на сайте дипмиссии.

    Там предупреждают, что в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ и других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться  невозможной.

    «Министерство иностранных дел призывает граждан Польши, остающихся в Республике Беларусь, незамедлительно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства», – призывают сограждан польские дипломаты.

    Напомним, 12 сентября Польша перекрыла границу с Белоруссией забором с колючей проволокой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Польши закрыть границу недружественным шагом, направленным против интересов Китая.

    Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский 23 сентября

    подписал распоряжение о возобновлении движения через пограничные пункты с Белоруссией.


    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 18:30 • Новости дня
    Лукашенко поблагодарил Путина, Кириенко и Лихачева за строительство АЭС в Белоруссии
    Лукашенко поблагодарил Путина, Кириенко и Лихачева за строительство АЭС в Белоруссии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белоруссия стала по-настоящему ядерным государством благодаря России, заявил президент республики Александр Лукашенко на заседании Глобального атомного форума. За строительство АЭС он поблагодарил президента России Владимира Путина, генерального директора Росатома Алексея Лихачева и первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

    Лукашенко обратился лично к президенту России Владимиру Путину, поблагодарив его за поддержку и передачу опыта в строительстве атомных станций. «Спасибо, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством. Не жалея никаких секретов, соблюдая международное право и принципы», – сказал президент Белоруссии. Он также выразил благодарность главе Росатома Алексею Лихачеву и первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко, передает ТАСС.

    Лукашенко отметил, что республика готова участвовать в строительстве атомных станций не только в Белоруссии, но и за рубежом. По словам президента, белорусские специалисты освоили все этапы создания атомной инфраструктуры, кроме производства реакторов, который остается российской компетенцией.

    Он заявил, что Белоруссия и Россия готовы гарантировать высокое качество строительства АЭС для стран-партнеров, и обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с предложением о сотрудничестве при одобрении российского руководства.

    Ранее Лукашенко решил обсудить с Путиным вопрос строительства второй АЭС в Белоруссии.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 18:07 • Новости дня
    Лукашенко решил обсудить с Путиным вопрос строительства второй АЭС в Белоруссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным строительство второй атомной электростанции в Белоруссии.

    По словам Лукашенко, окончательное решение по этому вопросу может быть принято уже в ближайшую пятницу, передает РИА «Новости».

    Лукашенко отметил, что первая атомная станция была создана совместно с Россией, и назвал ее «самым продвинутым проектом». Он подчеркнул, что намерен обсудить детали дальнейшего сотрудничества с Путиным в рамках встречи в Москве на Глобальном атомном форуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визит Александр Лукашенко пройдет 25–26 сентября. В четверг в столичном аэропорту Внуково приземлился самолет Лукашенко, который приехал в Россию с рабочим визитом.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 12:15 • Новости дня
    Самолет Лукашенко приземлился в Москве

    Президент Белоруссии Лукашенко прилетел в Москву с визитом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столичном аэропорту Внуково приземлился самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко, который приехал в Россию с рабочим визитом.

    Борт с президентом Белоруссии Александром Лукашенко совершил посадку в аэропорту Внуково. Ожидается, что рабочий визит белорусского лидера продлится несколько дней, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визит Александр Лукашенко пройдет 25–26 сентября.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 11:59 • Новости дня
    Анонсирован фестиваль документального кино в Минске о Донбассе и СВО

    В столице Белоруссии планируется провести международный фестиваль, на котором представят шесть документальных фильмов о Донбассе и спецоперации, созданных RTД и белорусскими авторами.

    Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев» проведут в Минске, сообщает RT.

    Фестиваль пройдет с 26 по 27 сентября на площадке Национальной библиотеки Белоруссии. Зрители увидят шесть фильмов, посвященных событиям в Донбассе и спецоперации на Украине, включая работы белорусских и российских документалистов из RTД.

    Перед началом кинопоказов пройдет церемония передачи сборников «ПоэZия русской зимы» в фонд Национальной библиотеки. Книги передадут во все библиотеки страны. На открытии выступят поэты Александр Антипов и Динара Керимова.

    Один из ключевых фильмов фестиваля – премьера RT «Донбасс. Без права голоса», раскрывающая истории европейских журналистов, чьи репортажи о Донбассе запрещены к показу на Западе. Проведение фестиваля стало возможным при поддержке «Русского дома» в Минске.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 12:41 • Новости дня
    Путин и Лукашенко обнялись при встрече в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись дружеским объятием перед началом переговоров в Кремле, где обсудили вопросы двусторонних отношений.

    Видеозапись приветствия Лукашенко и Путина с объятием распространил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого», передает ТАСС. В подписи к видео говорится: «Встретились».

    Перед началом переговоров Александр Лукашенко отметил необходимость обсудить многочисленные вопросы, которые накопились между Минском и Москвой. По его словам, несмотря на частые встречи, прошло достаточно времени, чтобы появилось множество тем для обсуждения.

    Планировалось, что лидеры рассмотрят весь комплекс региональных и двусторонних отношений. Лукашенко также анонсировал передачу Путину определенных сообщений от американской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Белоруссии проводят переговоры в Кремле. Александр Лукашенко намерен передать Владимиру Путину послание от американской стороны.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 12:15 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

    Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенты России и Белоруссии проводят переговоры в Кремле, где Александр Лукашенко намерен передать Владимиру Путину послание от американской стороны.

    Путин и Лукашенко начали встречу в Кремле, сообщает ТАСС.

    В ходе переговоров планировалось обсудить весь спектр вопросов, связанных с отношениями России и Белоруссии, а также актуальные региональные темы. Лукашенко ранее отмечал, что намерен передать Путину определенные сообщения, полученные от американской стороны.

    Лукашенко прилетел в Москву с двухдневным визитом в четверг. Накануне встречи оба лидера вместе с другими главами государств приняли участие в Глобальном атомном форуме, прошедшем в российской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен передать российскому лидеру Владимиру Путину определенные сообщения от американской стороны во время предстоящей личной встречи.

    Лукашенко также сообщил о планах обсудить с Путиным строительство второй атомной электростанции в Белоруссии.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 13:12 • Новости дня
    Путин в шутку назвал белорусскую АЭС конкурентом Газпрому

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент России Владимир Путин заметил, что запуск белорусской АЭС обеспечивает около 40% электроэнергии в стране, снизив ее зависимость от импорта газа.

    Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с Александром Лукашенко в Кремле в пятницу пошутил о конкуренции между белорусской атомной электростанцией и Газпромом, передает ТАСС.

    Он отметил, что после запуска первой АЭС около 40% электроэнергии Белоруссия получает от этого объекта. По словам Путина, теперь республика создала конкурента для Газпрома, который ранее поставлял первичный энергоноситель, а Белоруссия его покупала.

    «Теперь тоже покупает, но, конечно, потребности сократились в этом смысле», – добавил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Белоруссию серьезным партнером России в сфере атомной энергетики.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным строительство второй атомной электростанции в Белоруссии.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 13:37 • Новости дня
    Путин заявил о готовности финансировать АЭС в Белоруссии

    Путин сообщил о решении вопроса финансирования новой белорусской АЭС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что при наличии потребителя строительство новой атомной электростанции в Белоруссии возможно без проблем с финансированием.

    Заявление прозвучало во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле, передает ТАСС. Лукашенко предложил построить новую АЭС на востоке Белоруссии, чтобы обеспечить электроэнергией регионы Донбасса и Новороссии. Он отметил, что при принятии решения строительство начнется незамедлительно.

    Путин в ответ подчеркнул, что вопрос с финансированием не стоит, если есть потребитель, который будет закупать электроэнергию по соответствующему тарифу. Президент России заявил: «Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема». Лукашенко согласился с Владимиром Путиным, назвав это «самым главным».

    Ранее на встрече в Кремле Путин отметил, что запуск Белорусской АЭС обеспечивает около 40% электроэнергии в стране и снижает ее зависимость от импорта газа. Президент также назвал Белоруссию серьезным партнером России в области атомной энергетики.

    В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах обсудить с Владимиром Путиным строительство второй атомной электростанции в Белоруссии.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 13:25 • Новости дня
    Лукашенко заявил о сохранении объемов закупок газа у России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Объем поставок российского газа в Белоруссию останется прежним, что связано с функционированием майнинговых площадок на газовых станциях страны, заявил президент республики Александр Лукашенко.

    Белоруссия продолжит покупать у России газ в тех же объемах, сообщил президент республики Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Кремле, передает ТАСС.

    Лукашенко отметил, что газовые станции в стране поддерживаются в холодном режиме и используются для майнинга, что позволяет бюджету получать доходы от иностранных компаний. По его словам, Газпром будет обеспечен объемами поставок, и российский газ остается востребованным на рынке.

    Президент выразил уверенность, что Газпром не понесет убытков, а спрос на природный газ сохраняется во всем мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что запуск Белорусской АЭС обеспечивает около 40% электроэнергии страны и снизил ее зависимость от импорта газа.

    Белоруссия стала серьезным партнером России в области атомной энергетики.

    Александр Лукашенко сообщил о планах обсудить с Владимиром Путиным строительство второй атомной электростанции в стране.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 13:15 • Новости дня
    Путин: Работа по обеспечению безопасности Союзного государства идет ритмично

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Белоруссия ритмично взаимодействуют по вопросам безопасности Союзного государства и по всем направлениям сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко в Кремле заявил, что работа по вопросам обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии идет ритмично, передает ТАСС.

    Путин отметил, что процесс развивается естественным образом и проходит в рабочем режиме, как было согласовано между странами.

    Глава российского государства также подчеркнул, что страны активно сотрудничают практически по всем направлениям, назвав Россию лидером среди торгово-экономических партнеров Белоруссии. В ходе беседы он особо отметил: «Практически по всем направлениям у нас активная работа».

    Путин выразил благодарность Лукашенко за внимательное отношение ко всем направлениям взаимодействия между странами и тепло поприветствовал белорусского лидера в Кремле.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия стала серьезным партнером России в атомной энергетике.

    Президенты России и Белоруссии встретились в Кремле.

    Путин и Александр Лукашенко обменялись дружеским объятием перед началом встречи.

    Лукашенко намерен передать Путину послание от американской стороны.

    Комментарии (0)
    Главное
    Россия и Иран подписали соглашение о строительстве АЭС «Хормоз»
    Бельгия раскритиковала идею кредита Украине за счет активов России
    Премьер Дании обвинила Россию в инцидентах с дронами в датских аэропортах
    Трамп пообещал запретить Израилю аннексию Западного берега Иордана
    Жена Овечкина устроила фотосессию с флагом России в Вашингтоне
    В Ленобласти зафиксировали 19 смертей после употребления алкоголя
    В России утверждены новые стандарты качества пива

    Китай готов изменить мировые центры хранения золота

    Шанхай хочет составить конкуренцию Нью-Йорку, Лондону и Цюриху и стать новым хранителем иностранных золотых резервов. Пекин активно начал завлекать другие страны к покупке золотых слитков и хранению их у себя. Это может помочь Китаю усилить роль юаня как резервной валюты в противовес доллару и создать альтернативный Западу финансовый мир. Подробности

    Перейти в раздел

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Деньги Каддафи привели в тюрьму бывшего президента Франции

    «Саркози наконец-то получил свой новый пятилетний срок». Такими словами французские политологи иронизируют над первым в истории обвинительным приговором, вынесенным бывшему президенту Франции. За что Николя Саркози признан виновным и при чем тут убитый в результате французского вмешательства ливийский лидер Муаммар Каддафи? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации