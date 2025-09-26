Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Путин назвал Белоруссию серьезным партнером России в атомной энергетике
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Белоруссия стала серьезным партнером России в области атомной энергетики.
Путин заявил, что Белоруссия стала серьезным партнером России в области атомной энергетики, передает ТАСС.
«На сегодня Белоруссия стала нашим таким серьезным партнером в области атомной энергетики, поскольку создана первая АЭС в Белоруссии. И более того, возникла отрасль в Белоруссии, специалисты которой сейчас вместе с Росатомом работают над возведением объектов в третьих странах», – заявил Путин.
Президенты России и Белоруссии проводят переговоры в Кремле.
Путин и Александр Лукашенко обменялись дружеским объятием перед началом встречи.
Александр Лукашенко намерен передать Владимиру Путину послание от американской стороны.