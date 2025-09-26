Путин и Лукашенко обнялись при встрече в Кремле

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от США

Tекст: Дарья Григоренко

Отвечая на вопросы журналистов на полях Глобального атомного форума, Лукашенко подтвердил, что в ходе переговоров с Путиным они обсудят широкий круг общих вопросов. «Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

При уточняющем вопросе о том, будут ли среди этих посланий обращения от представителей США, Лукашенко ответил утвердительно. Он добавил, что накопилось много вопросов, и пообещал рассказать подробности уже после встречи с Путиным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, визит Александр Лукашенко пройдет 25–26 сентября. В четверг в столичном аэропорту Внуково приземлился самолет Лукашенко, который приехал в Россию с рабочим визитом.