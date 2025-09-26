Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Путин и Лукашенко обнялись при встрече в Кремле
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись дружеским объятием перед началом переговоров в Кремле, где обсудили вопросы двусторонних отношений.
Видеозапись приветствия Лукашенко и Путина с объятием распространил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого», передает ТАСС. В подписи к видео говорится: «Встретились».
Перед началом переговоров Александр Лукашенко отметил необходимость обсудить многочисленные вопросы, которые накопились между Минском и Москвой. По его словам, несмотря на частые встречи, прошло достаточно времени, чтобы появилось множество тем для обсуждения.
Планировалось, что лидеры рассмотрят весь комплекс региональных и двусторонних отношений. Лукашенко также анонсировал передачу Путину определенных сообщений от американской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Белоруссии проводят переговоры в Кремле. Александр Лукашенко намерен передать Владимиру Путину послание от американской стороны.