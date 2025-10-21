Заочно осужденные к пожизненному сроку бойцы РДК оставили в России долги

Основатель РДК Капустин и актер «Глухаря» Канахин оставили в России долги

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, основатель запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин и актер Кирилл Канахин, оба внесенные в перечень экстремистов и террористов, имеют значительные долги перед государством. По информации правоохранительных органов, у Капустина остались неоплаченные налоги и сборы, а у Канахина накопились долги почти на 510 тыс. рублей, большая часть которых – кредитные обязательства.

«У Капустина есть неоплаченные налоги и сборы. Задолженность Канахина достигает почти 510 тыс. рублей – более половины из-за кредитной задолженности», – рассказал собеседник агентства, добавив, что по ряду долгов идет принудительное взыскание.

Согласно материалам суда, по долгам Капустина открывалось исполнительное производство на основании решения мирового судьи Москвы, однако впоследствии дело было прекращено.

В отношении Канахина открыты восемь исполнительных производств, из которых шесть касаются налогов и сборов, а также кредитов и коммунальных платежей. Из них пять дел уже прекращены по основаниям, предусмотренным законом.

Капустин был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за организацию нападения диверсантов на Брянскую область и другие преступления. Канахин осужден за участие в этом нападении и боевых действиях против российских войск в Херсонской области. Канахин известен по ролям в телесериалах «Глухарь» и «Участковый».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и 22 членов антивоенного комитета России по обвинению в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти.

Суд приговорил жителя Краснодара к 9 годам лишения свободы за попытку присоединиться к запрещенному в России террористическому формированию РДК. Жителю Москвы назначили 10 лет колонии строгого режима за попытки вовлечь других в деятельность запрещенного РДК.