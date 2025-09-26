Житель Краснодара получил срок за попытку вступить в РДК

Суд приговорил жителя Краснодара к 9 годам колонии за попытку примкнуть к РДК

Tекст: Вера Басилая

Житель Краснодара Анатолий Прилепа был приговорен к девяти годам лишения свободы за попытку вступления в РДК («Русский добровольческий корпус», запрещенная в России террористическая организация), передает РИА «Новости».

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, Прилепа планировал попасть на Украину через Донецк, чтобы присоединиться к деятельности РДК, но был задержан на автовокзале в Краснодаре в июне 2024 года.

Следствие установило, что Прилепа заранее согласовал маршрут с представителем организации, отправил фотографии паспорта и билета, но не смог покинуть город. В ведомстве отметили: «Подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме».

Прилепе были предъявлены обвинения в приготовлении к государственной измене и к участию в деятельности террористической организации. В краевом управлении ФСБ уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Ранее жителю Москвы назначили 10 лет колонии строгого режима за попытки привлечь других лиц к участию в деятельности запрещенного формирования РДК.

В Екатеринбурге задержали мужчину за размещение граффити в поддержку запрещенной организации «Русский добровольческий корпус».

На территории Харьковской области группа боевиков РДК, в составе которой находился предатель Михаил Павлов с позывным «Перс», была ликвидирована.