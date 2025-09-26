Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Путин в шутку назвал белорусскую АЭС конкурентом Газпрому
В ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент России Владимир Путин заметил, что запуск белорусской АЭС обеспечивает около 40% электроэнергии в стране, снизив ее зависимость от импорта газа.
Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с Александром Лукашенко в Кремле в пятницу пошутил о конкуренции между белорусской атомной электростанцией и Газпромом, передает ТАСС.
Он отметил, что после запуска первой АЭС около 40% электроэнергии Белоруссия получает от этого объекта. По словам Путина, теперь республика создала конкурента для Газпрома, который ранее поставлял первичный энергоноситель, а Белоруссия его покупала.
«Теперь тоже покупает, но, конечно, потребности сократились в этом смысле», – добавил российский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Белоруссию серьезным партнером России в сфере атомной энергетики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным строительство второй атомной электростанции в Белоруссии.